El turismo se recupera en Alcañiz después de sufrir el descalabro producido por la pandemia

Alcañiz casi duplicó en 2021 el número de turistas de 2020, a pesar de los malos datos registrados durante el primer trimestre del ejercicio pasado, cuando las visitas se vieron reducidas a la nada como consecuencia de los confinamientos perimetrales de la provincia y que también sufrió la capital bajoaragonesa. El buen comportamiento del turismo en el segundo semestre del año es alentador para el sector, que consiguió recuperarse de julio a diciembre del parón de actividad del primer semestre.

En 2021, la Oficina de Turismo de Alcañiz registró 29.490 visitas, casi el doble que las del año anterior. En 2020 el estado de alarma decretado por la crisis de la Covid-19, las restricciones que siguieron a la crisis sanitaria y el miedo redujeron el número de turistas a 15.263 las personas, un tercio de lo que recibía anualmente la ciudad en los años de prepandemia.

Según comentó la guía turística del Ayuntamiento Ana Rosa Llop, “el cierre de varios meses de la Oficina de Turismo en 2020 se dejó notar en la caída de visitantes, aunque también incidieron las restricciones de movilidad posteriores”, enfatizó.



Aún con todo, la guía destacó la cierta recuperación conseguida en 2021, especialmente en el segundo trimestre, si bien no se llegó a igualar el volumen de visitas de los años previos a la pandemia. Aún con todo, “ha sido un incremento considerable”, valoró. En el año anterior a la pandemia la Oficina de Turismo registró más de 41.000 visitas.

Datos

“Llegar a los datos de 2019 costará, porque la pandemia ha provocado cambios y reestructuraciones en las visitas en algunos espacios, como ocurre en el castillo, donde ha cambiado el modo de organizar las entradas de grupos”, añadió Llop. Para evitar aglomeraciones, los horarios se distribuyen entre las dos empresas turísticas que realizan visitas guiadas y los guías de la Oficina de Turismo, que también las oferta.

A pesar de los malos datos del primer trimestre de 2021, con solo 90 visitantes en enero, 92 en febrero (con confinamiento perimetral local debido al elevado índice de contagios) y los 756 de marzo, el número de visitas se recuperó a partir de los meses siguientes, siendo destacables las recibidas en el mes de septiembre, con 6.834 turistas. También agosto de 2020 presentó un muy buen comportamiento, al registrar la Oficina municipal un volumen de 6.360 visitantes.

En los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021 el número de turistas se redujo a la mitad, pero aún así se registraron buenos datos: 3.265, 2069 y 2022 visitantes, respectivamente. En total, 7.356 turistas en el último trimestre del ejercicio, lo que son 1.000 personas más que las que pasaron por la ciudad en todo el primer semestre del año.

En 2020

En relación a los datos de 2020, al contrario de lo que pueda pensarse, febrero fue un buen mes para el turismo, casi tan bueno como el de agosto, que es el que mayor número de visitantes registró en el año de la pandemia. Así lo ponen de manifiesto los datos registrados por la Oficina de Turismo de la calle Mayor.



Un grupo de turistas en la puerta de la iglesia de Santa María la Mayor. Visitas Guiadas Alcañiz



En febrero del año 2020 pasaron por estas instalaciones 2.712 personas. Según la guía de turismo Ana Rosa Llop, este elevado número de visitantes en el segundo mes del año responde al interés que despertó la inauguración de la restauración de la torre gótica. “Además de todas las visitas que hicimos a la torre, tuvo lugar la recreación histórica de la Concordia de Alcañiz, que se pudo celebrar en la calle, ya que no estábamos aún en estado de alarma, y se notó en el número de visitas que registramos en la Oficina”, comentó la guía. Estas dos circunstancias explicarían los atípicos datos que se dieron en febrero de 2020.

Menos visitas registró septiembre, el tercer mejor mes del año, con 2.383 visitantes. Le siguieron octubre (1.954), marzo (1885), julio (1.540), enero (1.319) y, con mucha menor afluencia, estuvieron junio (369), diciembre (174) y noviembre (98). En los meses de abril y mayo las instalaciones estuvieron cerradas con motivo de la pandemia de Covid-19.

Procedencia

En cuanto a la procedencia de los turistas, la mayoría de ellos son españoles. Los pocos extranjeros que deciden visitar los encantos de la Ciudad de los Calatravos (menos de 1.000 personas al año) proceden de Francia o Alemania.

En cuanto a los nacionales, en 2021 se detectó un incremento del número de turistas procedentes de la Comunidad aragonesa, especialmente de Zaragoza capital. Este incremento de aragoneses fue del 22%, según los datos facilitados por la Oficina de Turismo de Alcañiz, lo que representó un volumen de 2.353 personas.

Asimismo, el año pasado destacaron los 1.941 vecinos de Alcañiz que decidieron pasar por la Oficina de Turismo atraídos por las novedades y ofertas del año.

Catalanes y valencianos

Por otra parte, el turismo catalán continúa siendo el más numeroso (31%) entre los que visitan la ciudad, la mayoría de los cuáles proceden de Barcelona (4.180).



Les siguen los vecinos originarios de la Comunidad Valenciana (23%), mientras que un total de 2.620 turistas madrileños recalaron en Alcañiz el año pasado (15%).



El cuarto grupo más numeroso es el vasco. En 2021 fueron 1.468 turistas de esa Comunidad (8%) los que visitaron la ciudad.

Pasadizos subterráneos

Los pasadizos subterráneos que conectan la nevería son las estructuras que más atraen a los visitantes. El año pasado 14.082 personas entraron a estas instalaciones bajo tierra y las visitaron, según los datos facilitados por la Oficina de Turismo. Representaron al 60% del total de las visitas registradas en todo el año.

La guía de turismo de la Oficina de Alcañiz, Ana Rosa Llop, explicó que los pasadizos se han convertido en uno de los espacios más visitados en parte por su ubicación. “Al entrar en la Oficina de Turismo es lo primero que se ve, y la gente que viene, aunque desconozcan que existen, a poco que tengan tiempo pasan por allí y se suelen dar una vuelta”.

El segundo espacio más visitado en la ciudad es el castillo de los Calatravos, por el que se interesaron en 2021 un total de 6.786 visitantes. En este sentido, es reseñable otro aspecto, según pusieron de manifiesto desde la Oficina de Turismo. Y es que buena una parte importante de las personas que acceden al castillo no entran a la zona visitable con entrada sino que se limitan a transitar por las zonas de acceso libre y por su entorno. Todas estas visitas no quedan registradas, aunque se producen.

Número de visitas guiadas

Por otra parte, el número de visitas guiadas también se ha incrementado en el último año, según los datos de la Oficina de Turismo. En 2021, más de 4.200 turistas disfrutaron de alguna de ellas. Además de los guías del Ayuntamiento, en Alcañiz operan otras empresas de servicios turísticos privadas cuyos datos no están contabilizados en los oficiales que ha dado a conocer el Ayuntamiento de Alcañiz.



Uno de los atractivos que más llama la atención: los pasadizos



Un dato significativo es que Alcañiz comienza a ser conocida como destino de viaje colectivo, cultural y para grupos, con visitas organizadas por entidades, asociaciones, colectivos y centros educativos los largo de todo el año, según señalaron desde la Oficina de Turismo.

La oferta municipal no solo se circunscribe al patrimonio monumental arquitectónico y artístico, sino que algunas de las empresas ofertan salidas distintas, bien para conocer espacios con importancia arqueológica, bien para visitar pinturas rupestres como las del Val del Charco del Agua Amarga, que ya forman parte de los itinerarios turísticos.

Empresas de servicios

La mejora de las cifras de visitantes a Alcañiz ha sido general y se ha notado en todo el sector turístico y hostelero. En este sentido, también las empresas de servicios turísticos han valorado el crecimiento de número de turistas en el año 2021.

Los datos facilitados desde el Ayuntamiento de Alcañiz señalan que el crecimiento se dio el año pasado en el segundo semestre, y así lo confirmó también Diego Romero, guía de la empresa Visitas Guiadas Alcañiz. Según señaló, “nosotros no solo hacemos visitas guiadas, sino que también vendemos producto; estuvimos cerrados el primer trimestre de 2021, en el segundo solamente trabajamos una persona a jornada completa y otra a media jornada y, sin embargo, a partir del segundo semestre mejoró considerablemente la respuesta de la gente y se incrementaron las visitas en general”.

Según Romero, dos fueron los motivos para que las cifras mejorasen el año pasado: “por un lado el aumento del turismo de interior y, por otro, que la gente de Aragón decidió salir a conocer toda esta zona empujada por las restricciones que estaban vigentes en otras comunidades autónomas y también por miedo a viajar fuera”. En este sentido el guía señaló que “el crecimiento de turistas aragoneses ha sido muy importante, sobre todo de aquellos que venían de ciudades como Zaragoza y Huesca, que antes no solían venir”. En general, “las que se han producido después del confinamiento han sido visitas de corto plazo, escapadas de un día o dos”, indicó.

Más visitantes

En relación al número de visitas que recibió Alcañiz el año pasado, el guía turístico hico hincapié en que las cifras finales que refleja el balance de la Oficina de Turismo de Alcañiz no serían del todo exactas, puesto que “en estas estadísticas no está contabilizado el número de visitas que, por ejemplo, hacemos las empresas turísticas al Castillo”.



Recordó que “nosotros trabajamos con muchos grupos y con autobuses organizados que no entran en la oficina, porque tienen la visita ya preestablecida”.