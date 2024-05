Comienza el derribo de dos casas de la calle Trinidad de Alcañiz afectadas por un reventón

El Ayuntamiento de Alcañiz ha iniciado ya el derribo inmediato de dos de las viviendas de la calle Trinidad que tuvieron que ser desalojadas a principios del pasado mes de abril, después de que aparecieran grietas en las paredes, fisuras que habían sido causadas por una fuga permanente de agua de una de las tuberías de abastecimiento.

Se trata de los números 16 y 18 de esta calle del casco viejo de Alcañiz en las que no residía nadie de manera permanente. Los propietarios ya han sido informados de la decisión municipal, según explicó este jueves el alcalde, Miguel Ángel Estevan, quien subrayó que la declaración para los dos inmuebles es de “ruina inminente, dado el estado en el que se encuentran”. El regidor matizó que “la decisión ha sido muy meditada y estudiada, y no la ha adoptado un único técnico municipal, sino que se ha consultado a varios especialistas”.

Los operarios que se van a encargar de llevar a cabo el derribo ya están con los trabajos previos para proceder al desmantelamiento de ambas viviendas. No obstante, debido a las características que tienen las casas del casco viejo, no se descarta que haya que proceder con la misma medida en los inmuebles de los números 14 y 20”, según reconoció el primer edil. “Dependiendo de lo que salga en los primeros derribos se intervendrá; habrá que analizar cómo quedan las casas colindantes, que están adosadas y no sabemos si unas apoyan sobre otras o comparten paredes, etc”, añadió Estevan.

En los casos de los inmuebles colindantes se trata de casas que sí que estaban habitadas cuando hubo que desalojarlas por las grietas aparecidas en los números 16 y 18. Una de ellas estaba ocupada por un vecino y la segunda por una pareja. A ambas unidades familiares se las realojó en pisos.

El alcalde confirmó que es “la aseguradora de Aquara (la empresa gestora del mantenimiento y gestión del agua en Alcañiz) la que se va a hacer responsable de los daños ocasionados y la que ya se ha puesto en contacto con los propietarios de las dos viviendas para hacerse cargo de las indemnizaciones que correspondan en este caso”.

En relación a la posición del vecindario, Estevan no quiso entrar a valorar si los afectados van a demandar a la empresa gestora del agua: “no lo sabemos, es un tema particular y la decisión deben tomarla ellos”. Eso sí, el alcalde no escondió su malestar por la decisión que ha tenido que adoptar: “nos hemos visto obligados a hacerlo por la situación en que están las casas y no es grato tener que comunicar a los propietarios que hay que proceder al derribo”. Los inmuebles, señaló Estevan, son “técnicamente inestables y corren riesgo real de venirse abajo, y lo que no podemos permitir es que esto ocurra habiendo gente dentro”. Asimismo, valoró que “al menos no ha habido daños personales, lo único que nos ponemos en la piel de los vecinos afectados, que no pueden entrar a sus casas a recoger sus pertenencias personales”.

Desalojo

El desalojo de las viviendas se produjo como consecuencia del reventón de una tubería de agua que, según apuntó el alcalde, “llevaba mucho tiempo en mal estado, porque los servicios técnicos consideran que un reventón reciente no ha podido generar unas consecuencias tan graves”, es decir, los cimientos de las casas llevaban tiempo recibiendo esas filtraciones. Estevan comentó que “cuando se detectó lo que estaba ocurriendo, la empresa gestora del agua intentó estabilizar la fuga, pero en este último mes no se ha podido parar y cada día que pasaba, la situación empeoraba”. En una de las casas “la caja de la escalera estaba muy mal, podía caerse en cualquier momento, por eso se ha decidido la declaración de ruina inminente”, añadió. Además una de las viviendas, concretamente la del número 18, “presentaba algunos signos de deterioro en la fachada, porque no se había actuado en mucho tiempo, y eso se observaba desde el exterior, pero la otra, la del número 16, estaba a la venta o iba a ponerse y estaba para entrar a vivir”, enfatizó.

Los vecinos de la calle Trinidad prefirieron no hacer declaraciones ante los hechos ni sobre la decisión de derribo adoptada por el Ayuntamiento tras más de un mes de que se descubriera el reventón de la tubería que ha ocasionado los hechos.