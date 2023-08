El Ayuntamiento de Alcañiz actuará de urgencia en la iglesia de los Capuchinos tras el hundimiento del tejado

Por

El Ayuntamiento de Alcañiz actuará de urgencia en la iglesia de los Capuchinos después de que un derrumbe afectara el pasado fin de semana a la estructura central del templo de forma súbita.



Sobre las cinco del la mañana del sábado, los vecinos dieron la voz de alarma a la Policía Local después de escuchar un gran desplome. El cuerpo policial acordonó el edificio después de que los Bomberos inspeccionaran el inmueble.



El alcalde de la ciudad, Miguel Ángel Estevan, explicó que este martes está previsto que los arquitectos municipales visiten el templo. “Vamos a tener que actuar de urgencia en cuanto los técnicos digan lo que se puede hacer para limpiar y ejecutar la reparación cuanto antes”, dijo Estevan, que visitó este fin de semana los daños.



“Se ha caído una parte del tejado justo en el vértice central. Por dentro no parece que se haya derrumbado nada porque las bóvedas están sujetando el escombro, pero hay que actuar cuando antes para evitar que la lluvia acabe dañando aún más el edificio”, urgió el primer edil.

En este sentido, “ya hemos contactado con una empresa que puede hacerlo durante esta semana. Tienen que recoger el escombro desde el tejado, por lo que tienen que trabajar con arneses. Una vez limpio, analizaremos de qué manera sujetar la estructura”, añadió Estevan.



El edificio es propiedad municipal y funciona como almacén. En este momento, allí se guarda material del rastrillo de Manos Unidas y del Campamento Bajo Aragón.



“Es un edificio antiguo con falta de mantenimiento. Hacía tiempo que pensaba verlo hundirse con alguna nevada porque es muy viejo, pero no ha hecho falta”, indicó Jorge Tabuenca, vecino de la zona que desaconsejó pasar cerca de la iglesia hasta que las obras de emergencia den estabilidad porque “podría haber algún problema”.

Bloque de 13 viviendas



También alertó Tabuenca acerca de un bloque de 13 viviendas que hay hacia el camino de Capuchinos, anteriormente propiedad de Construcciones Gil y en la actualidad de un banco, que “esta sin terminar” desde 2009. “Cada vez que hay una tormenta se caen tejas. Hay 20 metros de acera con vallas que ha tenido que poner no sé si el ayuntamiento o la entidad financiera, pero no arreglan el tejado”, protestó.