El ADN 'Made in TechnoPark' se deja notar en Arabia sobre las exigentes dunas del Dakar

El ADN del Parque Tecnológico del Motor de Aragón volvió a estar presente en la última edición del Dakar, el rally más exigente del mundo, en esta ocasión vinculado a las motocicletas. El equipo Watt Power Racing, que competía en la nueva categoría de propulsiones alternativas al petróleo Dakar Mission 1000, estuvo liderado por el ingeniero Elías Bel, que diseñó la batería y el powertrain (tren motriz) adaptados al reglamento de MotoStudent, la competición internacional de prototipos sobre dos ruedas que tiene lugar en MotorLand Aragón cada dos años. Por otra parte, la tienda online líder en material de moto fuera de pista, Motocrosscenter.com, patrocinó con recambios a los pilotos Javi Vega y Albert Martín, representados en la categoría Original, la más dura porque también son sus propios mecánicos. En definitiva, dos experiencias inspiradoras del ecosistema Made In TechnoPark que participan en eventos de clase mundial e impulsan la evolución tecnológica.

El equipo de Bel, vinculado a la Fundación Moto Engineering (MEF) de Technopark y a la competición MotoStudent, protagonizó una de las imágenes más icónicas de esta edición al terminar su incursión en Arabia Saudí con el experto piloto gallego Fran Gómez en el suelo después de que la mecánica de la moto saltara por los aires, literalmente. El batacazo fue morrocotudo y “aprendimos una lección muy importante que debemos analizar”, confiesa el diseñador, quien no obstante asegura que “el powertrain se comportó a la perfección durante toda la prueba”. También la batería, que, pese a salir “disparada a 120 kilómetros por hora” y con las “severas deformaciones” que presentó tras el accidente, “demostró ser segura”. El intenso sol y elevadas temperaturas orientales se cebaron con ella y aún así salió indemne.

De modo que, pese a todo, el equipo Watt Power Racing sacó conclusiones muy positivas en la primera edición de esta nueva aventura dakariana, consistente nada menos que en crear una motocicleta eléctrica en la cuna mundial del petróleo.

La empresa organizadora del Dakar, Aso, concibe la categoría más sostenible del Dakar 2024 como un laboratorio y “escaparate” donde probar varios vehículos de diferentes energías alternativas a los combustibles fósiles. “El objetivo era hacer mil kilómetros en total, a razón de cien kilómetros diarios que coincidían con los finales de etapa del Dakar normal. El libro de ruta de Aso viene a ser que en 2025 se hagan 200 diarios, e ir subiendo hasta el año 2030, cuando querrían igualar las categorías de combustibles fósiles y tecnologías alternativas, ya sean eléctricas, híbridas o hidrógeno”, explica Bel.

La moto que llevó Gómez con el dorsal 1005 tenía, pese a estar fabricada en Barcelona, “muchísimo ADN aragonés”, asevera Bel. Por una parte, este ingeniero que hoy trabaja haciendo cargadores eléctricos para SferaOne pero que ha adquirido todos sus conocimientos en la Fundación MEF y es colaborador desde hace tres ediciones con MotoStudent, se encargó de la parte eléctrica “y funcionó bien”.

Reglamento MotoStudent

En la moto “se aplicaron exactamente el mismo reglamento técnico y los sistemas de seguridad eléctrica que en MotoStudent”, avalado por 350 universidades de 22 países. “Es el único reglamento actual de competición que hay para moto eléctrica, el único que me permitía decir que mi prototipo era seguro”, afirma. De hecho, el mismo día que embarcaban la moto en dirección a Arabia, Technopark recibía de la Federación Internacional de Motociclismo el Trophy For The Future por MotoStudent. Un galardón que refuerza la posición del parque como líder en el ámbito del desarrollo de talento en la industria y el deporte del motor, y valora la trayectoria de 15 años de competición universitaria promovida desde Alcañiz para la fabricación de prototipos eléctricos y de combustión.

La segunda empresa aragonesa que ha participado en el proyecto es Play and Drive. Desde Huesca ha colaborado en la recogida de telemetría sobre consumos y comportamiento de la batería en dunas y terrenos difíciles.

Watt Power Racing se midió con otros dos equipos, seis motos en total. “Coincidimos en muchas capacidades de baterías, por lo que vamos por el buen camino. Lo que se puntúa no son los tiempos ni ir más rápido, sino una serie de objetivos como finalizar etapas o pruebas de aceleración”, dice Bel, cuyo trabajo como diseñador y responsable técnico le llevó a Arabia para verificar diariamente la puesta a punto de la moto, desde la batería hasta la tornillería, pasando por conexiones y chasis.

Hasta 150 km/h

Esta moto va equipada por una gran batería –de 21 kilovatios hora, construida con 1.204 celdas cilíndricas 21/700 para lograr 116 voltios y 450 amperios de pico– que permite una autonomía cercana a los 200 kilómetros en modo off road y una velocidad máxima de 150 kilómetros por hora. Da energía a un powertrain formado por una controladora y un potente motor, ambos refrigerados por aire, con potencia suficiente para surfear en silencio por las dunas saudíes gracias a la transmisión sin marchas de esta máquina de 190 kilos de peso.

“Es la tecnología con la que están compitiendo las universidades en MotoStudent. Hace muy poco la usaba Tesla, un referente. Hemos innovado con retraso con respecto a ellos, pero vamos siguiéndoles y con tecnología cien por cien española”, pone en valor el ingeniero.

Aplicación de calle

Las motos eléctricas de calle se beneficiarán de las mejoras tecnológicas que llegan tras pruebas extremas como las del Dakar. “Estamos haciendo una tecnología segura, algo importante porque mucha gente está atemorizada por si hay baterías que arden”, explica. “La gestión térmica del motor fue el cuello de botella de la moto. Llevar la máquina al límite nos enseñó muchas cosas que debemos modificar y perfeccionar”, dijo, con la confianza de que la batería es apta.