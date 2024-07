COAG, preocupada por la cotización de la almendra al inicio de la campaña

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG ha mostrado su preocupación por las cotizaciones de la almendra que se están publicando en las distintas lonjas de referencia, coincidiendo con el inicio de la campaña de recolección, que en algunas zonas del país ya ha empezado debido a las altas temperaturas de este verano.

Según la organización agraria, mientras los costes de producción que se han publicado en el Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía, se sitúan por encima de los 4 euros por kilo (€/kg ) en los secanos de baja pendiente o cerca de los 7 €/kg para secanos en pendiente elevada, las cotizaciones que se observan en las distintas lonjas se sitúan alrededor de los 3,20 €/kg para las comunas o de los 5,20€/kg para la almendra ecológica. Al margen de lo anterior, está “como es habitual”, la cotización de la Lonja de Reus, puntualizaron desde la organización, una Lonja que “opera en cuantías inferiores y poco realistas” a las del resto de Lonjas del país.

Según COAG, se observa, eso sí, un creciente interés por el producto que se va cosechando y parece que la tendencia de precios, tanto a nivel interno como en el mercado internacional, va a ir al alza en los próximos meses.

En cuanto a la producción para esta campaña, las organizaciones Asaja, COAG, Cooperativas Agro-alimentarias de España y Aeofruse fijaron la estimación de producción de almendra grano en 122.304 toneladas, lo que suponía un 8% respecto a la cosecha de la campaña pasada y un 38% por encima de la media de los últimos cuatro años.

Asimismo, con la generalización de la cosecha en los distintos territorios se están observando algunos desajustes respecto a las cifras inicialmente previstas, derivados de la falta de agua en zonas relevantes de producción y otros daños por plagas, entre otras cuestiones.

COAG considera que el aforo que lleva a cabo el sector es una herramienta necesaria, siempre y cuando aporte transparencia y no se supedite a los intereses de determinados agentes. Es un instrumento que sirve para la propia estructuración del sector en las zonas de producción y que, tras mucho esfuerzo, vino a acabar con la manipulación de las cifras que se ejercía por parte determinados corredores y compradores. Ahora bien, la organización se mostró partidaria de introducir mejoras para, por ejemplo, poder contrastar las cifras finales producidas con el aforo inicial de una forma fidedigna y que aporte claridad sobre el comportamiento de los mercados.

Cosecha en Aragón

En Aragón se ha estimado que habrá una cosecha de 22.110 toneladas de almendra en grano en la próxima campaña de este 2024-25, según las previsiones que han hecho públicas las organizaciones Asaja, COAG, Cooperativas Agro-alimentarias de España y Aeofruse. Según estos datos, la cosecha de la almendra en la Comunidad será un 6,75% superior a la del último año y un 68,31% más que la media de las últimas cuatro cosechas, muy superior a la estimación que se ha realizado para el resto del país, donde también se prevén buenos datos para este año, con una cosecha que será un 41% superior a la de los últimos cuatro ejercicios.

Estos incrementos porcentuales en lo que respecta a la cosecha de este ejercicio obedecen, en parte a la nueva metodología de cálculo que se está aplicando para determinar la producción de almendra.

En linea con la cosecha estimada, también se incrementa la superficie que entra en producción, pasando en el caso de Aragón de 67.695 hectáreas a 72.008 este 2024. En nuestro país también este año la superficie productiva será de 552.748 hectáreas, lo que supone un incremento de casi el 3% respecto al pasado año. Este aumento se debe a la entrada en producción de más de 14.000 hectáreas, principalmente de regadío en las regiones de Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía.

Ayudas asociadas de la PAC

Por otro lado, la organización ha reclamado al Ministerio de Agricultura la revisión de determinadas condiciones para la percepción de la ayuda asociada en el sector en el marco del Plan Estratégico de la PAC.

Este apoyo tiene como fundamento mantener el cultivo en zonas con condiciones naturales limitantes para frenar la erosión y la desertificación. En este sentido, COAG considera que este concepto no debe deteriorarse y debe seguir siendo la base para el acceso a estas ayudas. En esta línea, las aportaciones de agua procedentes de lluvias torrenciales, no aprovechables por los cultivos y que incluso provocan daños en terrenos y producciones y cada vez más recurrentes, y no deben computarse en los datos utilizados para establecer medias de precipitación anual para una determinada comarca agraria y que marcan el posible acceso a las ayudas asociadas para las personas productoras en dichas zonas.