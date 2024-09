El melocotón de Calanda, ’25 años con nombre y apellidos’, en el cupón de la Once

Por

El 25 aniversario de la Denominación de Origen Protegida Melocotón de Calanda es el motivo del cupón de la ONCE del martes, 17 de septiembre. Cinco millones de cupones llevarán por toda España la imagen de esta refrescante fruta turolense.



Samuel Sancho, presidente de la DOP Melocotón de Calanda, y Raquel Pérez, delegada de ONCE Aragón, acompañados por José Joaquin Murria, secretario de la DOP Melocoton de Calanda, José Luis Catalán, presidente del Consejo Territorial y Ramón García, director de la Agencia de la ONCE en Teruel, han presentado este miércoles este cupón, que incluye la frase 25 años siendo el melocotón con nombre y apellidos.



El área de cultivo del Melocotón de Calanda se encuentra en la comarca del Bajo Aragón. Esta Denominación de Origen se encuentra entre las provincias de Teruel y Zaragoza y la comprenden 45 municipios. Desde el año 1999 está reconocida la Denominación de Origen Protegida.



Las industrias de acondicionamiento y envasado que hayan obtenido el certificado de conformidad del Consejo Regulador utilizan obligatoriamente en los envases la mención Denominación de Origen Melocotón de Calanda, con el sello del Consejo Regulador, junto a la etiqueta negra numerada cuya función es actuar de certificado y permitir el seguimiento del producto en la comercialización.



La época de comercialización del auténtico DO de Calanda comprende desde mediados de agosto hasta finales de octubre, dependiendo de los factores climatológicos.



El melocotón de la Denominación de Origen Melocotón de Calanda ha alcanzado su prestigio por su gran tamaño, por su excelente sabor y su dulzura. Madura dentro de una bolsa protectora que garantiza su pureza, ya que no entra en contacto con ningún tipo de productos fitosanitarios.



La tradición del cultivo del melocotón en la zona aragonesa es centenaria. Hay noticia de la producción de Melocotón de Calanda en documentos medievales y en 1895, el botánico J. Pardo Sastrón dio una descripción del proceso de producción de esta fruta única.



El incremento en su producción se desarrolla a partir de los años cincuenta del siglo XX.



El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.



Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.