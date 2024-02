Escucha afea a Alcañiz que “replique”su concurso de charangas una semana antes

Por

El Ayuntamiento de Escucha afeó este viernes que Alcañiz haya “replicado” el concurso nacional de charangas que organiza desde hace 10 años el municipio minero y que lo convoque “una semana antes y con las mismas bases”. Desde el consistorio bajoaragonés se excuso la cercanía en el calendario de apenas una semana y la concejala de Festejos, Marta Alquézar, aseguró el objetivo del consistorio es “ potenciar el papel y la importancia que nosotros le damos a las charangas en nuestro territorio” y que se buscó no “coincidir en el día”.



Por la mañana el Ayuntamiento de Escucha emitió un comunicado de prensa en el que denunciaba, “en boca de su alcalde Héctor García, que el consistorio alcañizano vaya a celebrar un concurso nacional de charangas como el que ya existe en la localidad de las Cuencas Mineras, que lo haga justamente la semana de antes y que además, ha asegurado, haya copiado sus bases para la convocatoria”.



Apenas unas horas más tarde, el servicio de prensa del Ayuntamiento de Alcañiz emitía una nota en la que se anunciaba el “I Concurso nacional de Charangas Ciudad de Alcañiz, atendiendo a la tradición de charangas en el municipio, cuya fase final tendrá lugar el sábado 4 de mayo en la capital bajoaragonesa”. Escucha protesta

En el comunicado emitido por la villa minera, el alcalde de Escucha, Héctor García, denunciaba “ya no sólo como alcalde de la localidad, sino como miembro de la organización y recepción del Concurso nacional de charangas de Escucha”, que este año va a celebrar su undécima edición, que hace tiempo que conocieron la intención del consistorio alcañizano a través de una noticia en la prensa, pero que su indignación había aumentado tras ver publicadas las bases en el Boletín Oficial de la Provincia, explica el escrito. Así, señalan que la convocatoria es “igualita” a la que lanzan en la localidad de las Cuencas Mineras. “Alcañiz ha hecho un copia y pega y encima lo va a organizar una semana antes a nuestro concurso, ya consolidado después de once años”, ha explicado García calificando de “muy lamentable” que Alcañiz “llegue a este nivel” y “por falta de ideas vaya a copiar un concurso que funciona súper bien en Escucha”.



Apunta en el comunicado de prensa el alcalde que el del concurso de charangas “es un día que el pueblo lo vive, lo llevamos viviendo muchos años” y no encuentra ningún sentido en que Alcañiz “tenga que hacer algo similar” y añade que “al final sabemos que Teruel es pequeño, pero tenemos cosas buenas. Y lo que nos fastidia desde Escucha es el intento de copiar lo que tiene el de al lado. Alcañiz tiene muchísimos más servicios que Escucha, que es pequeño en comparación, y lo que no podemos es pisotearnos entre nosotros”.



“Es como si ahora mismo Zaragoza, una semana antes de medievales organizara una fiesta muy similar a la de Teruel”, lamentó García antes de afirmar que están dispuestos “a llegar donde haga falta” en su denuncia, porque “al final es lo nuestro”. “Se nos llena la boca diciendo que hay que ayudar a la España vaciada, a los pueblos pequeños, y esto no ayuda a nadie” ha argumentado antes de pedir al Ayuntamiento de la capital bajoaragonesa que rectifique porque “lo único que puede pasar es que un año ni se haga en Alcañiz ni se haga en Escucha, porque no puede haber de todo en todos los sitios”.



En este sentido, el alcalde de Escucha reivindica el respeto por “la historia y la esencia” de cada pueblo y ha recalcado “no tiene sentido que entre municipios se pisen y más dentro de lo tenemos, que nos faltan servicios por todas partes” haciendo referencia a los médicos o al reparto de correo. “Para Escucha esto es muy importante también, porque al final es economía y supone un fin de semana donde el pueblo está lleno. Nos parece muy lamentable que Alcañiz lo organice encima justamente una semana antes al nuestro, porque no va a ir bien ni para uno ni para otro”, ha concluido. Alcañiz anuncia su concurso

A primera hora de la tarde del viernes el Ayuntamiento de Alcañiz transmitió un comunicado en el que se informaba de la organización por la Concejalía de Festejo del “I Concurso nacional de Charangas Ciudad de Alcañiz, atendiendo a la tradición de charangas en el municipio, cuya fase final tendrá lugar el sábado 4 de mayo en la capital bajoaragonesa”, añadiendo que “está abierto a todas las charangas interesadas, con un número de miembros de las mismas de entre 9 y 12 personas, y el plazo de presentación de instancias para participar en el certamen finaliza el viernes 15 de marzo. Las inscripciones son gratuitas y han de formalizarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento alcañizano”.



Las charangas que quieran participar deberán remitir un enlace a un vídeo subido a la plataforma YouTube de hasta 7 minutos. Entre los aspirantes se elegirán cinco finalistas, de los que cuatro serán seleccionadas “por un jurado de expertos que valorará calidad musical, originalidad del repertorio, puesta en escena, capacidad de animación y ajuste al tiempo de actuación estipulado (con un máximo de 20 puntos por cada uno de los aspectos valorables”, explica el comunicado. El quinto finalista “será el que más puntuación haya recibido en votación pública online por YouTube, del 18 al 24 de marzo”.



Los premios serán de 1.500 euros para la primera charanga clasificada; 1.000 euros para la segunda y 500 -accésit- para las clasificadas en tercer, cuarto y quinto lugar.



La concejal delegada de Festejos del Ayuntamiento de Alcañiz, Marta Alquézar, explica en el comunicado emitido por el Consistorio bajoaragonés que “la motivación del concurso es dar nuestro apoyo incondicional a las charangas de Alcañiz y el Bajo Aragón, y también a todas las charangas en general, porque nos parece que dinamizan de forma muy positiva la actitud y el clima de la población en los eventos de la ciudad en los que están ellas”. La edil añadió que “el pasado año hubo un pequeño malentendido, en el que las charangas de Alcañiz y de todo el Bajo Aragón creyeron erróneamente que se les estaba apartando de la dinamización del municipio, no fue así para nada, sino que por seguridad de ellas mismas y de terceros, y con buen criterio, se decidió limitar unas zonas de movilización en caso de confluencia de actos, para evitar posibles accidentes, que han ocurrido en ocasiones”.



Alquézar insistió en que su “apoyo a las charangas es incondicional” porque -continúa el escrito- “son parte de los eventos festivos de Alcañiz y queremos seguir teniéndolas en ellos. Son chavales jóvenes que suelen venir del Conservatorio o de la Escuela de Música, y para ellos también es un plus este concurso, ya que pone en valor su esfuerzo y aumenta su motivación”. Además, la delegada de Festejos añadió que, con la final del certamen “se genera un día bonito, dinámico y de reconocimiento a las charangas, esperamos que vengan no sólo de nuestro entorno sino también de fuera de Aragón, será un día en el que la gente podrá disfrutar; por otro lado, nos hemos puesto en contacto con Ayuntamientos que hacen este tipo de concursos, tanto a nivel de Aragón como de fuera, o hemos consultado sus páginas web, para intentar no solaparnos con ningún certamen similar de zonas cercanas a Teruel, Huesca o Zaragoza”.



Asimismo, Marta Alquézar quiso agradecer en la nota de prensa “la colaboración de las charangas A Todo Ritmo y Los Sonaos, de Alcañiz, que nos van a ayudar a organizar y a promocionar este evento”.