Castellote aconseja no bañarse en el embalse de Santolea debido a los lodos

El Ayuntamiento de Castellote ha recomendado a sus vecinos que extremen las precauciones si se desplazan a las zonas habituales de baño en el embalse de Santolea debido a la presencia de lodos que pueden dificultar a los bañistas salir del agua.

La sequía y las cada día menos reservas hídricas en este pantano del río Guadalope ha hecho que queden completamente a la vista y accesibles entornos que habitualmente están cubiertos por las aguas del embalse. De esta manera, hay márgenes del agua que en este momento tienen “una elevada presencia de lodos” y ya ha habido “alguna persona que ha tenido dificultades para salir” este mes de julio, explicó la alcaldesa, Raquel Benedí.

Los hechos que llevaron al Ayuntamiento a publicar un bando de advertencia dirigido a todo el vecindario ocurrieron a principios de mes. Según la regidora, “varias personas nos dijeron que se habían asustado, porque se habían metido en el agua, en las zonas donde habitualmente se baña la gente en esta época del año y habían tenido algún problemilla para salir” debido a la presencia de lodos.

Una de las zonas del embalse de Santolea a la que habitualmente se acercan los vecinos para bañarse se encuentra en las cercanías de la pedanía de Ladruñán. “En otros puntos del embalse el terreno de la zona de baño es más de piedra y no pasa nada, pero aquí no, y hay gente que se ha asustado”, explicó Raquel Benedí, que reconoció que “es una zona habitual de baño, donde muchos vecinos nos hemos bañado en verano”. Sin embargo, ahora, al estar más bajo el embalse, “hay mucho barro, la zona no está como en otras ocasiones y ha habido alguna persona que le ha costado salir de allí”, añadió.

El Ayuntamiento de Castellote solicitó a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) que “señalice” la zona para que cualquiera que se aproxime esté advertido del peligro.

Advertencia de la CHE

La semana pasada, la CHE realizó distintas recomendaciones para garantizar baños seguros en toda la cuenca y recomendó a los usuarios que utilicen “las zonas de baño oficiales declaradas por las Comunidades Autónomas” para bañarse en verano, puesto que en éstas es donde se realizan controles periódicos de la calidad de las aguas y son seguras para todos los bañistas.

El organismo de cuenca enfatizó que el baño está expresamente prohibido cerca de los órganos de desagüe de las presas, en canales y balsas, en algunos espacios protegidos y junto a ciertas captaciones de abastecimiento.

En las zonas de baño oficiales declaradas por las Comunidades Autónomas también puede prohibirse el baño, cuando la calidad microbiológica u otros parámetros inspeccionados en el agua no es adecuada.

Por último, debajo de centrales hidroeléctricas es peligroso bañarse, ya que se producen cambios bruscos de caudal. La CHE obliga a los concesionarios a instalar carteles en estos tramos, advirtiendo de esta circunstancia. En cualquier caso, independientemente de la cartelería y avisos existentes, “se recomienda siempre máxima prudencia, evitando el baño en estas zonas cuyas condiciones pueden cambiar rápidamente y generar situaciones de peligro”, señaló el organismo de cuenca.

En cuanto al resto de zonas, la Confederación indicó que el baño es libre y es responsabilidad de quien lo practica. No obstante, recordó que el río es un medio natural que por su propia dinámica entraña una cierta peligrosidad que se debe conocer. Es absolutamente desaconsejable saltar al río desde altura (rocas, presas, árboles, etc).

Por otra parte, las mismas fuentes señalaron que las zonas de baño oficiales son lugares donde se garantiza la calidad del agua y se prestan una serie de servicios a los bañistas, por eso la se conseja el baño en estas zonas.