El Salud recepcionará en febrero la obra del nuevo hospital que se está construyendo en Alcañiz

La obra de construcción del Nuevo Hospital de Alcañiz está a las puertas de darse por terminada. El Salud de Aragón estima que el acta de recepción del nuevo equipamiento sanitario se efectuará el mes que viene, en febrero, según apuntaron fuentes oficiales, que señalaron que el edificio se encuentra ya en fase de “acabados”, que, en el caso de una obra de esta envergadura, son “numerosos”.

Con la construcción “muy adelantada” y a punto de darse por concluida, la previsión del Servicio Aragonés de Salud es que su entrada en servicio se produzca en el primer semestre del año 2025, eso sí, de manera paulatina, servicio tras servicio, a medida que se adquiera el nuevo equipamiento y una vez esté concluido el nuevo vial que se encuentra en construcción desde el pasado mes de noviembre.

Fuentes sanitarias informaron de que se ha avanzado en las últimas semanas en el contrato del Servicio de Asistencia Técnica para la elaboración del Plan de dotación de equipamiento, que éste se encuentra ya adjudicado y formalizado, por lo que, “de manera inmediata se va a empezar a trabajar con la empresa desde el sector sanitario de Alcañiz para configurar el proceso de montaje y diseñar la compra de equipamiento, teniendo en cuenta la cartera de servicios, el aparataje y las diferentes necesidades”. No en vano, se ha hecho ya un trabajo previo interno en este sentido, si bien hasta ahora “no se había podido realizar ninguna compra (de equipamientos), porque no había presupuesto, ya que no se reservó por parte del Gobierno anterior una partida para este fin en las cuentas de 2023”, precisaron desde el Salud. Con todo, la puesta en servicio del Nuevo Hospital se podrá llevar a cabo en “el primer semestre de 2025”.

El contrato para la adquisición de la dotación hospitalaria comprende el equipamiento electromédico, el de alta tecnología e informático, el mobiliario clínico y general, la instalación o aparataje complementario, así como distintos trabajos relacionados con la realización de un diagnóstico del inventario del actual hospital, la identificación de todos los equipos que se trasladarán del viejo edificio al nuevo, etc, de acuerdo a lo establecido en los planes Funcional, de Espacios y a la Cartera de Servicios del nuevo centro sanitario, entre otras planificaciones. En suma, se trata de valorar en esta fase todo aquello que será imprescindible para que la actividad sanitaria y asistencial pueda mantenerse con normalidad una vez se efectúe el traslado.

La inminente finalización de las obras y su entrega al Gobierno de Aragón abrirá un periodo de mes y medio en el que se procederá a “repasar” las obras realizadas, antes de recepcionar las llaves por parte dell sector sanitario de Alcañiz, que se hará cargo del edificio en cuanto la ejecución material de los distintos lotes de la obra esté completamente supervisada.

La entrada en servicio del Nuevo Hospital se producirá de manera gradual. No obstante, según fuentes del Gobierno de Aragón, aunque el proceso de puesta en marcha será escalonado, el equipamiento sanitario estará ya en funcionamiento completamente al 100% a lo largo del segundo semestre del año 2025.

Con la terminación de la obra se ve la luz al final de un túnel que se abrió en octubre del año 2017, cuando se colocó la primera piedra en los terrenos que ocupa el edificio en construcción, tras una primera adjudicación a la UTE OHL-Dragados por un montante de 57.5 millones de euros, una cuantía que se encontraba un 28,83% por debajo del presupuesto de licitación y que rozaba la baja temeraria. La UTE se hizo con la obra tras comprometerse a ejecutarla por 19,2 millones menos de los que el Salud había previsto en su expediente de información pública.

Desde 2007

La construcción de un hospital para el Bajo Aragón es una aspiración que se había planteado en el año 2007 ante las limitaciones que tenía el centro sanitario de la calle Doctor Repollés. Aquella aspiración se concretó en un proyecto que se licitó durante el Ejecutivo de Luisa Fernanda Rudi (PP) (2012-2015), pero mediante una fórmula de concesión de obra pública que culminó con la adjudicación provisional de la obra a la UTE OHL-Iridium por 392 millones de euros. La polémica estaba servica, puesto que esta fórmula de construcción suponía dar luz verde por primera vez en Aragón a la construcción de un hospital mediante una metodología que compaginaba la prestación de servicios sanitarios públicos con la explotación de otros por parte de la empresa que ejecutaba la obra, siguiendo el modelo de la sanidad madrileña.

Este sistema generó un fuerte rechazo y supuso el nacimiento de la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos y Derechos Sociales del Bajo Aragón, que siempre tildó la concesión de obra como una puerta abierta a la privatización sanitaria.

Tras las elecciones de 2015 y la toma de posesión de Javier Lambán (PSOE) como nuevo presidente en la Comunidad, el nuevo Ejecutivo aragonés suspendió el procedimiento de adjudicación basándose en “razones de interés público económico” y apeló a la “estabilidad presupuestaria” y a la falta de disponibilidad económica para paralizar el procedimiento de concesión.

La suspensión del procedimiento cayó como un jarro de agua fría en Alcañiz, cuyo Ayuntamiento, gobernado por el PP, no sólo había defendido la construcción del hospital mediante la fórmula de concesión de obra pública del Ejecutivo de Luisa Fernanda Rudi, sino que había reiterado por activa y por pasiva que la prestación de servicios continuaría siendo “100% pública”. De hecho, el Pleno había cedido los terrenos bajo la condición de que éste fuera público.

Adaptación del proyecto

Nada más suspender el procedimiento de adjudicación definitiva, el Gobierno aragonés anunció que modificaba el proyecto para trasladar el parquin subterráneo a la superficie, para adaptarlo a nueva normativa energética europea y también para redimensionarlo a la baja, porque las previsiones de crecimiento de la población que figuraban en el Plan Funcional no se cumplían. Un proyecto que era válido en mayo de 2015, ya no lo era en octubre. El Gobierno presupuestó para el año 2016 apenas tres millones de euros para la obra, pero ni siquiera los ejecutó.

El Salud volvió a licitar la obra y se la adjudicó a una UTE cuyo socio principal era una de las empresas a las que se había rescindido el contrato anterior, OHL. La concesionaria se hizo con el contrato tras ofertar 19,2 millones menos del precio de licitación, muy cerca del límite del 28% en el que había quedado establecida la baja temeraria.

La primera piedra de la obra se ponía en 2017, pero lo que siguió a continuación fueron meses en los que la obra avanzó con enorme lentitud, con muy pocos operarios contratados y apenas avances en la estructura. Así fue como llegó el primer toque de atención a la adjudicataria. A principios de 2018, el Salud advertía a la UTE de que si persistían los problemas se llevaría a cabo una rescisión del contrato. La amenaza, no obstante, tardó en cumplirse y no fue hasta diciembre de 2019 cuando el Salud inició de oficio el expediente de resolución del contrato de obra, que volvió a salir a licitación en 2020 (sería ya la tercera vez). El contrato fue adjudicado en junio de 2021, esta vez mediante un sistema de lotes, dividiendo la obra en cinco partes para evitar que el incumplimiento de una única empresa arrastrara todo el proyecto como había ocurrido con la última licitación.

Así las cosas, en junio de 2021 se firmó la primera de las actas de inicio de obra, la correspondiente al Lote 1, para la estructura, urbanización y servicios de la obra y que fue adjudicada a la UTE Aragonesa de Obras Civiles-Acsa Obras e Infraestructuras, por un importe de 16.648.353,64 euros. Con posterioridad se firmaron los Lotes 2 (obra civil): adjudicado a Construcciones Mariano Lopez Navarro por 31.930.332, 83 euros; el Lote 3 (instalaciones mecánicas), adjudicado a Instalaciones Ecoclima SL por 16.854.651,65 euros; el Lote 4 (instalaciones eléctricas), adjudicado a la UTE Orbe Telecomunicaciones- FCC por 12.017.897,73 euros, y el Lote 5, referente al control de calidad, que fue adjudicado a la UTE Goc- Control 7 por 811.305 euros.

En total, un coste estimado de 78.262.540,84 euros.

El Lote 2 de la obra ha incorporado un modificado, pero sin coste económico

Las obras del Nuevo Hospital incorporaron el año pasado un modificado de proyecto del Lote 2 (obra civil) que no tuvo coste adicional para las arcas públicas.

Esta parte de la obra se adjudicó por 31,93 millones de euros, IVA incluido, consistía en el cerramiento exterior del edificio y en la delimitación de todos los espacios interiores, en particular las obras referidas a fachadas, a la tabiquería interior, las cubiertas, los solados, los revestimientos verticales y falsos techos, la carpintería interior, la carpintería exterior y las pinturas. En abril del año pasado, este proyecto fue modificado para incorporar ciertos ajustes en las distribuciones interiores de diferentes zonas, derivadas fundamentalmente de necesidades técnicas para adaptarse a las nuevas necesidades y servidumbres que la pandemia del Covid 19 ha puesto de manifiesto en el funcionamiento de los hospitales de la red pública.

El modificado incluye cambios puntuales muy concretos y de escasa relevancia. Se han realizado pequeños ajustes estructurales en tabiques y puertas para mejorar la circulación y distribución de pacientes y profesionales en caso de que se volviera a producir una situación como la de la pandemia que afectó al mundo en el año 2020, algo que no se había contemplado hasta ahora porque nunca había ocurrido. De esta forma, “con esos pequeños cambios en la zona de Urgencias o de hemodiálisis, por ejemplo, queda margen para disponer de espacios para pacientes que puedan tener enfermedad respiratoria”, explicaron fuentes del Salud.

Los cambios técnicos se han llevado a cabo en las unidades de hospitalización, hemodiálisis, farmacia, bloque quirúrgico, urgencias, bloque obstétrico, área de digestivo, unidad de cuidados intensivos, 061, diagnóstico por imagen, laboratorios y laboratorio de anatomía patológica y área de extracciones. En muchos casos, se han introducido modificaciones relacionadas con la ubicación de ciertas salas, en otros se han habilitado estancias o boxes para poder aislar pacientes que en un momento dado sean considerados infeccionsos; también se han refuncido estancias o redistribuido ciertos departamentos e incluso se ha modificado la ubicación o posición de mobiliario para incorporar puestos para personas que puedan padecer alguna enfermedad infecciosa.

Según fuentes del Salud, los cambios a estas alturas de ejecución de la obra ya están efectuados y además de no requerir de modificaciones de plazo tampoco han supuesto un incremento presupuestario.

Ensanche realizado junto al Camino de la Vía, que se convertirá en un vial de 28 metros de ancho y 1,2 de largo

Las obras del vial de acceso se intensifican y se desarrollarán durante todo este año

De manera paralela a la construcción del Nuevo Hospital de Alcañiz han empezado las obras de urbanización del nuevo vial de acceso, adjudicado a la UTE Vial de Alcañiz por un montante de 9.167.837,36 euros y un plazo de ejecución de 14 meses. Desde el martes pasado, la calle Virgen de la Balma y su tramo de conexión con la carretera de Caspe (travesía de la N-211) permanecen cortadas al tráfico como consecuencia de la intensificación de los trabajos de urbanización.

Según los plazos de ejecución de la obra, el vial debería estar acabado en diciembre de este año, esto es, tendría que estar ya en uso para cuando se estima que deberían empezar a ponerse en marcha los distintos servicios del nuevo equipamiento sanitario.

Se ha proyectado un vial cuyo trazado coincide con el de la antigua vía del ferrocarril de Val de Zafan, en un tramo comprendido entre el cruce con la carretera nacional 211 y el final de la parcela que ocupa el hospital en obras.

Con una superficie total de 43.180 metros cuadrados, el nuevo vial tendrá una longitud de 1.228 metros y una anchura total de 28 metros, con dos carriles de circulación rodada por cada sentido, zonas de aparcamiento, carril bici y aceras en ambos márgenes. Según consta en el proyecto, se construirán hasta tres rotondas, dos que facilitarán el acceso al recinto sanitario y una tercera para resolver el cruce con la carretera nacional.

La actuación implica el desvío de algunos tramos de acequias de riego y la ejecución de una nueva red de recogida de aguas pluviales y residuales, red eléctrica de media tensión, red de alumbrado público, red de agua potable, red de gas, red de telecomunicaciones y red de riego para las zonas verdes que se acondicionan.

Una vez estén finalizadas las obras del vial, que aprovecha el trazado del Camino de la Vía, será entregado al Ayuntamiento de Alcañiz para que se encargue de su mantenimiento.