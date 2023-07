Aparecen restos arqueológicos del Alcañiz de los siglos XII y XIII en las obras del cerro de Pui Pinos

Por

Las obras de consolidación y emergencia del cerro de Pui Pinos, en Alcañiz, han sacado a la luz distintos restos arqueológicos de la ciudad medieval. Los vestigios de mayor antigüedad son estructuras de viviendas, de las que se conservan sus muros, que datarían de los siglos XII y XIII y que han empezado a desmontarse por parte del equipo de arqueólogos que ha sido contratado en la obra.



Los restos estaban soterrados bajo la montaña de escombros que se había ido acumulando a lo largo de los siglos y que terminó conformando el cerro, parte del cual se vino abajo en 2017 debido a una fuga de agua de riego, entre otras causas. Ahora, al excavar para sanear el cerro y retirar el escombro, se han localizado los cimientos de unas viviendas que pertenecerían a la plena Edad Media.



Lo que se han localizado son los muros de estas casas, algunas de las cuáles se encuentran bajo el muro del Cuartelillo, donde se tienen que inyectar los 110 micropilotes de hormigón que han de sujetar la pared. En este sentido, aunque la obra no está paralizada, los trabajos relativos a la colocación de los paneles que han de colocarse en la zona como medida de seguridad y sujeción han quedado estancados. No en vano, los pilotes que acompañan estos paneles tienen que perforarse en el lugar donde se encuentran estas estructuras, que ahora se están documentando y desmontando para su traslado.



Fuentes municipales informaron de que cuando este trabajo arqueológico esté realizado, las obras se retomarán, algo que está previsto para la semana que viene, indicaron.



Asimismo, desde el departamento de Patrimonio del Gobierno de Aragón informaron de que todavía no se ha recibido el informe arqueológico correspondiente relativo a los hallazgos, algo que se estima ocurra cuando termine el estudio arqueológico por parte del equipo técnico que ha sido contratado.



La corporación municipal de Alcañiz visitó este jueves las obras acompañada de la arquitecta municipal y del arqueólogo que dirige los trabajos, quien explicó a los concejales el tipo de estructuras y otros restos que se están localizando.



El alcalde, Miguel Ángel Estevan, explicó que los restos están en proceso de documentación, “por eso se está retrasando tanto la obra de emergencia del cerro”. Indicó que se ha dado cuenta del hallazgo a Patrimonio, aunque manifestó que todavía continúan los trabajos de “medición de las piedras, análisis topográficos, etc porque son restos que se han localizado en distintos aterrazamientos”, comentó el primer edil. Además, son restos que no están completos, dijo.



Además de las distintas estructuras de viviendas también habrían aparecido monedas y diferentes tipologías de cerámicas de cada época.

Los primeros restos de piedra sillar fueron documentados hace tres meses y se fueron localizando a medida que la excavación iba avanzando en profundidad. En primer lugar se localizó un cuartel de finales del siglo XVII o principios del siglo XVIII que ya se desmontó y documentó. A continuación, en unos

aterrazamientos, fueron encontrados restos del siglo XVI, estructuras urbanas intramuros, es decir, que pertenecerían a la zona urbana, noble. Estas estructuras también han sido catalogadas y trasladadas al Taller de Arqueología. Lo último en ser localizado son restos arqueológicos de viviendas de los siglos XII y XIII, esto es, de estructuras que serían el origen de la ciudad. Proyecto de emergencia

El alcalde explicó que “se sigue trabajando en la obra de emergencia y en la consolidación de la ladera del cerro, mediante el proyecto de emergencia”, si bien reconoció que “los trabajos avanzan despacio entre tanto los restos no se analicen por completo”.

En relación a la construcción del nuevo vial que se plantea construir y que atravesaría la zona del cerro dando acceso al barrio de Santiago (del que no hay proyecto), el regidor indicó que “lo único que se puede decir de esa nueva calle es que se realizará de acuerdo a lo que establece el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)”.



En las obras de estabilización del cerro está previsto introducir 177 toneladas de hormigón para compactar los espacios perforados por cerca de un centenar de pilotes en la vertiente oeste del cerro. Todo ese material sostendrá la instalación de pantallas para proteger taludes y muros y concluir así la parte más delicada de estas obras, iniciadas hace ya casi un año. La aparición de diversos restos arqueológicos bajo el Cuartelillo, en plena excavación, está obligando a llevar a cabo trabajos auxiliares de análisis y documentación gráfica que modifican los plazos de ejecución de estas obras.