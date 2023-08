Cuatro años de cárcel para Igor el Ruso por atacar a funcionarios de la prisión de Palencia

El autor del triple crimen de Andorra, Norbert Feher, Igor el Ruso, ha sido condenado a cuatro años de prisión por cinco delitos de lesiones y uno de atentado utilizando un instrumento peligroso por agredir en abril de 2021 a cinco funcionarios de la cárcel de Dueñas (Palencia) cuando lo sacaban de su celda para ser trasladado a la prisión de Zuera, desde donde iba a ser transportado a la Audiencia Provincial de Teruel para ser juzgado por los sucesos de la villa minera. Cuando los funcionarios le comunicaron que debía viajar a Aragón para ser juzgado, Feher se negó y atacó a los empleados de la prisión a golpes y con un pincho que había fabricado con un trozo de baldosa.

El Juzgado de lo Penal número 1 de Palencia dictó el pasado 26 de julio una sentencia de mutuo acuerdo por estos hechos, que además de la pena de prisión incluye indemnizaciones de 51.500 euros a los funcionarios atacados.

Según relata la resolución judicial, al grito de “Vuestras muertes me van a salir gratis”, Feher propinó a los funcionarios numerosos golpes y patadas y pinchó a uno de ellos con el trozo de azulejo en el chaleco de protección.

A pesar de haber sufrido diferentes traumatismos como consecuencia del ataque, los funcionarios atacados y otros seis o siete empleados de la prisión lograron reducir a Igor el Ruso, que se negaba al traslado y manifestó una actitud “muy agresiva”.

Según declararon los funcionarios, intentaron convencerle de que saliera de forma voluntaria, pero siguió negándose y les dijo “que iba a matar a quién entrara porque había vendo a este mundo a impartir justicia”.

Como consecuencia de la agresión, cinco funcionarios sufrieron diversos traumatismos y contusiones, e incluso fracturas. Uno de los heridos sufrió una fractura en el dedo índice, otro la rotura de un menisco y un tercero un esguince cervical. Los periodos necesarios para recuperarse de las lesiones oscilaron entre 27 y 254 días, según la sentencia.

Durante el juicio, los funcionarios denunciaron que, a pesar de tratarse de un recluso “calificado de extrema peligrosidad”, no se les preparó con carácter previo para el traslado, ni se pidió apoyo de la Guardia Civil o de la Policía Nacional. Además, señalaron que no había material de protección, como cascos, para todos los intervinientes y que además estaban en mal estado y carecían de protección para el cuello. Por este motivo, la acusación particular ejercida por los funcionarios solicitó la responsabilidad subsidiaria del Estado, una petición que fue desestimada por el tribunal.

Los funcionarios también pusieron de manifiesto que los azulejos afilados de la zona de sanitarios de las celdas ya habían sido utilizados como arma en otros incidentes en la prisión y así lo habían notificado a la dirección, pero no fue hasta el ataque de Igor el Ruso cuando se solucionó sustituyéndolos por cemento visto.

Feher fue condenado a prisión permanente revisable por asesinar a dos guardias civiles y a un ganadero en Andorra en diciembre de 2017 y a 21 años por un tiroteo previo en Albalate del Arzobispo.