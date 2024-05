El Ayuntamiento de Alcañiz aprueba en sesión plenaria la creación del Museo de la Ciudad

El Pleno de Alcañiz dio este lunes luz verde a la creación del servicio de Museo Municipal, que será gestionado como organismo autónomo de manera directa por el Ayuntamiento, según el dictamen de la Comisión de Cultura, que aprobó a su vez la creación de una Comisión de estudio que estará formada por el concejal delegado de Cultura, la secretaria de la Corporación, la interventora municipal, el técnico de Cultura y Turismo y la técnico del Archivo municipal.

Todos los grupos municipales mostraron su conformidad en este punto. La creación de un Museo de Alcañiz fue tildada de “imprescindible”, como también la “necesidad de crear una Comisión específica que regulara el funcionamiento y características del nuevo servicio, su financiación y gestión. El concejal de Cultura, Javier Climent, señaló que “el proyecto es ambicioso y está encaminado a mejorar la imagen y visibilidad de la ciudad; un proyecto que no es nuevo y viene gestándose desde hace unos años, aunque ahora se está dando el primer paso al crear la Comisión de estudio para su puesta en marcha”, dijo.

Por otra parte, el Pleno también aprobó el proyecto básico y de ejecución de la nueva piscina climatizada cubierta de tipo semiolímpico en la Ciudad Deportiva Santa María cuya construcción prevé iniciar el equipo de gobierno este mismo año.

Nueva piscina

El proyecto de la nueva piscina ha estado en exposición pública durante un mes y no se han presentado alegaciones. El nuevo equipamiento, que costará alrededor de tres millones de euros (impuestos incluidos), constará de seis calles de dos metros de ancho con una longitud de 25 metros y una profundidad que variará entre los 2 metros y los 2,25 como máximo. La instalación, además, estará preparada y homologada para la realización no solo de entrenamientos, sino también de competiciones de carácter local y regional.

El proyecto de la nueva piscina salió adelante con los votos del equipo de gobierno PP-Vox-PAR. Los socialistas (PSOE) rechazaron su construcción por considerar que provocará un endeudamiento excesivo en las arcas municipales.



En este sentido, el portavoz del grupo socialista, Ignacio Urquizu, subrayó que “lo que debería hacer el Ayuntamiento de Alcañiz es conseguir para el proyecto de la piscina la cofinanciación suficiente para que la piscina no sea un lastre financiero para los alcañizanos”.



En este sentido, recordó que el Ayuntamiento de Teruel recibirá dos millones de euros de ayudas públicas, mientras que Alcañiz recibirá 300.000 euros. Ignacio Urquizu también rechazó la ubicación de la nueva instalación, y defendió que este equipamiento deportivo debería implantarse en la margen izquierda del río, donde no cuentan con equipamientos públicos de estas características. Asimismo, el concejal socialista defendió un “modelo distinto” de piscina climatizada que pasaría por el cubrimiento del vaso de la piscina de verano, que hubiera costado, según dijo, 800.000 euros. “Es una alternativa mucho más responsable”, enfatizó el portavoz del PSOE, que se ha llevado a cabo en el municipio de Calamocha.



En relación a este proyecto, el alcalde, Miguel Ángel Estevan, consideró que con esta nueva piscina en la ciudad “Alcañiz y los alcañizanos van a ganar” y que “la otra alternativa era no hacer nada”.

Por otra parte, la Corporación debatió y aprobó por unanimidad una moción del grupo municipal socialista (PSOE) para retomar el proyecto de creación de viviendas de alquiler para jóvenes en la zona Alto de Luna y Luna, en el casco viejo de la ciudad. La propuesta fue defendida por el concejal Jorge Martínez, que pidió recuperar un proyecto planteado en la anterior legislatura por el equipo de gobierno PSOE-IU-Cs y reclamó la búsqueda de financiación para poder acometer esta iniciativa. Todos los grupos municipales respaldaron la propuesta.

El pleno también aprobó por unanimidad otra propuesta presentada por los socialistas para el nombramiento del edificio Liceo como ‘Espacio de Creación Artística Liceo Pilar Narvión’.

La Corporación respaldó una moción presentada por el grupo municipal Teruel Existe que instaba al Ayuntamiento de Alcañiz a estudiar la creación de una comunidad energética en el municipio, aprovechando los recursos disponibles. El concejal Joaquín Egea defendió los beneficios que suponen este tipo de instalaciones y la ventaja competitiva que representaría para la ciudad. La moción fue respaldada por unanimidad tras incorporarse una enmienda del PP.