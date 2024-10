Endesa soluciona una avería eléctrica en la subestación de Valderrobres

Una avería en la línea de media tensión dejó sin suministro eléctrico, el pasado martes a 830 abonados de Valderrobres y Beceite durante dos horas, según informaron fuentes de Endesa. La rotura en un tramo de la línea entre dos centros de transformación, dependientes de la subestación de Valderrobres causó la desconexión temporal, aunque la mayoría de los afectados recuperaron la luz antes de las 14:00 horas de ese mismo día. En algunos casos, se instaló un grupo electrógeno para garantizar el suministro hasta la finalización de las reparaciones. El corte eléctrico afectó parcialmente a las localidades de Valderrobres y Beceite, pero no a la totalidad de sus vecinos. Según Endesa, los trabajos de reparación en campo continuaron ayer, aunque ya con todos los usuarios con luz. “Esperamos retirar el grupo electrógeno una vez concluyan los trabajos y se restablezca el suministro a través de la red habitual”, añadieron desde la compañía.

Sin embargo, mientras los problemas eléctricos parecen estar bajo control y no suelen ser recurrentes, las autoridades locales y los vecinos de la Comarca del Matarraña denuncian problemas continuos con la red de telefonía e internet. Tanto Carlos Boné, alcalde de Valderrobres, como Juan Enrique Celma, alcalde de Beceite, expresaron su preocupación por los fallos frecuentes en las telecomunicaciones. “Con la luz ya no tenemos tantos problemas como antes, pero lo que nos afecta ahora son los fallos en la telefonía y el internet. No es algo puntual, llevamos tiempo sufriendo incidencias que afectan a nuestro día a día”, señaló Boné.

Antecedentes del problema

Boné explicó que, tras el temporal Gloria, que golpeó la zona en 2020, muchos tramos de fibra óptica quedaron dañados y, en algunos casos, el cableado sigue sin estar adecuadamente reparado. “En varias zonas del municipio, el cable de fibra está tirado por el suelo. Cuando llueve o hay mal tiempo, se mojan las cajas y se cortan las comunicaciones. Esto es algo que estamos viendo desde hace años y que no se ha solucionado”, denunció el alcalde. Según Boné, este tipo de problemas afectan tanto a los vecinos como a las empresas locales, que dependen de una conectividad fiable para su actividad económica.

A diferencia de las mejoras en la red eléctrica, gracias a la construcción de una nueva línea desde Alcañiz, los problemas con la telefonía y el internet se han mantenido o incluso agravado en los últimos tiempos. “Antes, cuando llovía, nos quedábamos sin luz durante horas, pero eso ha mejorado mucho en Valderrobres. Ahora es el tema de las telecomunicaciones lo que nos está generando más problemas”, comentó Boné. La falta de mantenimiento en los tramos de fibra óptica, especialmente en las zonas rurales y aéreas, es una de las principales causas de las incidencias.

El responsable municipal añadió que las averías en la telefonía no solo son más frecuentes, sino que también son más difíciles de localizar y reparar, debido al estado en que se encuentran las infraestructuras. “Las cajas de conexión están en mal estado y expuestas a las inclemencias del tiempo, lo que complica las reparaciones. En algunas áreas rurales, el cable sigue tirado por el suelo, lo que genera aún más dificultades cuando hay lluvias o viento”, explicó Boné. Este es un hecho que también corroboró Celma, ya que, según el alcalde de Beceite, “con cierta frecuencia o cada vez que hay mal temporal, el acceso a internet se cae”.