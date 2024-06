Fallece a los 108 años de edad Pascuala Balaguer, viuda del Pastor de Andorra

Por

La carismática Pascuala Balaguer, viuda de José Iranzo 'el Pastor de Andorra', ha fallecido este viernes a los 108 años de edad, muy cerca de alcanzar los 109 que hubiera cumplido el 30 de junio.



Sus restos mortales serán velados esta tarde hasta las 21:00 horas en el tanatorio de Andorra y el sábado de 9:30 a 11:00, cuando llegará el momento del funeral, ha apuntado en sus redes sociales el jotero José Luis Urbén, muy cercano a la familia Iranzo-Balaguer.



“Es una mala noticia. Pascuala tenía 108 años y como es la mujer del Pastor de Andorra era una persona muy querida, pero no solo eso sino por tener un carácter afable y cariñoso; era una persona entrañable, lo sentimos mucho y el ayuntamiento ya le ha trasladado las condolencias a la familia con un ramo de flores”, ha explicado a este diario el alcalde de Andorra, Rafael Guía, quien recordó que Iranzo es Hijo Predilecto de la localidad.



El Cachirulo José Iranzo, en otra reseña en redes, apunta que estaba ya dispuesto para encargar otra tarta con velas por los 109 años de la longeva andorrana, pero no podrá ser. “Siempre hemos destacado su eterna sonrisa, su alegría que contagiaba a quien estuviese en su presencia. Gran compañera de José, siempre a su lado. Una entrañable mujer coge el vuelo como la Palomica para reunirse con su compañero de vida y su nieto”, concluye la asociación folclórica andorrana.



El nieto al que hace referencia el Cachirulo es José Luis Iranzo, el ganadero asesinado en el mas del Saso por Norbert Feher el 14 de diciembre de 2017, causando una gran conmoción y la pena más grande que padeció la incansable luchadora Pascuala en su longeva vida. Ella se crió a escasos metros del lugar de la tragedia, en el Ventorrillo.



En un especial publicado por DIARIO DE TERUEl en 2013 sobre la figura del Pastor de Andorra, ella destacaba que el secreto para vivir tantos años era “el aire de la montaña”, a lo que él apostillaba: “También nos ha ido muy bien, no nos ha faltado un duro. Y sobretodo, que no hemos tenido ningún lío de nada, con nadie. ¡Es que con nadie! Yo nunca he discutido con nadie. Ni con la mujer. ¡No es de creer! Mi mujer no me ha visto nunca enfadado porque me ha ayudado mucho. Ella ha sido la que me ha cuidado”.



José y Pascuala se casaron el 15 de septiembre de 1939 y convivieron 77 años, hasta el fallecimiento de él el 22 de noviembre de 2016. Gracias a la comparsa andorrana de gigantes y cabezudos, que ha replicado sus figuras en forma de gigante, seguirán juntos en un baile sin fin.