Empresas agroalimentarias aprenden sobre nuevas fórmulas de financiación privada

El Clúster agroalimentario de Aragón escogió el hotel Torre del Visco de Fuentespalda para organizar la segunda edición de su Jornada anual de Inmersión en Innovación que este año ha estado dedicada a Nuevos proyectos para financiar proyectos de I+D+I en la industria agroalimentaria. Empresas dedicadas a la elaboración de cerveza, de vino, fabricación de pasta alimentaria, al sector cárnico, entre otros sectores, participaron en este encuentro en el que se puso en valor la innovación para la industria alimentaria.

A los socios del Clúster se les presentaron distintos modelos privados de financiación de proyectos de innovación que ya se han puesto en marcha y que se diferencian de la financiación pública por la “agilidad”, por “el trato más personalizado y posibilidades de ser reorientado”, y también porque dan “acceso a la financiación a proyectos de menor envergadura”, según puso de manifiesto la directora gerente del Clúster, María Eugenia Hernández.

Durante la jornada se mostraron distintos mecanismos que funcionan en el ámbito privado para apoyar financieramente proyectos de desarrollo e innovadores. Uno de ellos es el crowdfunding y otro el mecenazgo tecnológico, un poco más desconocido por el gran público y muchos empresarios. Se trata de “modelos de financiación muy innovadores”, añadió Hernández, quien puntualizó que “aunque el crowdfunding normalmente se asocia a las artes o a la solidaridad, también lo hay para proyectos de innovación que persiguen realizar alguna inversión en bodegas o para sacar al mercado una pasta alimentaria”.

Otra modalidad que se puso de manifiesto en la jornada fue el mecenazgo tecnológico que “también está muy orientado hacia proyectos innovadores”, añadió la gerente, quien insistió que este tipo de propuestas, aunque “se suelen usar muy poco”, pueden ser verdaderamente útiles para “proyectos de pequeño tamaño”.

Las dos tipologías de financiación mencionadas, añadió Hernández, “se han utilizado en startups, pero creemos que en un sector tan tradicional como el de la agroalimentación también se pueden utilizar, y es precisamente lo que hemos querido poner en valor en este encuentro, que no hay que ser una startup o una empresa de base tecnológica para acceder a esa financiación, pero lo que sí son necesarias son las alianzas”.

El encuentro de las empresas agroalimentarias aragonesas contó con la participación de distintos ponentes. Tras la inauguración, que corrió a cargo del consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, y del presidente del Clúster, Antonio Fumanal, se presentó la primera ponencia, a cargo de José Antonio Moreno, responsable de investigación básica del área de biotecnología en Ordesa, quien centró su intervención en la innovación colaborativa. Le siguió Darío Otero, responsable del área de proyectos de I+D+i en Kaudal, compañía dedicada a la financiación del ecosistema i+D+i a través de inversión privada, quien abordó las características del mecenazgo tecnológico y las formas de financiación a través de compañías privadas socialmente responsables, que buscan invertir en proyectos sostenibles y que generen impacto positivo para la sociedad, mientras obtienen un beneficio financiero-fiscal. La tercera de las ponencias estuvo dedicada al crowdfunding. Ángel González, CEO de Universo Crowdfunding, quien trató sobre cómo acceder a inversores minoristas que deseen contribuir al éxito de tu proyecto. La entidad a la que representaba González ha presentado más de 400 campañas con una tasa de éxito superior al 90%.

Entre las jornadas matutinas destacó la de José Antonio Latre, partner responsable de la práctica de Estrategia para el sector de Retail y Consumo de la empresa EY-Parthenon, consultora experta en estrategia corporativa y de negocio, estrategia de operaciones, comercial,diseño organizativo y transformación empresarial. A esta intervención siguió la de Eduardo Sola, director de zona en Ibercaja, que abordó la financiación de la innovación desde la banda.

Finalmente, se llevó a cabo un debate entre los ponentes que fue moderado por Maribel Guardiola, periodista agroalimentaria en Tempero, programa de Aragón Televisión.

La sesión vespertina se completó con un Design Thinking dirigido por la consultora de innovación Lantern, experta en el sector agroalimentario y con una presentación de conclusiones y un cierre, a cargo de Carmen Urbano, directora general de Promoción e Innovación Agroalimentaria del Gobierno de Aragón.

Durante el acto inaugural, el consejero de Agricultura hizo hincapié en el “valor económico y social” de la alimentación en un momento de crisis de precios como el que estamos sufriendo. Olona recordó que “ante el escenario de precios disparatados, la cesta de la compra ha subido un poco, pero no tiene nada que ver lo que ha subido el precio de la energía’, que tanto está afectando a los consumidores y “a las empresas agroalimentarias”, las cuáles, pese a todo, “están haciendo asequible al consumidor la compra de alimentos”, añadió el responsable de Agricultura.

Olona resaltó el papel del sector agroalimentario y su apuesta por la innovación. “La agroindustria es la pieza clave para hacer llegar los alimentos que producimos a los mercados”, recordó, al tiempo que insistió en el “paso importante que se ha dado en la exportación, y otro eje fundamental es la innovación, no podemos pensar en un sistema agroalimentario que no aborde la innovación tecnológica en todas sus dimensiones”. Asimismo, destacó que “la fragmentación del sector no tiene que ser un obstáculo, si bien hay que reconocer el esfuerzo que para las pequeñas empresas supone la internacionalización y la innovación”.

Para el presidente del Clúster agroalimentario, Antonio Fumanal, “alimentar a la humanidad es una tarea de gran escala para lo que se necesitan ideas, conocimiento y financiación, un desafío que acrecienta su complejidad conforme somos conscientes de las deficiencias del modelo actual, que necesita ser revisado para garantizar su sostenibilidad planetaria. Las nuevas tecnologías están saltando de las consolas y los laboratorios a la alimentación humana. Si se mira con ojos de ayer, parece un salto explosivo, pero intuimos que los cambios necesitan llegar más rápidos si queremos tener éxito en el desafío al que nos enfrentamos”.

Las 36 industrias agroalimentarias asociadas al Clúster suman una facturación de 1.500 millones de euros y representan el 3% del PIB de la región, lo que supone el 40% de la facturación del sector en Aragón. Durante sus 10 años de funcionamiento, el Clúster Aragonés de Alimentación está transmitiendo una imagen de sector innovador y habiendo sido reconocida por el Ministerio de Industria como Agrupación Empresarial Innovadora (AEI). Su objetivo final es convertir la industria alimentaria de Aragón en líder a nivel mundial en diferentes nichos de mercado. Todas las acciones llevadas a cabo están orientadas a impactar directamente en la competitividad y la cuenta de resultados de las empresas.