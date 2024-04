CGT denuncia los principios neoliberales que inspiran la FP Dual que empieza en septiembre

El sistema educativo aragonés no está preparado para asumir la nueva Formación Profesional (FP) dual y mucho menos lo está el sistema productivo del medio rural. Así de contundente se manifestó este martes el sindicato CGT en una comparecencia pública que celebró en Valderrobres, donde denunció que el nuevo modelo de enseñanza que entrará en vigor el curso que viene está sostenido bajo principios neoliberales que buscan formar alumnos sumisos en lugar de estudiantes que aprendan a ser críticos y piensen por sí mismos.

El sindicato advirtió de las “carencias y peligros” que tiene el nuevo modelo que se implantará el próximo mes de septiembre para una educación pública y de calidad. En este sentido, advirtió de la reducción del número de profesores que traerá consigo este nuevo sistema. No en vano, cree que el 25% de la formación de un estudiante que curse una FP se realizará en los centros de trabajo a partir de ahora.

Asimismo, la organización denuncia que los profesores tendrán que asumir distintas funciones administrativas que no son propias de un docente, sino de las empresas que acojan estudiantes. Entre otras cosas, tendrán que hacerse cargo de la gestión de las altas y bajas del alumnado en la Seguridad Social, algo que compete a las empresas. Además, dudaron de su aplicabilidad en zonas rurales No en vano, no hay, aseguraron, centros de trabajo suficientes ni con las dimensiones necesarias para que los estudiantes puedan realizar las prácticas formativas y, por ende, salir suficientemente preparados.

Consecuencias

Delegados sindicales de la organización acompañaron en la rueda de prensa al secretario general de CGT Aragón, Pablo Herrero, y a Ángeles Andrés, delegada sindical y profesora técnica en el Instituto Pablo Serrano de Andorra. Ambos pusieron de manifiesto las consecuencias que tendrá, a su juicio negativas, la aplicación de la Ley Orgánica 3/2022 de ordenación e integración de la Formación Profesional, que tiene que entrar en vigor el próximo curso escolar y que “supondrá el despliegue de políticas neoliberales” en el ámbito educativo, se lamentaron.

Tanto Herrero como Andrés señalaron que gran parte del presupuesto destinado a la Formación Profesional se ha destinado a centros concertados, y eso se ha traducido en un aumento de su oferta formativa en detrimento de su implantación en centros públicos. El presidente del Gobierno Pedro Sánchez anunció una partida de 1.307 millones de euros transferida a las comunidades autónomas a la que habría que sumar los fondos destinados entre 2020 y 2023, un total de 6.041 millones, 2.185 de ellos provenientes de fondos Next Generation, señaló el sindicato, que se mostró en contra de la reducción horaria en los centros educativos, pues “supone un peligro real para los departamentos docentes”, que perderán una carga horaria que el sindicato cifró en un 25% aproximadamente.

Según apuntó Ángeles Andrés, el profesorado de FP en Aragón asiste con incertidumbre a la llegada del nuevo curso: “ni tenemos siquiera los borradores de cómo van a ser los módulos de la FP; no nos han concretado cuántas horas se desarrollarán en el centro y cuántas en las empresas”, enfatizó la delegada sindical. Añadió que “hasta ahora estábamos formando a los alumnos para que pudieran adaptarse a cualquier tipo de empresa, sin mercantilizar el mercado de trabajo, que es lo que nos tememos va a ocurrir ahora”.

Con la nueva FP dual los nuevos alumnos de FP empezarán a hacer prácticas desde los primeros cursos, dejando de recibir un tipo de formación que el profesorado considera esencial: “nosotros en los centros de enseñanza no solo formamos para trabajar, sino que formamos personas y en valores, y esa parte de la enseñanza se da en los institutos, y no se imparte en las empresas”, enfatizó Ángeles Andrés, quien recordó que, con 16 años, el alumnado aún tendrá por delante “40 o 50 años de su vida en los que formará parte de ese mercado de trabajo”.

Medio rural

Asimismo, la organización sindical lamentó que esta ley no está pensada para los institutos situados en zonas rurales. Según Andrés, “no hay centros de trabajo con las dimensiones suficientes para acoger a todo este alumnado en prácticas”. En este sentido, la responsable sindical subrayó que “ya ahora está siendo muy difícil encontrar un lugar para que el alumnado de FP haga las prácticas. La administración educativa nos dice que si no encontramos empresas que los ubiquemos en administraciones públicas, pero tampoco hay muchos ayuntamientos que quieran a chavales en prácticas”.

Por último, el secretario general de CGT Aragón presentó una campaña de recogida de firmas, tanto físicas como a través de la plataforma Change.org, para lograr la equiparación salarial de todos los docentes de FP. “El objetivo es lograr un complemento salarial que equipare los salarios del cuerpo de Profesorado Técnico con el del resto de docentes de Formación Profesional, ya en Secundaria, una reivindicación demandada que demuestran las más de 300 firmas recogidas sin apenas publicidad”, dijo.