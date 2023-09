Atribuyen a perros un ataque a dos ovejas que tuvo lugar en la A-226 entre Calanda y Mas de las Matas

El departamento de Medio Ambiente de Aragón descarta que el ataque a dos ovejas encontradas muertas el pasado miércoles en la carretera A-226, entre Calanda y Mas de las Matas, sea atribuible al lobo. Los dos ejemplares andaban “perdidos”, según fuentes de Medio Ambiente y pertenecían a una explotación situada en el término municipal de Torrevelilla.

Este ataque, atribuido en un principio a perros, se ha producido a pocos días de que termine el plazo para que las comunidades locales, los científicos y otras partes interesadas remitan datos actualizados sobre la situación del lobo a la Comisión Europea. Este plazo acaba este viernes, 22 de septiembre. La información facilitada será clave para que la Unión Europea (UE) decida si introduce mayor flexibilidad con respecto a la protección de este carnívoro en territorio comunitario, una puerta que dejó abierta este verano la Comisión, desde donde se reconoció que el depredador es un "peligro real" para la ganadería y la vida humana, y anunció planes para revisar el estatus actual de la especie, que está protegida por la Directiva de Hábitats, adoptada en 1992, que prohibe la captura o muerte deliberada de lobos en libertad.

Las consideraciones que se presenten hasta este viernes por las organizaciones, asociaciones y entidades locales serán estudiadas por expertos en la materia en la UE, que tendrá que decidir si se rebaja la condición de conservación de los lobos, algo que se está reclamando desde hace meses por las organizaciones ganaderas del territorio europeo. En España ha habido gobiernos autonómicos como los de Galicia, Cantabria, Castilla y León y Asturias que han reclamado una revisión de la gestión del lobo como especie en protección especial, dado que este animal se encuentra en “expansión constante” en estos territorios.

Desde Uaga, la responsable de lobo en Aragón, Natalia Fanlo, explicó que desde la organización no se han presentado estimaciones económicas de los daños que el depredador ha podido causar en Aragón desde que se tiene constancia de su presencia. “Lo que hemos reclamado es lo mismo que estamos demandando desde hace meses, que es que las ayudas destinadas a la prevención han de ir por un lado y, paralelamente, haber una indemnización por los daños causados cuando se producen ataques”. En este sentido, recordó la importancia de esto último, puesto que “las ayudas a la prevención están bien en las zonas afectadas, porque los agricultores pueden adquirir el material para proteger las explotaciones, pero sabemos que el lobo, al final, acaba aprendiendo cómo evitar esas medidas. Por eso es necesario que haya indemnizaciones, tanto por el número de animales muertos en los ataques como por los que se tienen que sacrificar como consecuencia de ellos”. En este sentido, Fanlo recordó que “hay pérdidas que no se contabilizan, y son las que son consecuencia del estrés que sufren las ovejas tras haber sufrido un ataque: muertes, abortos de aquellas que están preñadas; es decir, daños vinculados a la reproducción”. Por tanto, lo que se exige es que “se cubra el lucro cesante, especialmente a la hora de la reproducción”, añadió la responsable de la organización agraria.

Lobos aislados

Asimismo, la representante de Uaga señaló que están “esperando que desde la consejería de Medio Ambiente se pongan al día en todas las cuestiones para tener una reunión con ellos y plantearles la situación, ya que el lobo será uno de los temas que se pondrán sobre la mesa”.

En relación a los últimos ataques a ovejas, desde Uaga cuestionaron que “todos se estén atribuyendo a perros”. Fanlo manifestó que “los análisis están fallando, porque se ha hablado de que los dos últimos animales muertos de Cinco Villas habían sido por ataque de perro-lobo, y han sido uno de perro y otro de lobo, es decir que el lobo sí está actuando”.

Para Fanlo, lo que se trasladará a la consejería de Agricultura y a la Comisión Europea es que “lobos aislados como los que tenemos en Aragón no aportan nada a la biodiversidad”, por tanto, “reclamamos que se proceda a su extracción, tal y como se actúa con el resto de la fauna, con medidas de control, porque el lobo es peligroso”.

Desde Asaja, su presidente, José Manuel Cebollada, indicó que “nuestros técnicos en la Oficina de Bruselas han transmitido a la Comisión la preocupación que tenemos por la situación que se da en el norte de Aragón y también en la provincia de Teruel, donde se están dando unos daños excepcionales, pero hay que realizar prevención”.

La postura de Asaja, dijo Cebollada, es que “hay que dejar cazar al lobo, que es un animal que no está en peligro de extinción; los que sí lo están son nuestros ganaderos, y no podemos estar pensando en proteger un animal antes que a nuestros ganaderos”. El presidente de Asaja afirmó que “los más interesados en que el ecosistema funcione somos los agricultores y ganaderos”, y advirtió de que “una de nuestras mayores preocupaciones son algunas organizaciones ecologistas, que están haciendo todo lo posible por proteger al lobo, además de que están reclamando que hay que dejar el 30 o el 40% de la tierra sin cultivar porque dicen que la tierra se está sobreexplotando; no se entiende que se nos pida que hay que dar de comer a más personas y que se nos introduzcan limitaciones en ese sentido”.

Expertos piden un control del lobo por su reproducción

Expertos de Waves, la Sociedad Euromediterránea para la Vigilancia de la Fauna Salvaje que promueve un simposio internacional sobre la conservación del oso y el lobo, han abogado por aplicar medidas de control de la población de los cánidos, ya que han advertido de que el lobo tiene un "crecimiento de su población exponencial" y el oso no.

La distinta estrategia reproductiva entre esas dos especies de fauna incluidas entre los grandes carnívoros la ha puesto de relieve el presidente del comité científico de ese simposio que reunirá en Zamora a expertos de seis países y profesor de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León, Vicente González Eguren. A su juicio, la prohibición de cazar el lobo y de su "gestión poblacional" lleva implícito un mensaje "completamente erróneo" y que puede hacer "mucho daño" a la especie. Esa prohibición puede hacer pensar, a personas que no sean expertas, que si se caza, la especie puede correr peligro, cuando la estrategia reproductiva de ese cánido tiende a un crecimiento exponencial, a diferencia de lo que ocurre con el oso, que únicamente tiene a su cuidado unas pocas crías, argumentó. Por ello, González Eguren ha defendido que el ser humano pueda intervenir en la gestión de las poblaciones de lobo en un país como España, en el que la mayor parte del territorio ha sido modificado por el hombre y es mayoritariamente agrario.

Por su parte, el presidente de Waves España y del comité organizador del simposio, Pablo Santos, apuntó que tanto el lobo como el oso son dos especies con "una dinámica favorable" que les lleva a extender sus poblaciones, por lo que en el caso del oso deben adoptarse medidas para compatibilizar esa expansión con el desarrollo económico de la zona. En el caso del lobo, ese carnívoro debe tener "ciertas medidas de control", compatibilizar la especie con los diferentes usos agroganaderos y aprovecharla como recurso turístico”.