El cartel 'Con la maza en alto' gana el concurso de carteles de Semana Santa de Alcorisa

Alcorisa ya tiene cartel para representar su Semana Santa 2024, declarada de Interés Turístico Internacional y Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Con la maza en alto, obra del artista zaragozano Héctor Vidal, ha sido la propuesta ganadora del concurso de carteles convocado por el Ayuntamiento de Alcorisa y la Junta Local de Semana Santa, dotado con 250 euros de premio.

Se trata de un collage sobre cartón reciclado, pintura acrílica y edición digital, protagonizado por un cofrade tocando el bombo y vestido con túnica morada, característica de la Semana Santa en Alcorisa. En él destacan los relieves de algunos elementos como la maza, el bombo y sus cuerdas.



“Quería hacer un cartel que tuviera elementos físicos, que no fuese todo digital. Así que comencé a recortar y me quedó la figura con forma de cofrade. La idea era incluir la tradición, y por ello las cuerdas del bombo y de la maza”, detalla el artista Héctor Vidal, quien posee familiares en Calanda que le informaron al respecto del concurso. Sin embargo, no es el primer trabajo del zaragozano en el Bajo Aragón, ya que en 2015 realizó un mural en la zona del IES en Alcorisa y recientemente ha pintado otros en localidades como La Ginebrosa o Aguaviva.

Cinco finalistas con gran calidad

El jurado manifestó la dificultad para elegir el ganador de este año, ya que, de las doce propuestas presentadas tanto de Aragón como de fuera de la comunidad, cinco con gran calidad pasaron a la deliberación final.



Tras exponer los puntos a favor y en contra de los finalistas, se decidió otorgar el premio a la composición con el lema Con la maza en alto. La obra pasa a ser propiedad del Ayuntamiento de Alcorisa, y además de presidir la programación de actos de la Semana Santa 2024, podrá reproducirse en distintos formatos, catálogos o publicaciones que se puedan llevar a cabo.

Todos los trabajos participantes en el concurso podrán conocerse en próximas fechas mediante una exposición que se ubicará en el Ayuntamiento de Alcorisa. Con este año, el concurso alcanza su tercera convocatoria, con la intención de establecer una continuidad en la representación de la Semana Santa local en próximas ediciones y crear así una muestra a lo largo de los años.