Cretas aplica las primeras restricciones de agua para hacer frente a la sequía

Algunos ayuntamientos de la Comarca del Matarraña temen que tendrán que aplicar restricciones en el agua de boca antes de lo previsto este año ante la sequía y la escasez de lluvias. Cretas ya ha avisado a su población de que hagan “un uso responsable del agua” disponible ante el temor de que las reservas de que dispone no darán para terminar el verano.

Este ayuntamiento ha dado este aviso dos meses antes de lo que solía hacer en los últimos años, a la vista de la situación que presenta a mitad de junio el río Algars, del que se abastece la población. El consistorio emitió este jueves un comunicado en el que señalaba que “vista la actual situación de escasez de agua en la cabecera del río Algars, instamos a los vecinos a abstenerse de regar los huertos con agua de boca”.

El alcalde, Fernando Camps, afirmó que “este verano vamos a tener una situación muy mala si no llueve”. Según comentó, este miércoles se aproximó a la zona de la captación de agua de boca “y comprobamos que las últimas tormentas no han tenido ningún efecto, porque el río no se ha movido un ápice de cómo estaba”, así que “si no llueve más y bien, lo pasaremos mal”, auguró.



La balsa está completamente llena en este momento

Hasta la construcción de una balsa en el río Algars el año pasado con una capacidad de almacenamiento de unos 22 millones de litros, la población de Cretas solía sufrir restricciones, pero entrado el mes de agosto, al duplicarse la población residente durante ese mes en el que el río suele baja con poco caudal y la fuente de La Barra se quedaba sin agua. La construcción de la balsa ya evitó el año pasado que se tuvieran que adoptar nuevas medidas restrictivas como las que se establecieron en años anteriores. Principalmente aquellas estaban relacionadas con limitaciones horarias para el uso de agua del grifo, con cortes permanentes por las noches durante el mes de agosto.

El consistorio cretense teme que este verano tenga que restringir el uso por primera vez desde que entró en funcionamiento la balsa de almacenamiento del río Algars. Tal y como detalló el alcalde, “el río está ahora en el mes de junio como estaba hace unos años en agosto y ya no entra agua por la captación”, de ahí el aviso a la población de que se abstengan de regar usando el agua de boca.

El Ayuntamiento, por su parte, también ha adoptado distintas medidas en los servicios que están bajo su responsabilidad. Tal y como informó Camps, las piscinas están abiertas, pero las duchas de los vestuarios no tienen dada el agua, solo la tienen las que se encuentran junto al vaso, así que los usuarios se tendrán que duchar en su casa. La misma decisión se ha adoptado en el gimnasio municipal, donde las duchas también tienen cortada el agua corriente.



El nivel del agua del río ya está tan bajo, que no se deriva agua a la balsa

El alcalde se sinceró: “si llueve, tendremos un julio y un agosto negros en lo que respecta al agua de boca, y no solo será Cretas sino otras poblaciones del Matarraña la que tendrán dificultades para abastecerse si no mejora la situación”, opinó. Camps comentó que Cretas y Lledó se abastecen del río Algars y que en la cuenca del Matarraña Mazaleón y Valdeltormo son las poblaciones, junto con Torre del Compte, que podrían tener más dificultades a lo largo del verano, especialmente en agosto, cuando el número de residentes se duplica en muchos de estos municipios..

En este momento, Cretas tiene la balsa de abastecimiento “completamente llena, con 22 millones de litros almacenados”. La balsa se va abasteciendo del río Algars, pero si no baja suficiente caudal por este río, en la balsa dejará de entrar agua. Así las cosas, “si no llueve, no podremos soportar todo el verano con esos 22 millones de litros, porque actualmente el consumo diario es de 270.000 litros, “pero en los meses en los que se incrementa la población, el consumo puede llegar a rozarlos 350.000-400.000 litros de agua al día, así que haciendo las cuentas, no se llegará a septiembre con lo que tenemos almacenados, porque apenas hemos llegado a mitad de julio”, enfatizó el primer edil.

El Ayuntamiento de Cretas estima que el volumen de agua que tiene almacenada en la balsa servirá para abastecer a la población durante un mes y medio aproximadamente. Si no llueve, el consistorio tampoco podrá echar mano de otros sistemas de abastecimiento: “la Font de la Barra ya está seca y echar mano de pozos es muy complicado; si el río está seco, los pozos también; el panorama es muy difícil”, sentenció el regidor.