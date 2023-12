Endesa aplaza a 2029 la culminación del Nudo Mudéjar y pide agilidad administrativa

Este 15 de diciembre se cumple un año desde que Endesa presentó en sociedad el proyecto de energías renovables y el plan de acompañamiento con el que se adjudicó los 1.202 megavatios (MW) en el Nudo Mudéjar que puso en liza el concurso del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), cuya resolución definitiva se alargó hasta el pasado agosto. A partir de ahí, la empresa tiene un plazo de 72 meses para ejecutar todos los compromisos del plan, del que asegura que no se ha desviado “ni un milímetro”. La empresa actualiza a 1.700 millones de euros la inversión –antes 1.500 millones–, confirma su apuesta por el hidrógeno verde y pide agilidad con los permisos a Aragón y Madrid para que no haya más demoras y, antes de acabar la década, 500 personas tengan un empleo duradero en el entorno de Andorra. Allí instalará cerca de 1.900 MW de energía solar y fotovoltaica operados con mano de obra local fruto de un extenso programa formativo en plena ejecución.

“Hemos culminado tres años de magnífico trabajo para disponer de un proyecto renovable impecable en el que hemos colaborado con la Administración en aspectos tan relevantes como las medidas ambientales que lo acompañan”, destacó el director del Proyecto del Nudo de Transición Justa Mudéjar de Endesa, Ramón White. Ayer visitó Andorra para presentar el “pictopueblo” de Andorra dirigido a personas con diversidad funcional como una de las iniciativas de interés social contempladas en el plan de acompañamiento socioeconómico del proyecto energético con el que Enel Green Power España, filial de renovables de Endesa, sustituirá megavatios de carbón por megavatios verdes en Andorra y alrededores.

7 millones y 35 contratados

Las instalaciones de generación y el plan socioeconómico crearán más de 6.300 empleos en total, de los que más de 370 serán directos ligados al proyecto renovable. A ellos se sumarán, una vez esté desplegado todo el programa de acompañamiento, otros puestos de trabajo estables de largo plazo. Todo ello eleva a 500 los empleos duraderos que generarán Endesa y sus 30 socios en 2029, lo que supone superar los empleos directos e indirectos que generaba la central en sus últimos tiempos.

Endesa, que valora el “espaldarazo” que ha supuesto el premio recibido recientemente por la cumbre del clima como iniciativa de referencia mundial en transición justa, calcula que la inversión en el proyecto alcanza ya los 7 millones de euros y ha permitido la contratación de 35 personas este año.

El proyecto técnico incluye la construcción de 14 plantas renovables hibridadas (7 solares, con más de 1.200 MW, y 7 eólicas, con 695 MW), y dos plantas de almacenamiento con baterias (80 MW). Se ubicarán en Albalate, Híjar, Samper, Castelnou, Andorra, Calanda, Alcañiz, La Puebla de Híjar, Jatiel, y Alcorisa.

A estos proyectos se une un electrolizador de 15 MW, para el que la eléctrica presentará de forma inminente solicitud de autorización ambiental integrada ante el Gobierno de Aragón y pedirá ayudas públicas porque, como otros, “presenta un claro déficit de rentabilidad”. Permitirá gestionar los excedentes de energía renovable. Además, se contempla la construcción de una fábrica de electrolizadores -ya hay un acuerdo con un fabricante- que generará 15 empleos y un compensador síncrono que permitirá verter la energía renovable con mayor calidad.

Apremia a la Administración

“Confiamos en que, de manera inminente, arranque el procedimiento de información pública. La agilidad en los tiempos de tramitación de nuestro proyecto energético por parte de la Administración, tanto central como autonómica, es una de las claves fundamentales para facilitar un rápido desarrollo de nuestro plan de acompañamiento y de la creación de empleo asociada al mismo”, manifestó White, quien valoró la decisión del Ejecutivo autonómico de otorgar al proyecto la condición de Interés Autonómico para acortar plazos, y el compromiso que demuestra el Instituto para la Transición Justa.

No ocultó White que la hoja de ruta de Endesa ya no concluye en 2028, como tenía previsto hace justo un año, sino en 2029, “porque todo el procedimiento adminsitrativo que sirve para la concesión del acceso y conexión al proyecto se culminó en agosto de 2023”. A partir de ahí, hay que contar seis años como máximo para la finalización del plan y la creación final del empleo, según “marcan las propias bases del concurso”, puntualizó.

No obstante, “nuestra hoja de ruta no se ha visto alterada”, el proyecto energético sigue su tramitación con 1.900 MW y “en el plan de acompañamiento no nos hemos movido ni un milímetro de lo que presentamos en nuestra oferta”, indicó White.

Además, este año Endesa ha completado la construcción de la primera planta fotovoltaica en antiguos terrenos de la térmica (Sedeis V, con 47 MW), y ha comenzado el acopio de componentes para la construcción de la segunda planta fotovoltaica (Mudéjar, 66 MW), ambos fuera del proyecto del Nudo.

Plan de acompañamiento

En cuanto al Plan de acompañamiento, “presenta un avance muy significativo en varios de los proyectos que lo componen”, señaló White, que sitúa la inversión en este apartado en los 2 millones de euros “y a lo largo de 2024 seguiremos avanzando”.

En este punto, el responsable volvió a referirse al “ritmo de autorización de las plantas de generación renovable”, así como al de “autorización por parte de la administración autonómica de instalaciones industriales tales como la planta de reciclaje de módulos solares, los relativos al hidrógeno y a la planta de producción de seguidores solares”.

En cuanto al plan industrial, la fábrica de seguidores solares de Soltec iniciará sus trabajos a lo largo de 2024; la planta de reciclaje de módulos solares en La Puebla de Híjar estará operativa en 2025; y el centro de segunda vida de turbinas eólicas “avanzará de manera significativa” a lo largo de 2024.

También está previsto crear empleo en Prenavisa y un proyecto de plataforma digital Smart Rural de optimización de la cadena logística del sector agroalimentario que desarrollaría la empresa zaragozana Capillar IT SL con 24 empleos.

Sector primario

En cuanto al sector primario, Endesa tiene previsto construir una planta de almacenamiento, tratamiento y suministro de astillas para la calefacción con biomasa, de la mano de Forestal del Maestrazgo. Ya se ha cedido una de las antiguas naves de la térmica.

Además, el programa Del Huerto a la Mesa, de la mano de Apadrina un Olivo, ha contratado a “29 personas a lo largo de 2023 que han permitido la recuperación de 10.000 olivos”, afirma Endesa. “A su vez se han llevado a cabo las inversiones correspondientes a la nueva plataforma digital comercial que se estrenará en las próximas semanas”, apostilla. Este proyecto aspira a generar 96 empleos fijos y temporales.

En cuanto al cultivo de aromáticas en el entorno de la central, de la mano de Forestal del Maestrazgo se plantarán 18 hectáreas en terrenos propiedad de Endesa.Los acuerdos con los pastores y apicultores para los proyectos de agrivoltaica y miel solar ya están en marcha también.

Sobre autoconsumo, se negocia con 13 municipios para que 3.800 familias en el entorno de transición justa puedan rebajar sus facturas un 25%, apunta la compañía, que asumirá un 80% de la inversión necesaria. Alacón abrirá camino.

Sobre Atadi, “hemos puesto en marcha el proyecto de explotación del Olivar Endesa con 150 árboles cuya primera campaña de recogida se está llevando a cabo a lo largo de este mes”. Además, “hemos completado el proyecto de pictopueblo inclusivo que ha convertido a Andorra en la primera localidad de Aragón en contar con esta facilidad en 200 emplazamientos para personas con diversidad funcional”.

En materia de turismo destaca una ayuda para la ampliación de Balneario de Ariño. El acuerdo, ya ratificado en pleno municipal, permitirá el inicio de las obras en el último tramo de 2024.

Andorra tiene prisa

El alcalde de Andorra, Rafael Guía, no ocultó que el plan de acompañamiento y los proyectos energéticos “no suceden tan rápido como nos gustaría a nosotros”, y urgió a empresa y administraciones supralocales a hacer lo posible para ejecutarlos.

“Hemos asistido a un proceso de reconversión minera bestial” que en 2020 se completó con el cierre de la térmica, dijo el regidor andorrano, que por su parte se comprometió a “facilitar todo lo posible la implantación de este plan de acompañamiento y de cualquier iniciativa empresarial que se quiera instalar”.

También dijo el alcalde que el grupo socialista ha presentado enmiendas a los presupuestos generales de Aragón para adecuar la pista minera y lograr un cinturón para la localidad que vertebre y desarrolle los polígonos industriales.

La Escuela Rural de Energía Sostenible ha ofrecido una quinta parte de las horas de formación pactadas

Endesa ha puesto en marcha este año los cursos de formación de la Escuela Rural de Energía Sostenible, eje formativo del plan de futuro de Endesa para Andorra que arrancó su actividad en junio y ya ha ofrecido más de 60.000 horas, el 20% de las 300.000 previstas.

El programa contempla un programa de formación vigente hasta noviembre de 2025, relacionado con la actividad que generarán las plantas renovables. Tendrá 5.000 beneficiarios y favorecerá a jóvenes, mujeres, desempleados, personas con discapacidad y personas de la Bolsa de Transición Justa.

El primer bloque es de energías renovables, que cuenta con diferentes cursos: de montadores de paneles solares, de operación y mantenimiento de instalaciones renovables y de instalación de autoconsumo.

Un segundo bloque toca el sector primario, en colaboración con entidades de referencia en la zona como son Afammer, Asaja, Apadrina un Olivo, Fundación Juan XXIII y Atadi.

El tercer bloque está dedicado a formación en biodiversidad e incluye coordinación ambiental en renovables, procedimiento de la evaluación de impacto ambiental de proyectos y desarrollo de la vigilancia ambiental en obra de parques eólicos, plantas solares fotovoltaicas e infraestructuras de evacuación.

El objetivo del programa es mejorar la empleabilidad y recualificación de las personas del entorno en actividades de alto potencial laboral. Se desarrolla en las aulas repartidas por Andorra, Utrillas, Albalate, Alcorisa y Calanda. Desde el arranque de la Escuela se han impartido 23 cursos en los que se han inscrito 800 alumnos.

Los cursos son eminentemente prácticos y de corta duración para facilitar la asistencia tanto a personas en activo como en desempleo, informó Endesa.