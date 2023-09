El PSOE critica la falta de transparencia del equipo de gobierno del PP en Alcañiz

Por

El portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Alcañiz, Ignacio Urquizu, ha responsabilizado al equipo de gobierno municipal del PP de no permitir la labor de control de la oposición por carecer de información, “pues de las 18 comisiones que se definieron tras las elecciones sólo se han constituido y reunido seis”.



Urquizu ha denunciado esta situación en una rueda de prensa en la que ha hecho balance de los primeros 100 días del nuevo equipo de gobierno, liderado por Miguel Ángel Estevan.



“Igualdad, Participación, Obras o Medio Ambiente aún no se han reunido y ni siquiera están convocadas”, ha resaltado Urquizu, lo que, a su juicio, supone que la oposición no está siendo informada de lo que se está haciendo y, por lo tanto, tampoco pueden aportar ideas.



En una nota de prensa, los socialistas han denunciado falta de información a la oposición por parte del equipo de gobierno por la paralización del normal funcionamiento de la actividad, así como la renuncia a importantes proyectos de desarrollo que ya estaban en marcha.



Ignacio Urquizu ha denunciado la paralización de proyectos importantes, como el cubrimiento de la piscina de verano, para los que había 300.000 euros del Gobierno de Aragón “que habría que justificar antes del 15 de diciembre y los vamos a perder”.



También se perderá, ha dicho el portavoz, la posibilidad de recibir un millón de euros de fondos europeos para la construcción de viviendas destinadas para jóvenes en el barrio de Santiago: “habría permitido tener 30 viviendas más, a un precio asequible, en un barrio que se estaba regenerando”, ha apuntado.



Los socialistas en el Ayuntamiento de Alcañiz se han mostrado preocupados, además, por “el retroceso en derechos y las declaraciones del actual alcalde en materia de igualdad”, ya que, para Urquizu, “no se le ve un compromiso firme con la igualdad de género”.



Urquizu ha contrastado esta actitud con la del anterior equipo de gobierno socialista con él al frente, y ha recordado la campaña “Alcañiz es igualdad” con los clubes deportivos, los puntos violeta, “que básicamente dice que los pone porque nos dan una subvención”, o con los derechos LGTBIQ+, “pues el Día del Orgullo la bandera no ondeó en el consistorio como lo había hecho los cuatro años anteriores”.



“Estamos viendo que desde el punto de vista de los colectivos sociales, de las mujeres, de los homosexuales, este Ayuntamiento no es nada sensible ni les da la visibilidad que se merecen”, ha afirmado el portavoz socialista.



Asimismo, desde el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Alcañiz se ha asegurado que el equipo de gobierno “hace lo contrario de lo que dijo cuando estaba en la oposición y en campaña electoral”, en referencia a su constante crítica a los sueldos del anterior gobierno: “y lo primero que hicieron fue ponerse un sueldo, el alcalde el máximo que permite la ley, aunque se lo ha reducido un 25% para poder cobrar dos sueldos”.