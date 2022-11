Francisco Lahoz deja la militancia en Ciudadanos y pasa a ser concejal no adscrito en Alcañiz

El concejal del Ayuntamiento de Alcañiz Francisco Lahoz, que desempeña las delegaciones de Seguridad Ciudadana y Deportes, ha pasado a ser concejal no adscrito tras darse de baja de Ciudadanos (Cs), el partido con el que concurrió como cabeza de lista a las últimas elecciones municipales de 2019.

El edil confirmó que la baja de militancia se produjo hace cuatro semanas, porque no está de acuerdo con la linea que ha adoptado su partido, que “no tiene rumbo ninguno desde hace unos meses’, señaló. Según Lahoz, “no se puede estar en un partido que no sabe hacia qué dirección va y que no tiene bandera”. El ya exmilitante de la formación naranja añadió, no obstante, que “siempre seguiré pensando que es necesario un partido de centro en este país, pero ese partido debe de tener las ideas claras”.

Francisco Lahoz continuará desempeñando las concejalías de Seguridad Ciudadana y Deportes, que asumió con el acuerdo de legislatura al que su partido llegó con el PSOE y gracias al cual Ignacio Urquizu se hizo con la alcaldía de Alcañiz. Preguntado por la posibilidad de que Cs le exija el acta de concejal, Lahoz contestó que continuará desempeñando sus funciones y ejerciendo de concejal de las dos áreas. Además, añadió que “si me pidieran el acta, habría un problema, porque de la lista que concurrió a las elecciones municipales no queda nadie militando en Cs, porque todos los de la lista se han dado de baja”.

Según el concejal, “gracias a la participación de Ciudadanos como fuerza dentro del gobierno de Alcañiz se han implementado y se están poniendo en marcha políticas, inversiones y formas de gestión que están sentando las bases de la ciudad que queremos en el futuro, desde un punto de vista moderado y de centro. Y siempre priorizando la sostenibilidad financiera y urbanística del municipio”, enfatizó.

La renuncia de militancia de Lahoz y del resto de componentes de Cs se suma a la que tuvo lugar recientemente en Utrillas, cuando el alcalde, Joaquín Moreno, y sus seis concejales abandonaron el partido, aduciendo la misma “falta de rumbo” a la que hizo referencia Lahoz. El partido en Aragón tiene también una corriente crítica que se opone a la dirección nacional y regional.

Francisco Lahoz, que es uno de los concejales liberados del Ayuntamiento junto con Irene Quintana (media jornada) y Javier Baigorri, se ha incorporado esta semana a sus obligaciones tras permanecer varios meses de baja tras un accidente.