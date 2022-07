Andorra acoge un nuevo campamento de voluntariado juvenil de Atadi

Por

Doce jóvenes participan en Andorra en un nuevo campo de voluntariado juvenil organizado por la Asociación Turolense de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual (Atadi). El proyecto fomenta la inclusión de personas con discapacidad intelectual a través de la creatividad y el respeto al medioambiente.



El Campo Internacional de Voluntariado Juvenil One more chance for Peace arrancó esta semana en Andorra. Se trata del duodécimo campo de voluntariado gestionado por Atadi, y es el primero que la entidad realiza en Andorra. Hasta el 8 de agosto, 12 jóvenes compartirán este proyecto social y medioambiental en el que se pretende fomentar la inclusión de las personas con discapacidad intelectual a través de la paz, la creatividad y el respeto al medioambiente.



Los campistas participantes llegaron a Andorra el lunes. De todos ellos, cinco campistas proceden de otros países: tres personas llegan desde México, una desde Italia y otra desde Turquía. El resto proceden de distintos puntos de la Comunidad Valenciana, Madrid y Aragón. A estos jóvenes se suman otras personas voluntarias de la villa minera y las personas con discapacidad intelectual usuarias de Atadi Alcorisa y Atadi Andorra.

Las dos acciones principales propuestas en el programa del campo pasan por recuperar el símbolo de la paz ubicado en una loma de Andorra y apoyar en actividades de la vida diaria a personas con discapacidad intelectual usuarias de del centro de la asociación Atadi en el municipio.



Las normas que se han implantado como consecuencia de la pandemia de covid-19 se aplicarán mientras dure el campo de voluntariado, de manera que la participación de las personas con discapacidad intelectual se realizará con todas las medidas de prevención necesarias, según informó la organización esta semana. Paz y medioambiente, los ejes

La intervención en el símbolo de la paz consiste en la recuperación de la imagen de una paloma de grandes dimensiones hecha con piedras en la década de los ochenta en una loma de Andorra. Antes, esta paloma podía visualizarse desde muchos puntos de la localidad, pero con el paso del tiempo se han deteriorado los colores, hasta el punto de que apenas se aprecian. Durante la intervención, se trabajará junto a personas con discapacidad intelectual, apoyándolas cuando lo necesiten.



El programa del campo One more chance for Peace cuenta con numerosas actividades complementarias con las que se pretende fomentar la convivencia y la inclusión, además de dar a conocer puntos interesantes de la provincia a los jóvenes campistas que participan en el campo de trabajo.



Entre las actividades propuestas se incluyen la observación de estrellas en el Monasterio del Olivar de Estercuel, visitas el Centro Pastor de Andorra de la Jota y el Folclore Aragonés, así como al poblado ibero de El Cabo y, como no podía ser de otra manera, a las Grutas de Cristal de Molinos. Entre otras actividades lúdicas, también se promoverá la navegación con kayaks en el pantano de Pena en Beceite y se realizarán baños en Aguaviva y en el río Martín en Ariño, además de excursiones a Valderrobres, Teruel y Albarracín. Todo ello combinado con actividades en los centros que la asociación tiene en Andorra y Alcorisa, como juegos tradicionales, bingo musical, gincana, etc. Experiencia enriquecedora

Con la realización de este campo de voluntariado juvenil, Atadi pretende impulsar la inclusión de las personas con discapacidad intelectual, empoderándolas y facilitando su participación activa en actividades de todo tipo, fomentando la cooperación y el trabajo en equipo entre todos los participantes del campo.



El campo de voluntariado juvenil One more chance for Peace está financiado por el Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ) y cuenta con la colaboración de los Ayuntamientos de Andorra y Alcorisa. Además, colaboran instituciones y particulares que hacen posible la realización de este campo, sin las cuales no habría sido posible realizar esta actividad un año más.