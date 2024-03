Antonio Mesa: "Hemos logrado una gran familia de cinco comunidades y me siento muy orgulloso"

Hasta el pasado sábado, el único presidente del Consorcio Nacional de los Pueblos del Tambor y el Bombo había sido, durante 32 años, el cordobés Antonio Mesa. Natural de Baena y colinegro hasta la médula, muestra su orgullo por haber logrado el reconocimiento de la Unesco a las tamboradas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, aunque se va con la espinita clavada de que todavía no gocen de esta distinción Valderrobres, Teruel; Fuentes de Ebro, Alagón (Zaragoza) y Jumilla (Murcia). En todo caso, se felicita por haber contribuido a formar una gran familia tamborilera que, dos fines de semana antes del Domingo de Ramos, tiene una cita marcada en el calendario para redoblar sus lazos de amistad en torno a una pasión ancestral.

-Ha llegado el final de su mandato. ¿Qué siente?

-Ya termina, por desgracia, porque esto ha sido mi vida durante 32 años, los mismos que tiene el Consorcio. Ahora espero que continúe porque la calidad de los grupos oficiales que han actuado en la exaltación de Andorra es maravillosa y yo me siento muy satisfecho.

-Ha conseguido crear algo tan bonito como es el sentimiento de hermandad entre los tamborileros del norte (Teruel) y los del sur.

-Estamos unidos. Hemos logrado formar una gran familia de cinco comunidades autónomas y la verdad es que de cada día me siento más orgulloso de tener el equipo que hemos tenido para llegar a este final.

-¿Cómo ha llegado a ser 32 años presidente del Consorcio?

-Pues la verdad es que ni yo mismo lo sé. He tenido la voluntad de llevarme bien con los pueblos, he trabajado con ellos y eso lo demuestra el haber conseguido en 2018 el reconocimiento de la Unesco a las tamboradas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Estos 32 años los he pasado muy feliz y creo que me va a costar mucho trabajo olvidarlos.

Unesco

-¿Qué ha supuesto el reconocimiento de la Unesco en los pueblos? ¿Hay más sentimiento y ganas de tocar el tambor?

-Sí, por supuesto. Pero la cosa viene un poco torcida porque en el Consorcio somos 22 pueblos y no los 17 que pusieron en un principio las comunidades autónomas en el expediente y que acabó reconociendo la Unesco. Estoy intentando por todos los medios que este mismo año consigamos la distinción para los cinco pueblos restantes, entre los que están Teruel y Valderrobres. Y ya me quedaré satisfecho para toda la vida.

-¿Es tamborilero en activo?

-Hace muchos años que no toco porque soy judío de Baena, ¡y colinegro!, y ello requiere una preparación de muchos días. En estos años me he sacrificado mucho en no tocar en la misma Semana Santa, pero algunos años que puedo lo sigo haciendo.

-¿Hay pique con los coliblancos en su pueblo?

-Ojo, soy colinegro, pero cuando llegan estos días soy coliblanco y colinegro, indistintamente.

-Dijo en el acto de inauguración que en este momento hay una larga lista de pueblos confirmados como sede de las Jornadas Nacionales, algo que nunca había pasado.

-Jamás. Yo me he visto algunos años con mucha dificultad para conseguir algún pueblo que pudiera sustituir al último. Hoy en día me siento muy satisfecho. Quizá haya ayudado mucho el haber conseguido la declaración de la Unesco. En esta zona del Bajo Aragón hay varios: La Puebla de Híjar (2026), Albalate (2027), Valderrobres (2029) y Samper de Calanda (2031). Por eso tengo ganas de que esos pueblos que no están en el Patrimonio consigan ese galardón, pues son miembros muy activos.

-El hándicap que tienen los pueblos pequeños para organizar estas jornadas sigue siendo el elevado presupuesto necesario. ¿Puede facilitar el Consorcio algún tipo de financiación, vía subvenciones?

-Lo hemos intentado. Yo pido que sean los pueblos los que soliciten esa ayuda a las comunidades autónomas o al Gobierno central con el aval del Consorcio. Hay pueblos, como Baena que el alcalde me dice: tráemelas todos los años aquí. Pero tenemos que ayudar a los más pequeños para que lo consigan.

Retos pendientes

-Este será uno de los retos de la nueva junta de Francisco Pastor. ¿Qué le pediría?

-Yo lo que le digo es que tiene que continuar la senda que llevamos. No se puede de un día a otro cambiarlo todo. Hay cosas, como las subvenciones, que deberán trabajarlo mucho pero también ruego a los pueblos que ellos las soliciten, que ahí está el consorcio detrás.

-¿Qué le ha parecido la organización de Andorra?

-Me ha encantado, la verdad. Los guías, parece que no, pero hacen muy buena labor, y lo que he visto este año durante la exaltación es lo que debe ser: tambor y bombo, sin intervenciones del alcalde. Ha habido una buena conexión en la salida, en la entrada y entre los presentadores. Me ha resultado maravilloso. Y de la inauguración, qué decir: ¡impresionante! Siempre Andorra hace un espectáculo, pero lo que yo vi el viernes y esos chavales tan pequeños tocando, dándole caña, fue increíble (se emociona).

-Las nuevas generaciones parecen dispuestas a continuar.

-Los niños son los que van a salvar las Jornadas. Yo cuando veo a gente joven me digo que algo hemos hecho bien.

-Va a ser pregonero de la Semana Santa de Jumilla.

-Eso quieren. Ese es el pretexto de darme un homenaje una vez terminada mi presidencia. Aposté por este pueblo personalmente. Entró en el 2012 y en 2015 ya organizó las jornadas.