El sector primario turolense reclama mejores condiciones con una tractorada histórica en Alcañiz

Se esperaba una gran participación y no defraudó. La multitudinaria tractorada invadió las calles de Alcañiz para demandar una mejora en las condiciones del sector primario. El motivo principal de la protesta erala demanda de una “rebaja inmediata” de los impuestos sobre carburantes, hidrocarburos y gas para uso agrícola; una disminución del precio de la electricidad para el sector primario, y bajadas del IRPF y de los módulos de autónomos agrícolas y ganadero.

El inicio de la marcha estaba programado para la once de la mañana. Sin embargo, desde dos horas antes comenzaron a llegar los primeros tractores desde las diferentes localidades vecinas hasta el Polígono de las Horcas, punto de partida de la expedición. Agricultores y ganaderos de Samper de Calanda, Los Olmos, Alcorisa, Monroyo y hasta de Morella o Villafranca se acercaron con sus herramientas de trabajo hasta Alcañiz para protestar por el precio del combustible y, de paso, recriminar una mejora de condiciones.

A la cita acudieron unos 400 tractores, que junto a los centenares de vehículos particulares, formaron una comitiva cercana a los 600 componentes. La ruta comenzó en el polígono y avanzó con dirección a Alcañiz por la Avenida del Maestrazgo, pasó por la Ronda de Caspe y entró en la Avenida Aragón, núcleo central de la protesta. Después la marcha continuó por la Avenida Galán Bergua hasta el Paseo Andrade y por último tomó la Avenida de Zaragoza hasta la rotonda del supermercado Alcampo, dejando a su paso 6 kilómetros de retenciones en la carretera.

Un triunfo que celebrar

Aurelio Badal, portavoz de la asociación organizadora, consideró que la protesta fue “todo un éxito” y dejó en manos del Ejecutivo las siguientes actuaciones: “Me alegra que hayamos hecho tanta presión. Ya se han puesto en contacto con nosotros para poder tener una reunión la semana que viene”. El ganadero de vacuno en Cañada de Benatanduz volvió a recordar el motivo de la reunión, después de un día repleto de emociones: “Queríamos que la clase política se enterase de que agricultores, ganaderos y todo el que depende del sector primario va de la mano. Si el campo no produce, la ciudad no come”.

Tanto es así, que los vecinos de Alcañiz apoyaron la sonora protesta de los tractores saliendo a las calles a recibirlos a su paso por la Avenida Aragón. El sonido de los cláxones se mezcló con el de los aplausos, que emocionaron a los participantes. “Nosotros no estamos acostumbrados a esto. Ver salir a la gente a aplaudirnos es muy emocionante”, aseguró Badal.

Problemas burocráticos

Además de la protesta por el excesivo precio de algunos elementos indispensables en el día a día del sector primario, los participantes también reclamaron una mejora del sistema burocrático. “No pedimos que nos den nada, simplemente queremos que nos dejen trabajar”, protestó Alejandro Latorre. Los complejos procesos administrativos necesarios para realizar cualquier tipo de modificación afectan de manera directa al sector primario, por lo que los miembros del sector también reclaman que “no se pongan tantas trabas y se faciliten más las cosas”.

Un sector rejuvenecido

Entre los más de 500 afectados por la situación actual, un gran número de protestantes no superaba los treinta años de edad. Muchos jóvenes apuestan por seguir el camino labrado por sus padres y abuelos para dedicarse al campo. “Protestamos porque estas medidas nos afectan muchísimo a nosotros. Si tenemos estas condiciones no vamos a poder seguir trabajando de esto, que es lo que nos gusta”, reclamó Raúl, un ganadero de 29 años procedente de Monroyo. Junto a él, varios de sus colegas se desplazaron a primera hora de la mañana hasta la capital del Bajo Aragón con los tractores de sus padres. “Tal y como están las cosas, o tienes una buena financiación o tienes que llevar el tractor de la familia. Nos resulta muy complicado poder comprar uno propio porque no le sacamos rentabilidad”, afirmó el del Monroyo.

La UAGA muestra su apoyo

La Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA) mostró su apoyo a la protesta mediante un comunicado en el que denunció el incremento desproporcional de los costes de producción para el sector primario: “La organización agraria señala que los 20 céntimos por litro de gasóleo que recuperarán desde hoy agricultores y ganaderos es una medida escasa para la magnitud del problema”.

Además, la organización aprovechó para recordar que la Política Agraria Común, herramienta que puso la Unión Europea para mantener un tejido productivo y un sistema alimentario y autosuficiente, debería abogar por el sector primario: “Las ayudas que contempla el Plan Estratégico Nacional deberían tener como objetivo compensar a las personas que se dedican a la agricultura y la ganadería”.