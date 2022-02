El colegio Gloria Fuertes de Andorra estrena web para celebrar 40 años por la inclusión

Poema contra la guerra

El colegio de educación especial Gloria Fuertes de Andorra ha estrenado esta semana una página web moderna, ágil e intuitiva con el objetivo de que sea una ventana para dar a conocer sus proyectos singulares y su línea pedagógica de cara a conseguir la máxima inclusión del alumnado.El nuevo portal cibernético fue presentado el pasado jueves en la Casa de Cultura de Andorra, en un acto que constituyó el primero para la celebración del 40 aniversario del centro.Contó con la presencia de un centenar de personas entre las que no faltó la delegación italiana que estos días está de intercambio en el marco del programa Erasmus+ K1 +Observación, +Inclusión, alumnos y exalumnos del Gloria Fuertes, el AMPA, profesionales del centro, Atadi, Asadicc, el Ayuntamiento de Andorra y el creador de la web, Ramón Moliner, de la empresa Sedinet de Alcañiz.La directora del colegio, Lola Oriol, explicó que el anterior portal fue presentado en 2008 coincidiendo con los actos del 25 aniversario del centro. Con motivo de haber llegado a cuatro décadas de trabajo por la integración de personas con discapacidad intelectual tocaba otro cambio para acceder a la web de forma “más ágil”. Presenta “un diseño más actual, siguiendo el modelo de la nueva carpeta informativa del colegio”. Está adaptada a dispositivos móviles y es más segura. Colegiogloriafuertes.com cuenta con “muchísimo contenido”, en opinión de la directora del colegio. Oriol considera que supone “una ventana para dar a conocer los proyectos, nuestra línea pedagógica y forma de entender la escuela”.Está dirigida “a las familias del alumnado, al alumnado y al ámbito profesional” con el ánimo de “difundir nuestra filosofía de escuela a través del proyecto educativo y curricular, y las noticias más importantes que ocurren en nuestra comunidad educativa”.Explica los seis proyectos emblemáticos de la escuela, como son la psicomotricidad, la estimulación multisensorial, la comunicación aumentativa y alternativa, la educación artística, la inclusión educativa y social, y la formación profesional orientada a la inserción laboral.Hay un apartado específico para el centro de recursos, proyectos europeos en los que ha participado el centro, así como publicaciones, reconocimientos y eventos organizados.El Gloria Fuertes explica cómo es, cómo piensa, cómo se implica con su entorno y cómo proyecta. La web contiene también el cortometraje La oportunidad de Pablo y otros materiales.El acto de presentación dio comienzo con un poema de la escritora Gloria Fuertes sobre la paz y en contra de la guerra, como protesta a la invasión rusa en suelo de Ucrania que ha sobresaltado a la opinión pública.Por su parte, Moliner hizo un recorrido por las distintas secciones de la web, mientras que el alcalde de Andorra, Antonio Amador, valoró la importancia de tener un colegio de estas características en la localidad, en la provincia y en Aragón.Por último, la portavoz de la comisión para la celebración del 40 aniversario, Raquel Zapata, explicó las actividades previstas para conmemorar estas cuatro décadas de historia. La más numerosa será una jornada de convivencia con exalumnos y antiguos trabajadores del centro que tendrá lugar en junio en el parque de San Macario. Está prevista la presencia de 500 personas.También habrá espectáculo de zancos por las calles de Andorra, un acto con el colegio de infantil y primaria Juan Ramón Alegre, concursos de relatos y dibujos, o la decoración de establecimientos comerciales de Andorra con trabajos de los alumnos.“Aprehender lo que de auténtico y real existe en cada persona que se encuentra en desventaja” es el motivo por el que cada día 24 docentes y 13 profesionales no docentes acuden al Gloria Fuertes a sacar lo mejor de 80 alumnos, tal y como se puede leer en el saludo que realizan en la nueva página web la directora, la jefa de estudios y la secretaria, Lola Oriol, Cristina Roqueta y Silvia Blasco.“Nuestro colegio engloba un equipo humano que alienta una manera de entender la educación en general, y la escuela en particular, cuyo denominador común lo constituye el hecho de estar a favor del ser humano con discapacidades”, explican.Este equipo de profesionales “impulsa la investigación educativa aplicada” y “se plantea permanentemente la reflexión sobre la acción para el logro de una educación de calidad”.Desde 1982 -cuando el centro estaba integrado en el colegio de EGB contiguo, hoy denominado Juan Ramón Alegre- hasta la actualidad, la educación especial ha evolucionado. El área de influencia de la escuela abarca un radio de 60 kilómetros alrededor de Andorra y el alumnado, procedente de 23 localidades, se traslada con ocho rutas de transporte.Cuenta con unas instalaciones amplias, modernas y funcionales, con un espacio adecuado para logopedia y fisioterapia, talleres de jardinería y plástica, un apartamento para abordar las habilidades domésticas, un aula de psicomotricidad con aparataje especialmente diseñado para estimulación propioceptivo-vestibular y un aula multisensorial y de relajación. El edificio no tiene barreras arquitectónicas y todos sus espacios están adaptados.Los alumnos con discapacidades muy importantes ingresan en el centro entre los tres y los seis años. Otros, con dificultades menos importantes, lo hacen tras cursar educación Infantil, Primaria o ESO en centros ordinarios en régimen de integración y acuden al centro para cursar Educación Secundaria y Formación Profesional en una de las dos modalidades: Transición a la Vida Adulta (TVA) o Programa de Cualificación Profesional Especial (PCE). También lleva a cabo la escuela programas de escolarización combinada con centros de Infantil y Primaria, y recibe niños para terapias específicas de tipo ambulatorio.“Seguimos pensando que lo que los alumnos y alumnas son capaces de aprender no depende sólo de sus características individuales (tipo y grado de discapacidad) sino también del apoyo que se les puede prestar desde las instituciones adecuadas”, reflexiona la junta directiva. Por ello, “el centro tiene establecida una amplia red de relación y colaboración con asociaciones, centros escolares e instituciones del entorno, con las que participa en numerosas actividades que enriquecen la labor educativa y favorecen la inclusión social del alumnado”, concluye.