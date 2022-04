El estruendo de los tambores y bombos proclama el éxito rotundo de las Jornadas de Convivencia celebradas en Alcañiz

Por

Desde que Segundo Bordonaba, encargado de proclamar el pregón de las Jornadas de Convivencia de la Ruta del Tambor y Bombo, anunciase el inicio de la actividad el sábado por la tarde los tambores no dejaron de sonar. Únicamente lo hicieron durante los cinco minutos previos a la medianoche, para instantes más tarde dar comienzo a un estruendoso espectáculo que se alargó durante toda la noche. El frío no logró detener la pasión de los más de 2000 participantes que acudieron a Alcañiz a lo largo del fin de semana para poner en común sus toques. Las Jornadas del reencuentro culminaron con éxito y los amantes del tambor y el bombo ya aguardan la llegada de la Semana Santa. Una rompida sin precedentes

La madrugada del sábado al domingo jóvenes y mayores de los nueve pueblos que dan forma a la Ruta del Tambor y Bombo se desplazaron hasta Alcañiz. Los autobuses llegaron poco antes de la medianoche y el ambiente festivo se notó desde primera hora de la noche. El momento más espectacular se vivió cuando el campanario de la iglesia de Santa María la Mayor indicó que eran las doce de la noche. El silencio que reinaba en la plaza de España desde hacía pocos instantes se transformó en un poderoso estruendo cuando el alcalde, Ignacio Urquizu, bajo el bastón de mando. “La gente respetó muy bien. Me quedé impresionado por la respuesta de la gente”, comentó el regidor alcañizano con el último hilo de voz que guardaba tras una larga noche marcada por las gélida sensación térmica que se apoderó de la capital bajoaragonesa. Bombos en Alcañiz

Una de las imágenes más destacadas de las Jornadas la protagonizaron los bombos. A pesar de que la tradición alcañizana no los incluye en su catálogo de costumbres, ayer los bombos, de todo tipo y color e incluso algunos con iluminación interna, tuvieron un gran éxito. No es habitual ver como las enormes mazas impactan en los instrumentos con la Iglesia de Santa María la Mayor de fondo. Sin embargo, las Jornadas de Convivencia de la Ruta del Tambor y Bombo consiguieron que la atípica imagen se reprodujese durante toda la noche. Para dos amigos de Albalate tocar el bombo en Alcañiz es una sensación diferente “que hace que se te abran más los ojos”. Los majestuosos instrumentos de percusión marcaron los ritmos de los toques durante toda la noche de toque libre y tuvieron un gran protagonismo durante la exaltación que tuvo lugar ayer en el mismo escenario que vio como los tambores resonaban durante toda la noche.



Tras la velada, en la que los establecimientos de ocio nocturno alcañizanos pudieron abrir sus puertas hasta las 6:00 de la mañana, la capital bajoaragonesa despertó con silencio. Era algo similar a la calma después de la tempestad. Sin embargo, la paz no duró demasiado tiempo ya que a partir de las 17 horas el redoble de los tambores comenzó de nuevo.

Una exaltación de calidad

El acto de la exaltación, con un posterior pasacalles, puso el broche final a las Jornadas de Convivencia de la Ruta del Tambor y Bombo. Cada uno de los nueve pueblos miembros de la Ruta demostraron las ganas que había de tocar en una Plaza de España abarrotada. El cierzo dio una tregua y la primaveral tarde animó a los vecinos de Alcañiz a acudir a la cita con el tambor. Los más pequeños de la ciudad se encargaron de inaugurar un acto en el que la calidad de los toques emocionó e ilusionó. María y Cristina, dos participantes de Andorra, destacaron el acto de la exaltación y lo definieron como un “un día de convivencia”. Los nueve pueblos de la Ruta subieron, uno por uno al escenario para demostrar sus dotes con los palillos y las mazas.



“Lo que vamos a ver significa pasión, emoción, tradición, pero sobre todo unión entre los nueve pueblos”, comentó Ignacio Urquizu antes de que diese comienzo el espectáculo. Estuvo en lo cierto el alcalde de Alcañiz, ya que la pasión por el toque de los participantes se percibió con facilidad por el público.



Los alcorisanos fueron los primeros en hacer sonar sus bombos, que al igual que la noche anterior, volvieron a invadir la plaza de España. Con la misma potencia que los de Alcorisa fueron pasando andorranos y calandinos. Híjar y la Puebla de Híjar pusieron de manifiesto su cariño por la tradición con dos toques muy cuidados. El redoble de los tambores de Samper de Calanda fue contestado por la potencia de sus bombos, que cedió el relevo a Urrea de Gaén. Los albalatinos también llegaron con fuerza y demostraron su maestría con los palillos. Los anfitriones cerraron el acto de exaltación demostrando que no necesitan bombo para poner los pelos de punta. Puro redoble de tambor y nada más.



Todos ellos recibieron un palillo de alabastro procedente de Albalate del Arzobispo como detalle conmemorativo de unas Jornadas en las que la pasión por los tambores se ha vuelto a reencontrar en Alcañiz.



El punto final, como no podía ser de otra manera, fue a ritmo de redoble. Un breve pasacalles sirvió para despedirse de Alcañiz y emplazar a vecinos y visitantes a la Semana Santa de cada uno de estos municipios. En la parte posterior de la iglesia de Santa María la Mayor culminó la fiesta, con un pasillo a los anfitriones y un toque final apasionante.



Ignacio Urquizu valoró de forma positiva la celebración de “uno de los primeros eventos multitudinarios” y agradeció la participación de todos los pueblos de la Ruta del Tambor y Bombo.

Las Jornadas de Convivencia cierran su edición del reencuentro con un gran éxito de participación y preparan la llegada de la Semana Santa.