El reality estadounidense The Anonymus, grabado en Cretas, se estrena el 19 de agosto

El reality estadounidense The Anonymus, grabado en Cretas la pasada primavera, se estrena el 19 de agosto en la cadena USA Network. 250 personas estuvieron grabando en el complejo residencial Solo Houses y en los parajes naturales de la comarca del Matarraña en una producción en la que colaboró la Teruel Film Commmission (TFC), dependiente de la Diputación de Teruel, la Aragon Film Commission, la Comarca del Matarraña y el Ayuntamiento de Cretas en las tareas de producción de este programa de la productora Studio Lambert.

En The Anonymus participan 12 concursantes, algunos anónimos y otros salidos de programas similares. El objetivo es ser los más populares entre sus compañeros durante la convivencia, pero de manera anónima pueden criticar y dejar en mal lugar a sus contrincantes. Cuentan con una red social propia para hacerlo con una cuenta anónima, y en la casa una habitación propia desde la que pueden expresar lo que quieran.

Tienen que ser capaces de combinar estas dos realidades para que no descubran su identidad. En cada episodio realizan pruebas para intentar conectar el nombre de usuario en su red social con la persona en cuestión. El que mejor permanezca en el anonimato puede ir eliminando a sus compañeros.

Al final el ganador se llevará a casa un premio de 100.000 dólares en este concurso que mezcla realidad y el mundo virtual producido por Studio Lambert, también creadores de otros realitys como The Traitors, El Juego del Calamar: El Desafío y The Circle.





Cartelería del estreno el 19 de agosto del reality The Anonymus

Grabación en Teruel

La Teruel Film Commission, junto a la Aragon Film Commission, ayudó a posicionar la localización de Cretas porque cumplía con los requisitos de la productora: un espacio aislado de la población, privado y seguro. Grabaron tanto en el complejo residencial como en los parajes naturales y las carreteras de los alrededores. Se trata de uno de los grandes rodajes del año.

El Ayuntamiento de Cretas y la Comarca del Matarraña trabajaron también para facilitar a la productora distintos proveedores, siempre apostando por la cercanía, además de proporcionar la apoyo logístico para el alojamiento del equipo. Esta superproducción supuso un impacto económico de un millón de euros en los alojamientos del Bajo Aragón Histórico.

Apoyo en Teruel

La Teruel Film Comission, entidad dependiente de la Diputación de Teruel, es un servicio público de atracción y apoyo a la industria audiovisual de la provincia de Teruel. Ofrecen distintas ayudas como proponer localizaciones según lo que demanden y acudir junto a ellos al sitio, gestionar los permisos de rodaje o apoyo en el proceso de rodaje. La entidad trabaja siempre en estrecha colaboración con las entidades locales y comarcales, así como las autoridades provinciales que facilitan con la tramitación de permisos los rodajes y grabaciones.

Durante este primer semestre la producción audiovisual ha estado muy activa. El rodaje de las películas de Oliver Laxe o de Miguel Ángel Lamata ‘El árbol y el ruiseñor’, así como varios spots de gran formato, son algunas de las más destacadas de lo que llevamos de año. Se han alcanzado ya los datos de todo el 2023, que ya fueron buenos, con una repercusión de 2,1 millones de euros.