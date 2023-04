El autobús de Alcañiz del itinerario exterior cubre ahora paradas de la ruta interior

Por

El autobús urbano de Alcañiz que cubre la ruta exterior del casco urbano (pedanías de Valmuel y Puigmoreno, barrio de San Pascual y cementerio, entre otros puntos) recorrió este viernes también parte del itinerario que realiza el autobús de la ruta interior, que lleva desde el 29 de marzo sin circular, al estar sus tres conductores de baja.



El vehículo que cubre la ruta exterior volverá a repetir el lunes la misma operación, aunque modificando una parte del itinerario interior. Así se podrá valorar cuál de las dos alternativas en estudio es más rápida.



Fuentes municipales informaron de que esta ruta está en periodo de pruebas y que el lunes se decidirá qué opción, de las dos que se están sopesando, es más adecuada para que los horarios de paso por el resto de paradas no queden alterados. Se pretende recuperar la parada en algunos puntos del recorrido interior que se consideran imprescindibles: junto al teatro municipal, en el hospital y centro de salud.



El itinerario de prueba que realizó el viernes el autobús de la ruta exterior cubrió la ronda de Caspe, el paseo Andrade, las avenidas Aragón, Galán Bergua y Ronda de Belchite. Estos últimos serían los puntos de recogida de viajeros que más uso tienen en la ruta corta.



La segunda opción, que se probará el próximo lunes, contabilizará el tiempo que se tarda en pasar por avenida Aragón y calle Jerónimo Blasco, discurriendo a continuación por distintas paradas hasta llegar al hospital. En función de la medición de tiempos de estos trayectos, se tomará la decisión de remodelar la ruta hasta que se contrate a alguien que pueda sustituir en el periodo de baja a los trabajadores de la ruta interior. No en vano, desde el Ayuntamiento de Alcañiz no pudieron precisar durante cuánto tiempo se mantendrá esta situación de falta de personal.



Alcañiz no tendría necesidad, por población, de contar con dos lineas de transporte de viajeros, pero, a diario, se realizan servicios hasta las pedanías de Valmuel y Puigmoreno, barrio de San Pascual y cementerio municipal, situado a las afueras, en la carretera de Escatrón (TE-730). En este sentido, fuentes municipales indicaron que “si el servicio pierde tiempo en la circulación en el interior del casco urbano, ésto repercute en el horario de paso por las paradas exteriores”, de ahí que el número de lineas de transporte urbano sean dos de manera permanente.



Por el momento, el consistorio está buscando un perfil adecuado a través del Inaem para poder sustituir a los conductores del servicio. Se ha presentado una oferta para desempleados que dispongan del premiso de conducir D.



Tras la prueba que se efectuará el lunes con la alternativa 2 del nuevo recorrido, “tomaremos la decisión de incorporar algunas paradas de la linea interior a la exterior hasta que se normalice la situación”, señalaron las mismas fuentes. A priori, “el objetivo que se está buscando es que el retraso en el tránsito del autobús sea el mínimo posible”, añadieron, aunque “se tendrá que valorar el lunes, cuando se termine de realizar la prueba”. Cuatro paradas

Inicialmente, el Ayuntamiento tiene previsto que al menos cuatro paradas del recorrido interior se integren en la ruta larga. Además, el viernes y también el lunes, el trayecto del autobús urbano se realiza con el minibus, de menores dimensiones, para garantizar el acceso por las calles del interior