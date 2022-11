El PP reclama más regadíos para el Bajo Aragón y el impulso de la Autovía A-68

Aumentar la asignación presupuestaria para reactivar los distintos trazados de la Autovía A-68, crear nuevos regadíos en el entorno de la Central Térmica de Andorra y aprovechar así las infraestructuras de elevación que hay desde el pantano de Calanda a la antigua planta de carbón, lo que permitiría crear hasta 4.000 hectáreas de nuevos regadíos, rehabilitar las iglesias del Carmen de Alcañiz y de La Fresneda, así como incorporar partidas presupuestaria para recuperar el castillo y el convento del Desierto de Calanda.

Estas son algunas de las enmiendas relacionadas con el Bajo Aragón que el Partido Popular (PP) ha presentado a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año, según dieron a conocer el miércoles por la tarde los diputados Alberto Herrero y los senadores Manuel Blasco y Carmen Pobo en Alcañiz.

Los populares han presentado 21 enmiendas para toda la provincia de Teruel por un importe de 90 millones de euros, de los que alrededor de 24 millones corresponderían a infraestructuras situadas en el Bajo Aragón histórico.

Tal y como señaló el diputado Antonio Herrero, la creación de nuevos regadíos en el Bajo Aragón, en municipios como Andorra, Alcorisa o Alcañiz, “supondría la puesta en riego de 4.000 hectáreas, que beneficiarían a unas 400 familias y facilitarían la creación de unos 800 puestos de trabajo”. Además, insistió en que esta propuesta supondría no solo “aprovechar la sinergia de la adjudicación de los 1.200 MW de la central térmica a Endesa” para generar actividad económica, sino que también “ayudaría a pagar el canon que tendrán que soportar los regantes del Guadalope por el uso del agua”.

Asimismo, el parlamentario señaló que las enmiendas de los populares “pretenden subsanar unos malos presupuestos del Estado para 2023”. En este sentido, enfatizó que “el Estado está recaudando mucho, pero no está revirtiendo este exceso de recaudación ni en la provincia de Teruel ni en el resto de España”. Abogó, en este sentido, por que se apoye a aquellos sectores que están saliendo más perjudicados por la inflación, por la subida de los precios de los combustibles y de los suministros.

Junto con todas las anteriores, de las 21 enmiendas presentadas, el PP también ha enmendado las cuentas del año que viene presentadas por el Gobierno socialista solicitando la inclusión de una partida presupuestaria para la construcción de una nueva piscina climatizada en la capital bajoaragonesa.

Según apuntó Manuel Blasco, “los Presupuestos de 2023 son los más expansivos de la historia de España, puesto que, como ha reconocido el Gobierno, no sólo se recaudará más sino que vendrán fondos europeos como no habían venido nunca; y casualmente es cuando menos dinero llegará a la provincia de Teruel”. Ejemplo de ello, según el senador, “son las ayudas al funcionamiento en Cuenca, Soria y Teruel, donde la Unión Europea considera razonable apoyar en un 20% de los costes laborales a las empresas, algo en lo que no está de acuerdo el gobierno de Sánchez, que entiende que con solo el 1% de ayudas al funcionamiento es más que suficiente”. El senador popular anunció que su grupo pedirá la comparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, “para que nos explique por qué nos obliga a conformarnos en la provincia de Teruel con un 1% de ayudas cuando podría ser el 20% como dice la Unión Europea”.

Por su parte, el presidente de la Junta Local del PP, Miguel Ángel Estevan, declaró que la piscina climatizada de Alcañiz “es una infraestructura importantísima para la ciudad”. Señaló que “espero que los parlamentarios de Teruel Existe y del PSOE la apoyen, porque es un proyecto beneficioso”. Asimismo, recalcó que la rehabilitación de la iglesia del Carmen “es una intervención que no cuesta mucho dinero y que supondría la recuperación del patrimonio de Alcañiz”.