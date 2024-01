El corte parcial de un carril de la N-232 en Alcañiz desde el 19 de octubre sigue sin fecha de solución

El corte de un pequeño tramo en un carril de la carretera N-232 al comienzo del Muro de Santiago de Alcañiz sigue sin fecha de solución después de la avería de agua que el pasado 19 de octubre afectó al edificio que hace esquina con la calle Mayor. La cimentación del sótano está dañada y, tras unas obras de estabilización provisionales, hay que redactar un proyecto para la reposición definitiva del muro que linda con la calzada.

Así lo detallaron ayer el Ayuntamiento de Alcañiz y Aquara, empresa responsable de la gestión del servicio municipal de agua en la ciudad, en un comunicado mediante el que quisieron informar a los vecinos del estado de los trabajos en la travesía de la carretera nacional a la altura del número 1 del Muro de Santiago, tras una avería de agua que obligó a cortar a la circulación parte del carril.

Esta avería se produjo el pasado 19 de octubre, afectando a parte del muro que linda con la calzada y, por ello, se restringió el tráfico en ese tramo concreto hasta que la reparación finalizase, informaron ambas partes.

Desde esa fecha hasta la actualidad, se han realizado los trámites oportunos con la compañía de seguros, además de llevarse a cabo las obras necesarias para estabilizar el forjado del sótano del edificio de manera provisional y la elaboración del proyecto para la reposición definitiva del muro afectado, el cual se encuentra en fase de redacción.

Será cuando finalice la ejecución de este proyecto de obras cuando se lleve a cabo la reposición de la calzada de la N-232 y se restablezca la circulación con normalidad, indican.

Desde el servicio municipal de agua lamentan las molestias ocasionadas y esperan que los trabajos pendientes se materialicen a la mayor brevedad posible. Así mismo, se ponen a disposición de los vecinos para ofrecer la información necesaria sobre el transcurso de las obras y resolver las dudas que puedan surgir al respecto.

Sin fecha

Fuentes de la empresa consultadas por este periódico no se atrevieron a dar una fecha definitiva para el restablecimiento total de la circulación, si bien aseguraron que no corre peligro la seguridad de las personas que habitan en el número 1 del Muro de Santiago, por lo que siguen en sus domicilios y no habrá que realizar ningún desalojo.

“La redacción del proyecto definitivo está en marcha y tanto el ayuntamiento como Aquara estamos agilizando ese proceso, pero hasta que no se redacte no se va a poder ejecutar y por lo tanto restablecer la circulación en este tramo de la N-232”, insistieron las mismas fuentes, que destacaron que están volcados en “dar una situación definitiva; las cosas se tienen que hacer bien y eso lleva unos tiempos”.

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Miguel Ángel Estevan, está en contacto constante con Aquara y los vecinos, y ha pedido a la empresa que agilice al máximo los trabajos. También pide el ayuntamiento a las empresas de seguros que resuelvan sus tramitaciones a la mayor brevedad para no entorpecer el desarrollo de las actuaciones.

Reparación en Maestrazgo

Por otra parte, durante la noche del martes 16 de enero al miércoles 17 se produjo un corte –programado y avisado con días de antelación– del suministro de agua en toda la ciudad, salvo en el polígono Las Horcas y Valmuel y Puigmoreno, motivado por la realización de trabajos de reparación de una avería en la red general de abastecimiento en la avenida del Maestrazgo.