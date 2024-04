El precio del aceite de oliva baja un 20 % en origen, pero aún no se traslada al consumo

Por

El aceite de oliva, que es el producto que más ha disparado su precio en el último año (70%) en nuestro país, ha empezado a moderar su valor en origen en las últimas semanas. Con cotizaciones que superaban los 9,20 euros el kilo (€/kg) a mediados de enero, en este mes de abril los precios se han moderado hasta llegar a un mínimo de 7€/kg, un 20% por debajo a como se pagaba hace solo dos meses.



Los precios se han desplomado en todas las categorías (virgen extra, virgen y lampante) en marzo tras hacer máximos históricos en el primer mes del año. Desde entonces y tras unas semanas de estabilidad, la cotización del aceite de oliva inició una progresiva disminución que llegó el pasado 2 de abril a un mínimo de 6,4 €/kg en el aceite lampante, a 6,7€/kg en cuando al aceite virgen y a 7€/kg en el virgen extra, el de máxima categoría.



Según la Federación Española de Industriales Fabricantes de Aceite de Oliva (Infaoliva) estas bajadas obedecerían a distintos factores: las escasas operaciones que se dieron en la segunda quincena de marzo, sumado a las lluvias que han caído en el país, especialmente en Andalucía, y a las necesidades de los productores agrarios de liquidar la cosecha. Todas estas circunstancias estarían detrás de estos descensos continuados que, en menos de un mes, han reducido los precios en origen alrededor de 1,5 euros.



Por otra parte, la Agencia de Información y Control Alimentarios (Aica) ha hecho públicos este mes los datos provisionales del mercado del aceite de oliva en marzo, sexto mes de la campaña 2023-2024. De ellos se desprende que la producción acumulada en esta cosecha ha llegado hasta las 846.178 toneladas. Según los datos aportados por Aica las salidas de aceite de oliva de marzo se situaron en torno a las 66.533 toneladas, sin incluir las importaciones. Se trata de un dato poco esclarecedor sobre lo que puede hacer el mercado en las próximas semanas, puesto que no se ha vendido aceite por encima del nivel de las 70.000 toneladas (de haberlo hecho se podría pensar que el mercado ansía acumular aceite), pero tampoco se han registrado datos por debajo de las 65.000 toneladas (en caso de bajar de ese volumen se interpretaría miedo y, por tanto, precios a la baja).



Con todo, los rumores de que la próxima cosecha partirá con precios de 5 €/kg sirven de momento para presionar a la baja, según la industria. No obstante, desde Infaoliva señalaron que la disponibilidad actual de reservas de aceite es la menor de los últimos 20 años y que difícilmente se enlazará con la siguiente cosecha. Con 6 meses todavía hasta la siguiente campaña olivarera, según la industria aceitera, se tendrían que dar salidas de 160.000 toneladas como máximo (nacionales y exportaciones) mensuales para poder enlazar con la nueva cosecha. Esta cifra, a pesar de que las actuales salidas están muy por debajo de ella, es muy limitada y está por debajo de las 270.000 toneladas mensuales que llegaron a venderse en la campaña 2020-2021.



En este momento, las existencias de aceite de oliva en nuestro país son de 645.000 toneladas que llegan a 1.305.000 a nivel mundial, por lo que la industria no ve factible que los precios se muevan a la baja en las próximas semanas.



En la zona productora de Teruel, los almazareros siguen de cerca la evolución de los precios. La bajada de precios se explica “por distintos motivos, uno de los más importantes que los almacenistas tienen que dedicar un gran volumen de dinero a mantener un gran stock de aceite de oliva y ahora se está manteniendo el mínimo, además de que hay que vender porque hay que pagar a los agricultores que han vendido la cosecha”, detalló José Gabriel Alcober. Incertidumbre

A su juicio, las lluvias del mes de marzo no explican por sí mismas las bajadas. “Los compradores dicen que la siguiente será una cosecha enorme, cuando realmente todavía faltan siete meses para llegar y es muy pronto para especular con qué va a pasar”. No en vano, subrayó que hasta la siguiente cosecha “todavía tiene que llegar la floración, y puede ocurrir que el cuajado vaya mal por los motivos que sean, como ya ocurrió el año pasado, que hubo una gran floración en mayo y después no hubo cosecha”.



Aparte de lo anterior, el almazarero recordó que “las empresas envasadoras tienen un tercio de las existencias de aceite, y no las han comprado baratas precisamente”, por lo que no espera bajadas adicionales de precios en el oro líquido en las próximas semanas, al menos hasta que estos envasadores vendan este volumen de aceite almacenado.



Sigue por tanto la incertidumbre en este sector, que desconoce hasta dónde llegará esta disminución de precios en el aceite de oliva. En este sentido, el almazarero de Valdeltormo señaló que esta bajada “tardará unos meses en trasladarse al consumidor, que ahora está pagando en los supermercados la subida que se registró en enero en el aceite de oliva en origen”, enfatizó. Subida interanual del 70 %

El aceite de oliva ha disparado su precio un 70% en el último año. En este momento el oro líquido es un 3,2% más caro que en febrero y ya cuesta el triple que en 2021, según ponen de manifiesto los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que confirman los avanzados a finales del mes pasado.



El aceite de oliva se consolida como el producto que más ha subido de precio en el último ejercicio. Se ha disparado un 70% en tasa interanual (marzo de 2024 sobre el mismo mes de 2023) y actualmente acumula un repunte del 200,4% desde enero de 2021, lo que significa que su coste se ha triplicado en tres años.



El IPC mensual también se ha incrementado un 0,8% a nivel general, pero con el aceite de oliva 3,2 puntos porcentuales más caro con respecto al mes de marzo, según el informe del INE. Y eso a pesar de que los precios en origen de este producto han disminuido un 20% en los últimos 15 días.