Endesa volverá a intentar la voladura de las estructuras de los calentadores de la central térmica de Andorra

Endesa volverá a intentar la voladura de las estructuras metálicas que soportan los precalentadores de la Central Térmica de Andorra, después de que el pasado 28 de abril se colocaran varias cargas explosivas que no dieron ningún resultado. Fuentes de Endesa explicaron que la empresa a la que se adjudicó el trabajo ha estado estudiando el estado en el que quedó la instalación después de la primera detonación.



De las dos posibilidades que se barajaban, por un lado repetir la voladura o, por otro, derribar las estructuras mediante medios mecánicos, se ha optado por la primera opción. En este sentido, señalaron que “tras analizar por qué la estructura no había caído” en el primer intento, “se ha decidido, casi con toda seguridad, repetir la voladura”, aunque fuentes de la compañía no precisaron la fecha.

La compañía ha establecido un perímetro alrededor de esta zona desde finales de abril para garantizar la seguridad en el entorno, una superficie que abarca desde la parte frontal de las estructuras (tendrían que haber caído hacia adelante) hasta el vial de acceso. A esta zona no acceden los trabajadores que llevan a cabo el desmantelamiento de la planta térmica, que está desmontada en un 75%, según fuentes de la eléctrica. Además, fuentes de la empresa indicaron que se está realizando diáriamente “un control topográfico de desplazamiento de los tres precalentadores en todas las direcciones”. Las mismas fuentes señalaron que se ha establecido “un dispositivo de seguridad para que cuando se pase la velocidad del viento de 50 kilómetros por hora tomar más medidas”, si bien no concretaron cuáles.

Los trabajos de desmantelamiento continúan, pese a este imprevisto, con el ritmo que estaba programado. Actualmente, hay 150 trabajadores realizando trabajos de retirada de materiales y estructuras de la antigua planta. Ahora se encuentran trabajando en la nave de turbinas que albergaba los tres grupos de turbina alternador y avanzan en el desmantelamiento de los equipos de la nave que había al lado de las oficinas.

Desde mayo de 2022

Los precalentadores de la Central Térmica estaban asociados a la planta de desulfuración. En esta instalación se provechaba la salida de gases de caldera y se calentaba el flujo de gases que después iba a la desulfuración. Su derribo formaba parte del plan de desmantelamiento y cierre de la planta térmica que está llevando a cabo la empresa desde la clausura de la central eléctrica y se había programado para el día 28 por la mañana.

El desmantelamiento arrancó en mayo de 2022 con la demolición de las tres torres de refrigeración, unas estructuras de hormigón de 107 metros de alto y 83 de diámetro en su base y con un peso cada una de 12.577 toneladas.

El pasado mes de febrero, la compañía eléctrica continuó con sus planes derribando la chimenea de la planta, de 343 metros de altura, para los que se necesitaron 265 kilos de explosivo. En ninguna de las dos intentonas anteriores hubo fallos y se completaron las operaciones con éxito. La empresa que se encarga del derribo de las estructuras que soportan los precalentadores es la misma que ejecutó la voladura de la chimenea en febrero.

Las mismas fuentes de la eléctrica indicaron que en los terrenos que ocupó la planta desde su construcción quedan algunas instalaciones que irán desapareciendo a medida que se complete el proceso de desmantelamiento.

Además de los precalentadores también hay una nave de turbinas, en la que ahora se centran los trabajos y que, con toda seguridad, será derribada como el resto de las estructuras que formaban el complejo industrial de la planta eléctrica. La intención de la compañía es devolver los terrenos que ocupó la planta de generación eléctrica al estado original en que se encontraban cuando se levantó.