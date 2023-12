Andorra recuerda a Iranzo, Romero y Caballero seis años después del triple asesinato

La memoria de José Luis Iranzo, Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero volvió a ser honrada el jueves, 14 de diciembre, seis años después de que Norbert Feher asesinara al ganadero y a los guardias civiles. Un emotivo silencio de cinco minutos en la plaza del Ayuntamiento sirvió como recuerdo y respaldo a las familias, y no faltaron mensajes de reivindicación por la sensación de inseguridad que entonces y ahora siente la ciudadanía ante la falta de agentes en el medio rural.

Como novedad, este año la concentración no fue a las 18:30, hora aproximada en la que Igor el Ruso disparó, primero a Iranzo en el Saso, después a los guardias en el mas de Zumino. Tuvo lugar a las 20:00 horas y sin más accesorio que alguna camiseta de Siempre Iranzo.

“No olvidamos el 14 de diciembre ni estos seis años que llevamos luchando. Tenemos que seguir intentando que se sepa la verdad”, dijo el portavoz de la plataforma Amigos de Iranzo, Javier Artigas, en referencia a la falta de recursos policiales que se destinaron en Albalate y Andorra entre el 5 de diciembre de 2017, cuando Feher ya disparó a matar en la localidad del Bajo Martín contra Manuel Marcuello y Manuel Andreu, y el 14 de diciembre, cuando segó tres vidas. En medio, hubo un rastro de denuncias en diez kilómetros lineales hacia los Sasos y no se activó a los cuerpos especiales hasta aquella jornada fatídica.

“Nos han dejado tirados”

“Queremos que nos contesten a las preguntas –87, presentadas a Subdelegación del Gobierno–que todos estamos reclamando. Que sepan que vamos a ir hasta el final. Nos contestaron del Tribunal Constitucional –tampoco investigará los errores del operativo, como la Audiencia Provincial de Teruel– y el siguiente paso es ir a Europa, a Estrasburgo; hasta el final”, anunció Artigas.

“Los políticos nos han dejado tirados, no han hecho absolutamente nada. No creíamos en la política y ahora te cuesta hacerlo en la Justicia. Hemos presentado un montón de documentación con todo lo que se hizo mal, bien basado por parte de los abogados, y apenas te contestan con unas líneas” para negar la investigación, lamentó.

Preguntado por si la ciudadanía tiene mejor concepto de la seguridad en el medio rural hoy que hace seis años, Artigas aseguró que “en 2023 estamos más desprotegidos” porque “hay más cuarteles cerrados, hay menos efectivos”, indicó.

No escurrió el bulto el alcalde de Andorra, Rafael Guía, quien en primer lugar mostró la solidaridad de todo el pueblo con las familias. “No olvidamos porque creemos, la mayoría de la gente, que no se reaccionó adecuadamente ante los indicios que venían ya de días anteriores”, dijo.

En cuanto a la sensación de inseguridad, asumió que los dos cuerpos policiales presentes en la localidad tienen problemas para nutrirse de personal.

“La Policía Local está en mínimos, tenemos dos agentes más el cabo en la tercera población de la provincia”, reconoció. “Sacamos plazas pero no las podemos retener, se van cuando les apetece. Es una cosa que hay que mirar y tendremos que hacer una queja al Justicia porque no es de recibo que una población como Andorra, que hoy mismo tendría que tener 12 policías municipales por población, no haya manera de cubrirlos”.

Con respecto a la Guardia Civil, “recientemente nos visitaron el general de Brigada de Aragón y la teniente coronel de Teruel, y ya les expresé nuestras inquietudes y nuestro malestar por la falta de seguridad en la tercera población de la provincia, y en la comarca en general”.

Guía instó a la reflexión política y de los agentes. “En el último año nos han abandonado ciento y pico efectivos” en Teruel porque la ley de la función pública les permite cambiar de destino. “Esto no soluciona los problemas que tenemos de seguridad en toda la provincia, que es muy amplia y con muy poca población, y que no tiene que estar exenta de que se le dé el mejor servicio, igual que en otros sitios”, zanjó.