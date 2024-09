Joaquín Juste, presidente de la Diputación Provincial de Teruel: “Apoyamos los proyectos de la provincia y Motorland es uno de ellos”

Sin apenas tiempo para recuperarse del Gran Premio de Aragón de MotoGP y de las fiestas patronales, Alcañiz está preparado para albergar una cita más del Mundial de Superbike, un evento que en España no llega a tener la dimensión de la MotoGP, pero que atrae a un buen número de aficionados a las dos ruedas de España y otros países y que servirá para promocionar Alcañiz y la provincia. Para el presidente de la Diputación de Teruel, Motorland es un proyecto que sirve para hacer una gran promoción de nuestro territorio, destaca el giro que se le ha dado a la gestión del circuito y el apoyo sin fisuras de las instituciones.

-El Mundial de MotoGP ha sido un éxito y ahora este fin de semana se celebra el Mundial de Superbike. ¿Son eventos muy importantes para Alcañiz y la provincia?

-La promoción de Alcañiz, la provincia e incluso de Aragón es extraordinaria gracias a estas competiciones. Para llegar a un impacto similar de otra manera sería prácticamente imposible, ya que tendríamos que hacer una inversión muy grande y ser muy originales. Gracias a eventos como la MotoGP o Superbike estamos llegando a todos los puntos de España y también a otros países, y sirve para que puedan conocer los maravillosos lugares que tenemos aquí.

-Además, según los expertos del motor, ¿el de Alcañiz es uno de los mejores circuitos del mundo?

-Tenemos unas magníficas instalaciones y por nuestra parte lo que tenemos que intentar entre todos es rentabilizar el circuito, logrando que tenga una alta ocupación durante todo el año y conseguir que se instalen más empresas en el parque tecnológico. Es un circuito ideal para competiciones, pero también para que muchas empresas y equipos del mundo del motor entrenen y hagan pruebas.

-Sin duda eventos como los de este fin de semana sirven como reclamo para que equipos y marcas vengan a entrenar el resto del año.

-Es un tema al que le doy mucha importancia, ya que bastante gente a día de hoy piensa que Motorland está para dos o tres eventos puntuales a lo largo del año. El circuito ha logrado una ocupación que supera muchos años los 270 días al año, generando ingresos en el circuito, en los hoteles y restaurante de la ciudad. En grandes eventos es cierto que tenemos que hacer un gran esfuerzo por parte de las administraciones, pero luego el impacto económico es muy importante y recuperamos esa inversión, logrando además una promoción muy potente que, si lo tuviéramos que valorar económicamente, no podríamos pagarlo. Tenemos que insistir en esto para que la población esté bien informada y lo tenga en cuenta.

-En lo que se ha dado un gran paso adelante es en el apoyo firme de todas las administraciones implicadas.

-Sin lugar a duda es uno de los puntos clave para que Motorland funcione bien. La diferencia con respecto a los últimos años es que hemos devuelto la ilusión a todos, desde abajo hasta arriba. Primero en el Ayuntamiento de Alcañiz, ya que pienso sinceramente que el anterior alcalde estaba en otras cosas y no creía en el proyecto. Si nosotros no creemos, no podemos convencer a los de arriba para que lo apoyen. Ahora tenemos a un alcalde como Miguel Ángel Estevan, muy ilusionado con Motorland y que está trabajando para que cada día esta instalación sea, nunca mejor dicho, un motor de desarrollo de la zona. Además, la Comarca también apoya de una manera firme y tenemos la suerte de contar con un consejero del Gobierno de Aragón y presidente de Motorland que también es de Teruel y ha asegurado que por parte del Gobierno de Aragón va a poner toda la carne en el asador para que la Ciudad del Motor cuente con eventos de primer nivel mundial. Prueba de ello es que han realizado cambios en el equipo de gestión y en pocos meses se han visto los frutos. Todas las administraciones creemos en este complejo y por parte de la Diputación Provincial, decir que apoyamos sin fisuras los proyectos estratégicos de nuestra provincia y Motorland es uno de ellos.

-En lugares como estos en los que la gente se queda en casas rurales y pequeños hoteles, ¿es donde el dinero realmente se queda en la zona?

-Una cosa muy importante es hablar con todas las partes y coordinarse bien para que todos salgan beneficiados, desde el pequeño hostelero, los propietarios de las casas rurales, talleres, el que lleva la gestión del camping y también los grupos hoteleros ya que no tenemos que olvidar que no hay alojamientos en muchos kilómetros a la redonda y Zaragoza supero el setenta por ciento de ocupación durante el fin de semana. Este año se volvió a abrir la Plaza de España y Alcañiz fue una ciudad abierta a todo aficionado a las motos. Para que sea un éxito, todos tenemos que poner de nuestra parte ya que queremos que los aficionados disfruten de las carreras y Alcañiz, que vuelvan a casa muy satisfechos de su estancia aquí y repitan para próximas ediciones.

-El Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Teruel aprovechan estos eventos para promocionar el territorio y que los miles de visitantes que vienen a las carreras vuelvan a hacerlo en otros momentos del año.

-Ha sido muy importante la coordinación entre las instituciones, comenzando por el consejero Manuel Blasco, invitándonos a todos a asistir al evento y conocer bien el proyecto. Allí nos dimos cita las administraciones, pero también empresarios de Aragón y otras partes de España para que conocerán bien Motorland y pudieran ver la repercusión que tiene un evento de esas dimensiones. Además, es una magnífica oportunidad para promocionar nuestro territorio y lo aprovechamos para colocar puntos de información turística, por lo que estamos seguro de que muchos aficionados volverán a conocer nuestra provincia.

-¿El paddock es un lugar de negocios en los que patrocinadores hacen relaciones con importantes clientes?

-Y los palcos disponibles tienen que serlo también, por eso reitero que se invitaron a importantes empresarios que pueden en un futuro invertir en nuestro territorio. Creo que vamos en la buena dirección y con el tiempo se verán los frutos.

-Motorland es obra del Gobierno de Aragón, pero la Diputación Provincial tiene un papel clave en un tema tan importante como los accesos.

-Este año hemos llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Alcañiz y hemos realizado unos pequeños apaños en unos caminos que, aunque sean de competencia municipal, ellos no tienen la capacidad para arreglarlos. Para el futuro, ya tenemos un proyecto de 640.000 € que vamos a implementar en el 2025 y haremos una mejora considerable con un aglomerado en caliente, por lo que los caminos de acceso estarán en mejores condiciones.

-Si a todos los eventos de Motorland, se añade la Baja Aragón en la zona de Teruel capital y comarcas limítrofes, ¿se puede decir que la provincia de Teruel es una referencia del motor en España?

-La Baja Aragón es uno de los mejores fines de semana del año para la capital y municipios cercanos, ya que genera un impacto económico muy importante. Tiene una repercusión mediática considerable y por parte de la Diputación colaboramos principalmente en el arreglo de los caminos.

-¿Es importante que a lo largo del año se vayan generando eventos que dinamicen la provincia?

-Lo ideal sería tener un pueblo un producto y que los 236 pueblos tuvieran un producto cada uno, pero sabemos que a gran escala no podemos tener 236 Motorland o la misma cantidad de Dinópolis, por poner un ejemplo. Pero sí tenemos que aprovechar los proyectos estratégicos para potenciar nuestros pueblos. Hace nada por ejemplo hemos cerrado un acuerdo con Galáctica para que los colegios puedan ir y disfrutar de lo que tenemos en Arcos de las Salinas, al igual de lo que hacemos con las estaciones de esquí o Dinópolis. Con los proyectos que hay ilusión y funcionan, la Diputación Provincial de Teruel tiene que estar ahí.

-Este fin de semana hay una competición deportiva de alto nivel, pero es muy importante tener en cuenta el deporte base y para ello es fundamental que en los pueblos haya instalaciones que permitan la práctica del deporte.

-Estamos trabajando con los ayuntamientos para que puedan tener instalaciones y que los niños y residentes puedan practicar deporte, pero también con asociaciones y equipos para que puedan seguir compitiendo. Por ejemplo, estamos trabajando con la Sierra de Albarracín para intentar conseguir una carrera importante en ciclismo.

-Antes había tradición de ayudar a equipos y clubs, pero a nivel individual no era fácil conseguir ayudas.

-Este año hemos sacado unas bases para deportes individuales en los que haya deportistas que destaquen. Sabemos que hay deportes muy caros en los que es muy complicado llegar arriba y vamos a tratar de que alguno pueda lograrlo. Un ejemplo es este fin de semana con Gonzalo Sánchez Meléndez, piloto al que estamos apoyando y cuando tengo la ocasión de ver el logo de Siente Teruel en el Campeonato de España o en la Copa Mundial de Yamaha por los diferentes países, siento un orgullo especial de ver la marca Teruel detrás de un joven piloto que lo está haciendo extraordinariamente bien.

-Este fin de semana Gonzalo Sánchez se juega el campeonato aquí en Motorland y en caso de conseguirlo, sería el primer turolense y aragonés en lograr un título de dimensión mundial en el motociclismo.

-Animo a la afición turolense a que esté este fin de semana en Alcañiz animando a que lo consiga. De todas formas, termine primero o segundo, la temporada está siendo magnífica y tiene mucho mérito lo que está haciendo. Estoy seguro de que va a llegar muy lejos en el motociclismo y será un gran orgullo para la provincia de Teruel.