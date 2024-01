Arrancan, con dos meses de retraso, las obras de construcción de la pasarela peatonal de Valderrobres

Con dos meses de retraso sobre el plazo previsto, las obras de construcción de la pasarela peatonal de Valderrobres acaban de comenzar con el movimiento de tierras junto al cauce del río Matarraña y el puente de hierro. La empresa contratista, la UTE Aragonesa de Obras Civiles S.L.-ACSA, Obras e Infraestructuras SAU., a la que se le adjudicó la actuación por un montante de 555.005 euros (impuestos incluidos) el pasado mes de septiembre, trasladó esta semana una máquina excavadora, que ya ha empezado a realizar movimientos de tierras.

Según informaron fuentes del departamento de Fomento, Vivienda y Movilidad, no se contemplan cortes de tráfico en la carretera A-231 mientras duren los trabajos, que se prolongarán al menos seis meses.

Aunque tras la adjudicación y la formalización del contrato con la concesionaria (único licitador que se presentó al contrato) se planteó noviembre como plazo más probable para el inicio de la construcción de la pasarela, finalmente los trabajos se han retrasado más de dos meses. Una demora que se suma a otras dos anteriores que hubo en los dos procedimientos previos de licitación: uno de ellos para rescindir el contrato con la empresa Muntanya SL, a la que se le había adjudicado inicialmente la obra y que renunció a ejecutarla tras entrar en concurso de acreedores; y otro por haber quedado desierta otra licitación anterior al no haberse presentado ofertas a la propuesta económica.

Un suma y sigue de imprevistos negativos que han convertido esta actuación en un proyecto que se ha tenido que retrasar durante un par de años.

Movimiento de tierras

Con el inicio del movimiento de tierras esta semana, lo más previsiblemente es que el paso peatonal sobre el Matarraña en Valderrobres esté terminado a lo largo del mes de julio o agosto de este año. A partir de entonces, los usuarios que se desplacen por esa zona del casco urbano ya no tendrán que cruzar de un lado a otro del río empleando la calzada de la carretera A-231, que se estrecha hasta tal punto en el puente de hierro que apenas queda zona de paso de peatones. No en vano, el puente metálico tiene una anchura de solo cuatro metros y una regulación de tráfico que establece la prioridad de paso en un sentido, al no ser posible que dos vehículos circulen en los dos sentidos de la marcha al mismo tiempo.

A esta circunstancia se suma que, ante la inexistencia de otro paso peatonal en esta zona del casco urbano, muchos viandantes cruzan de un lado a otro del río empleando la calzada de la A-231, lo que añade un plus de peligrosidad a estas maniobras debido a la densidad de vehículos en la zona, al ser Valderrobres capital comercial de la comarca. A esto hay que sumar el tránsito de vehículo de alto tonelaje que atraviesan el puente, el único paso posible que tienen los camiones para desplazarse desde Valderrobres hasta Tarragona. No hay que olvidar que el entorno de Valderrobres y esa parte de la comarca del Matarraña tiene una importante cabaña ganadera (especialmente del sector porcino), lo que explica el elevado número de vehículos pesados que se desplazan cargados de pienso o de animales.

Según informaron fuentes del departamento de Fomento, Vivienda y Movilidad, el proyecto inicial apenas ha variado.

Dos vanos y 56 metros

La pasarela tendrá dos vanos de 30 y 26 metros de longitud cada uno y cuatro arcos apoyados sobre una pila central sobre el cauce del río. El modelo definitivo por el que se ha optado es una infraestructura metálica que tendrá cuatro arcos y dos vanos que se apoyarán en los extremos y que se empotrarán en la zona central de la pasarela mediante una pila.

La pasarela peatonal ha empezado a construirse en el lado derecho del puente de hierro, accediendo desde el margen izquierdo hacia el casco histórico. Según consta en el proyecto, se levantará a una distancia de tres metros del puente de hierro, tendrá 56 metros de longitud y tres metros de anchura de plataforma peatonal, que contará con un pavimento de tarima formada por tablas de madera maciza de fresno.

A priori, no está contemplado el corte total de la carretera A-231 mientras duren las obras. Según el plan de obra, se dará paso alternativo a los vehículos en el puente cuando tengan que llevarse a cabo algunos trabajos más complicados como puede ser el izado de la pasarela.1