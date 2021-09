El PAR de Alcañiz rechaza que el Casino se destine a albergar oficinas municipales

El Partido Aragonés (PAR) en Alcañiz mostró su rechazo al uso que el actual equipo de gobierno (PSOE-Cs-Ganar) quiere dar al edificio del Casino Artístico y Comercial. Los aragonesistas alcañizanos han trasladado su oposición a que parte del edificio se destine a albergar oficinas municipales.

Eduardo Orrios, portavoz del PAR en el Ayuntamiento de Alcañiz explicó la posición del partido enfatizando que “no podemos permitir que un espacio tan emblemático y con tantas posibilidades sociales vaya a destinarse a ampliar las oficinas municipales”. A esto, añadió el portavoz aragonesista, “hay que señalar que este tipo de uso no puede darse en este edificio porque el acuerdo al que se llegó con los socios del Casino en el año 2015 señalaba que el edificio se cedía con la condición de destinarlo a un fin social”.

Los aragonesistas ya mostraron el jueves pasado en la Comisión de Obras y Urbanismo su rechazo a la propuesta del equipo de gobierno, según enfatizó el concejal y portavoz del PAR.

Asimismo, Berta Zapater, representante del partido en dicha comisión mostró su rechazo a la utilización que va a dar el equipo de gobierno “como anexo de las oficinas municipales del Ayuntamiento”. En este sentido, dijo que “no vemos en absoluto que un edificio tan grande, tan céntrico y con tantas posibilidades para la ciudad vaya a convertirse en un apéndice de las oficinas municipales, puesto que eso no es lo que recogen las escrituras firmadas por el Ayuntamiento en el año 2015, cuando el equipo de gobierno llegó a un acuerdo con los socios del Casino por el que éstos cedían las instalaciones siempre que se destinaran a un fin social”.

La concejal del PAR añadió que “las oficinas municipales no tienen un fin claramente social”. Por otra parte, recordó que “en los meses posteriores a la cesión del edificio se estuvieron barajando diferentes propuestas “sociales” en varias comisiones del Ayuntamiento entre todos los grupos políticos de la Corporación y se habló de una residencia de mayores, de un albergue, de un centro de día… pero al entrar el actual equipo de gobierno se ha planteado una propuesta cerrada: oficinas municipales”.

Zapater enfatizó que “entendemos que actualmente la residencia parece que tiene una ubicación, el centro de día se está terminando en las viviendas de mayores, pero lo que no puede meterse con calzador es un uso por la única razón de que Suelo y Vivienda de Aragón pagará y redactará el proyecto”. En este sentido, manifestó que “se ha ido demasiado deprisa y no se ha hecho un estudio serio de necesidades, puesto que se ha optado por crear despachos sin más, en un espacio tan grande, que supone un alto coste de mantenimiento para ampliar en una docena de despachos las instalaciones municipales, y eso es tirar el dinero público”, opinó.

En cuanto al déficit de instalaciones municipales, la concejal aragonesista añadió que “si lo hay, pueden adecuarse, por mucho menos gasto, las antiguas oficinas de la Policía Local, que están en el mismo edificio de la Casa consistorial, junto al resto de oficinas y que, además, están en desuso desde que la policía se trasladó en 2016 a las nuevas dependencias en Ronda de Caspe”.

Diciembre de 2014

La asamblea general de la asociación Casino Artístico y Comercial de Alcañiz acordó el 20 de diciembre de 2014 donar el inmueble al Ayuntamiento de Alcañiz, donación que posteriormente el Ayuntamiento de Alcañiz aceptó mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local. Esto ocurrió en mayo de 2015. En la firma de las escrituras de dicho inmueble, recordaron los aragonesistas, el Ayuntamiento de Alcañiz aceptó la donación hecha por dicha asociación bajo la condición de que el edificio del casino se destinara a fines de interés social.

Posteriormente, la modificación nº2 de la revisión nº2 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) modificó los usos del suelo y de la edificación del Casino pasando de uso socio-cultural al “uso asistencial”, y de equipamiento privado a equipamiento público, manifestaron desde el PAR, que en 2015 ostentaba, junto con el PP, la responsabilidad de gobierno.

El jueves pasado, “la propuesta que se trasladó a la Comisión por parte del PAR fue que se cumpliera el acuerdo al que se había llegado con los propios socios cuando se planteó la cesión en 2015”. No en vano, Orrios apuntó que, desde entonces, “no se ha cambiado el PGOU para que ahora simplemente quieran llenar el Casino con oficinas”. Desde su punto de vista, “el Ayuntamiento de Alcañiz no puede saltarse la ley y no dar un fin asistencial al edificio. Al mismo tiempo, enfatizó que el edificio tiene muchas alternativas que son necesarias en el municipio: “se puede dar a asistencia a la juventud y a la infancia (casas de juventud); a ancianos (residencias y centros de día; a personas con discapacidad (aulas y talleres ocupacionales); a personas drogodependientes (centros de drogodependencias) y a minorías marginadas (albergues de acogida para transeúntes)”.

Un bar

Por otra parte, el portavoz del grupo aragonés añadió que “tampoco entendemos que quiera ubicarse un bar en estas instalaciones, cuando ya existe una oferta de hostelería en la zona suficientemente razonable que puede absorber el público de las nuevas instalaciones que se vayan a ubicar en el casino; plantear la puesta en marcha de este servicio en esta ubicación es ir contra el sector de la hostelería, contra el sector privado, y no consideramos que lo más adecuado en este momento sea hacer competencia desleal desde el propio Ayuntamiento”.

Por último, los aragonesistas añadieron que apoyarán “la utilizar el Casino para cualquiera de las necesidades sociales planteadas en el PGOU: un albergue municipal, un espacio social, unas instalaciones que contribuyan al bienestar social de los alcañizanos… preferiblemente por unanimidad de todos los grupos municipales”, pero “nunca apoyaremos que se destine a ampliar las oficinas municipales que pueden ubicarse en otro espacio más económico y más práctico”.