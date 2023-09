Fernando Romay, nombrado Embajador del Melocotón Embolsado de Oro en Calanda

Calanda clausuró el domingo la segunda edición de la Feria de San Miguel con muy buen sabor de boca. Y no solo por la excelencia del producto que sirve de emblema al certamen (el melocotón) sino por el éxito de público y asistencia conseguido durante todo el fin de semana. El domingo especialmente, pues el nombramiento del jugador de baloncesto Fernando Romay como Embajador del Melocotón embolsado de Oro llenó a mediodía el pabellón ferial.

Fernando Romay, con sus 2,13 metros de altura, impresionó a los calandinos, que se arremolinaban a su alrededor a su llegada y, móviles en mano, no dejaban de hacerle fotografías. o de saludarle. Y es que ocas veces se ve a una estrella del baloncesto como este jugador.

El deportista es la cuarta personalidad que es nombrada Embajador del Melocotón Embolsado de Oro 2023. Primero fue el entrenador Vicente del Bosque; después la nadadora Mireia Belmonte y el año pasado el periodista Alfredo Relaño. El jugador de baloncesto afirmó que “es una gozada poder estar aquí”, y explicó que Jose Montero, compañero de la selección durante varios años, me pidió que el alcalde de Calanda quería que viniera a su pueblo, y no me arrepiento de haberlo hecho, porque venir a honrar un fruto tan sumamente sabroso y delicioso como el melocotón de Calanda es un honor; un fruto sano además como el deporte, es un fruto que tiene razón de ser”, afirmó Romay.

El alcalde de Calanda, Alberto Herrero, agradeció la presencia del exjugador de baloncesto: “es muy importante para nosotros que haya decidido venir a Calanda, algo que en ocasiones no es fácil, porque Fernando Romay lleva 10 días viajando por Europa y, por tanto, que el día libre que tiene con su familia lo haya dedicado a venir aquí es de agradecer”, resaltó el regidor. Herrero se mostró “convencido de que será un gran embajador, como lo ha sido Vicente del Bosque, Mireia Belmonte o Alfredo Relaño. Me siento gratificado de que quieran venir y de que lo hagan sin recibir nada a cambio y eso es lo que valoramos los calandinos y los productores de melocotón, porque es una promoción para nuestros productos”.

El Ayuntamiento de Calanda está muy satisfecho tras la segunda edición de la Feria de San Miguel. “Ha ido muy bien y hemos tenido mucha afluencia de gente y mucha colaboración; además la gente se ha quedado con ganas de más, porque ha sido un fin de semana intenso, con 25 actividades en dos días”, afirmó el alcalde de Calanda, Alberto Herrero.

En el aspecto comercial el regidor también se mostró satisfecho: “ha habido venta, y es lógico, porque ha venido mucha gente, personas que han venido a distraerse y a hacer compras, y los expositores están contentos”.

Herrero se mostró partidario de “seguir colaborando con la gente de Calanda, porque tienen ganas, y como ellos la Corporación también las tiene de seguir potenciando el comercio local”, enfatizó el primer edil.

En esta edición ha habido en el certamen tres expositores más que el año pasado. Respecto a las posibilidades de que el recinto ferial pueda crecer, Herrero señaló que “el pabellón, que este año ha estado repleto, no se puede ampliar, pero este año ya hemos colocado una carpa adyacente, así que tenemos espacio de sobra para ampliar la feria, que esperamos que siga creciendo de forma sostenida y sostenible”. No en vano, afirmó el alcalde, “de nada serviría tener este año muchos stands y el año que viene la mitad; por eso hemos de seguir consolidando una feria que ha llegado a su segunda edición y de la que todo el mundo ha salido contento, la restauración, los bares, porque ha habido mucha gente en la calle”, apuntó el primer edil.