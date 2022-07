El IES Matarraña implantará la séptima hora para ofertar Catalán en Primero de la ESO

El alumnado de 1º de la ESO del Instituto Matarraña de Valderrobres que opte por matricularse en la asignatura de Catalán en el curso 2022-2023 tendrá que cursar esta materia en una séptima hora adicional y no dentro de las seis horas lectivas (de 8.30 a 14.30) en las que lo han hecho el resto de estudiantes de secundaria en los últimos cuatro años. El departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón interpreta que el currículo de la nueva ley de educación (LOMLOE), que empieza a aplicarse a partir del curso 2022-2023 en los niveles impares, impide continuar ofertando esta materia como alternativa a Música, Tecnología y Plástica como ha venido ocurriendo en los últimos años con la LOMCE, tras un acuerdo consensuado entre el centro educativo, el departamento de Educación y la Comunidad educativa.

Aunque el centro conocía desde hace unas semanas que Catalán podría tener que impartirse en 1º en una séptima hora al entrar en vigor el nuevo currículo —a principios de junio comunicó a las familias que se barajaba esa posibilidad—, el servicio provincial de Educación esperó a trasladar la decisión oficialmente al jueves 30 de junio, con el profesorado con las maletas hechas y a unas horas de iniciar sus vacaciones. “La decisión (que se comunicó ese mismo día al Consejo Escolar) no se ha podido comentar apenas ni con el claustro de profesores ni con las familias”, se lamentó José Ramón Guarc, que ha ejercido como director hasta el 1 de julio pasado.

Rechazo

La administración ha rechazado otras opciones de optatividad entre Catalán y otras materias, como se había venido produciendo en los últimos años, y ha planteado como única alternativa aumentar el horario lectivo en una séptima hora, lo que deja “muy poco margen de maniobra” al centro, según reconoció Guarc.

En este sentido, para el próximo curso escolar se baraja la posibilidad de ampliar una séptima hora lectiva solo a los estudiantes que escojan matricularse en Catalán en 1º de la ESO. De esta manera, cursarían esta asignatura a partir de las 14.30 horas, lo que supondrá prolongar la jornada lectiva de este alumnado durante dos días a la semana hasta las 15.20 horas. Para estos alumnos de 1º se está buscando un transporte escolar alternativo con el fin de “no condicionar al resto de estudiantes de secundaria”, apuntó el director del curso 2021-2022. No en vano, si en 1º de la ESO se esperan alrededor de 60-70 matrículas, “calculamos que algo más de la mitad elegirán cursar Catalán. Como no todos utilizan transporte escolar, ya que parte del alumnado reside en Valderrobres, se estima que en torno a 25 alumnos requerirán de este transporte especial”, añadió Guarc. No obstante, habrá que ver si la introducción de una séptima hora no interfiere en esta estadística y actúa como medida disuasoria en la matriculación del alumnado de 1º de la ESO, que se está produciendo esta misma semana.

Curso 2023-2024

En cualquier caso, la situación de excepcionalidad que se dará el próximo mes de septiembre en 1º de la ESO dejará de serlo en el curso 2023-2024, momento en el que la LOMLOE y su currículo se implantarán definitivamente en toda la secundaria, extendiéndose su aplicación a 2º y 4º de la ESO. Llegado ese momento, según explicó Guarc, “se barajan otras opciones, como la de generalizar la séptima hora a todo el alumnado de secundaria”. No obstante, se estudian otras alternativas horarias, entre ellas la de adelantar la entrada al centro un cuarto de hora —a las 8.15 h.— y retrasar la salida 35 minutos— a la 15.05 horas. Con todo, esa decisión “ya queda en manos del nuevo equipo directivo que ha entrado a partir del 1 de julio”, apostilló el exdirector.

Ayudas al transporte

Otra cuestión aparte son los costes del transporte del alumnado de 1º de la ESO que se matricule en Catalán en el curso 2022-2023. Para solventar de manera puntual esa necesidad, el centro ha solicitado al servicio provincial de Educación apoyo económico para los gastos que acarreará el traslado a sus domicilios de aquellos alumnos que opten por quedarse una séptima hora en el centro.

“Visto que no tenemos muchas opciones y que el currículum está cerrado, hemos solicitado algún tipo de ayuda con carácter excepcional, dado que la situación que tenemos lo es”, enfatizó Guarc. Lo que de momento ha confirmado el servicio provincial es que estos alumnos “podrían tener derecho a una beca de transporte”.

En esta búsqueda de alternativas para trasladar a los estudiantes de vuelta a casa, la dirección del instituto se dirigió la semana pasada a la Comarca del Matarraña para conocer si las furgonetas y el personal del servicio de transporte social estarían disponibles a partir de las 15.20 horas para devolver a sus localidades de origen al alumnado de 1º que opte por matricularse en Catalán. Según Guarc, “las furgonetas están disponibles”, pero “hay que determinar el coste final” del transporte, que variará en función del número de vehículos que se deben utilizar.