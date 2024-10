Fundación Grupo Arcoíris destina 3.000 euros a la escuela de hostelería del IES Matarraña

El IES Matarraña y la Fundación Grupo Arcoíris formalizaron este jueves la renovación de un convenio, que suma siete años de cooperación y que se renueva con 3.000 euros, lo que supone 1.000 euros más que el año pasado.

Ambas entidades, representadas por Manuel Esteve Lombarte, presidente del Grupo Arcoíris, y Begoña Domínguez Bayo, directora del centro educativo, reafirmaron su compromiso de seguir trabajando en conjunto, para fomentar la formación de jóvenes en el sector hostelero, utilizando productos locales. El convenio está destinado a potenciar la formación práctica de los estudiantes del Ciclo Formativo de Hostelería del instituto, mediante el uso de productos de kilómetro cero provenientes del Grupo Arcoíris. Estos productos, principalmente carne de porcino y de conejo, controlados por la cooperativa en todas sus fases de producción aseguran a los estudiantes trabajar con materias primas de alta calidad y procedentes del entorno local.

Esteve explicó la importancia de este acuerdo no solo para los estudiantes, sino también para el desarrollo de la comarca del Matarraña. “Nuestro objetivo es dinamizar la zona rural y nuestras áreas de influencia. Este convenio, no solo permite que los jóvenes conozcan nuestros productos, sino también que se familiaricen con la realidad de una empresa tan significativa para la región como es nuestra cooperativa", afirmó Esteve. El acuerdo ofrece a los alumnos la oportunidad de visitar las instalaciones de la empresa al observar de cerca los procesos de producción y elaboración de los productos, y participar activamente en talleres formativos donde se aprenden técnicas de conservación y preparación de alimentos. "Queremos que los estudiantes no solo aprendan a cocinar, sino que entiendan de dónde provienen los productos que utilizan", añadió Esteve.

Por su parte, Domínguez expresó su gratitud hacia la Fundación Grupo Arcoiris, por el apoyo constante que brindan al centro. "Este convenio es una gran oportunidad invaluable para nuestros alumnos, quienes tienen el privilegio de trabajar con productos locales y que además son de alta calidad. Esto es algo que, no todos los centros educativos cuentan con esta posibilidad", declaró Domínguez.

El convenio ha pasado de 2.000 a 3.000 euros anuales, un incremento que refleja el ajuste en el gasto de los productos Arcoiris utilizados en las clases y en el restaurante pedagógico Chapeau del instituto, donde los estudiantes ofrecen menús degustación y tapas elaboradas con productos de la cooperativa. "El apoyo con el que contamos no solo nos permite trabajar con materias primas de gran calidad, sino que también ayuda a promover la gastronomía de la comarca del Matarraña", señaló Domínguez.

La colaboración entre el IES Matarraña y la Fundación Grupo Arcoíris se ha consolidado como un proyecto de éxito que beneficia a ambas partes. Para la cooperativa, el convenio les permite dar a conocer sus productos en un entorno educativo, apoyando al mismo tiempo la formación de los futuros profesionales del sector hostelero de la comarca. "Es fundamental que los jóvenes de la zona no solo se formen en hostelería, sino que también aprendan a valorar y vender los productos de su propia comarca", subrayó Esteve. De esta forma, ambas entidades consolidan una relación que contribuye a formar alumnos y también al desarrollo económico y social del territorio.