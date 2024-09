José Miguel Celma, presidente de la Comarca del Bajo Aragón: “Gracias a Motorland la economía de la comarca se ha diversificado más”

El Bajo Aragón ha tenido una ocupación del cien por cien para MotoGP y espera una gran afluencia de aficionados para este fin de semana con motivo de una nueva edición del Mundial de Superbike, en el que un piloto turolense podría proclamarse Campeón de la Copa Mundial de Yamaha. El presidente de la Comarca, José Miguel Celma, valora muy positivamente el impacto económico para la zona cuando se celebran eventos de primer nivel, pero también a lo largo del año, cuando equipos vienen a entrenar o hacer pruebas.

- ¿Qué supone para la comarca del Bajo Aragón una instalación como la Ciudad del Motor?

-Tener en nuestra comarca un complejo como Motorland, con su circuito de velocidad, de karting, de tierra y el parque tecnológico ha supuesto un gran espaldarazo y creo que con el tiempo la gente va viendo que hay vida después del circuito urbano, ya que hoy en día tenemos el mejor circuito de España y el salto ha sido importante en todos los sentidos.

-¿Es muy importante que la población entienda que el circuito urbano fue un periodo magnífico para Alcañiz, pero que esa etapa pasó y no tenía opción de continuar así?

-Gracias a aquellos años, tenemos ahora una de las mejores instalaciones del mundo y hay que valorarlo. Gracias a Motorland, tenemos el Mundial de MotoGP y este fin de semana Superbike. Todo el mundo conoce ahora Alcañiz y miles de aficionados, en un número mucho mayor a lo que venía antes, acuden a nuestra comarca a disfrutar de las carreras. Por poner un ejemplo, el número de visitantes con estos eventos triplica la asistencia de los que venían a las carreras en el circuito urbano y son datos que debemos tener muy en cuenta. Más de 300 millones de espectadores ven las carreras y de cara al turismo es muy importante. Entiendo la nostalgia y gracias al circuito urbano ahora tenemos esto y debemos apreciar el pasado, pero también el presente y futuro.

-Es clave que la gente de Aragón entienda que Motorland es un complejo que está en Alcañiz, pero es el circuito de todos los turolenses y aragoneses.

-Al igual que en el Pirineo están las estaciones de esquí de todos los aragoneses, o que Dinópolis es el parque temático de los dinosaurios de todos los habitantes de nuestra comunidad, o que Galáctica es el centro del cosmos de igual manera. Hay proyectos estratégicos que están en diferentes puntos de Aragón y creo que, por tradición, este circuito tenía que estar en Alcañiz. Espero que Zaragoza vea a Motorland como su circuito, acudan muchos aficionados y se sientan como en casa.

-Es muy importante la vertebración del territorio. ¿Cómo contribuyen proyectos como éste?

-Está claro que esto ayuda, pero siempre he pensado que debemos intentar aprovechar las oportunidades en todos los sitios y que hay que vertebrarlo de abajo a arriba. Las consejerías tienen que apoyar, pero en los pueblos tenemos que seguir luchando contra la despoblación.

-¿Se ha notado en la oferta del número de camas?

-Sin lugar a duda, ya que en estos años se ha aumentado considerablemente el número de alojamientos rurales y ha servido para diversificar nuestra economía. El sector primario es muy importante en el Bajo Aragón, pero el turismo también ha mejorado gracias a Motorland y en todos estos años se ha aumentado considerablemente el número de alojamientos rurales. Está claro que cuando se celebra un evento como MotoGP no hay mucha oferta hotelera, pero gracias a los pequeños alojamientos rurales y el camping, se aumenta considerablemente la oferta y los aficionados al final pueden dormir y disfrutar del fin de semana.

-¿La ocupación en eventos como MotoGP o Superbike es total en el Bajo Aragón?

-En MotoGP ha estado al cien por cien y recuerdo que en enero había gente buscando alojamiento y como no encontraba nada, tuvo que reservar en lugares que estaba a unos 80 kilómetros de Motorland, ya en la provincia de Castellón. Para Superbike, también en la comarca hay una ocupación muy alta y en unos días podremos hacer una valoración. Personas que hacen el campeonato completo han dicho que en lugares como éste es donde el impacto económico se queda en el propietario de las casas rurales y no en grandes cadenas hoteleras. La asociación de turismo del Bajo Aragón tiene muy claro que un fin de semana de carreras es muy importante para la economía de los pueblos y ayuda a muchas familias a tener ese plus económico, aparte de lo que nos puede ofrecer el sector primario. Es algo muy positivo sin lugar a duda.

-¿Cómo valora la situación actual de Motorland?

-Se ha notado un cambio muy positivo. En los últimos años vivimos situaciones complicadas, llegando a pensar que la instalación corría serio peligro dado el poco apoyo político y la mala gestión que se estaba haciendo, pero gracias a la nueva administración autonómica, en estos momentos el apoyo es total por parte del Gobierno de Aragón y se ha notado mucho en pocos meses. Se ha contratado un nuevo director gerente, que además es de la tierra, y la instalación ha dado un giro radical en el buen sentido. La organización ha mejorado mucho y Alcañiz ha vuelto a ser una ciudad abierta a todo aficionado y se ha vivido con mucha intensidad.

-¿Se nota la actividad en otros momentos del año?

-Por supuesto. El circuito ha llegado a tener más de 270 días de actividad y en Alcañiz se nota bastante, ya que enseguida te das cuenta de que hay gente entrenando cuando van con la ropa del equipo recorriendo las calles de la ciudad o cenan en algún restaurante. Y en cuanto a los aficionados, gracias a las rutas moteras del Bajo Aragón también vienen en otros momentos del año y sirve para que la gente almuerce o coma en los pueblos. De todas formas, hay previstas novedades en nuestras rutas moteras y estoy seguro de que serán del agrado del aficionado. La ocupación media de Alcañiz es mucho mayor desde que Motorland comenzó su actividad si lo comparamos con los años anteriores.

-Mirando al futuro, ¿será importante la estabilidad y el apoyo de las instituciones?

-La estabilidad es muy importante y será importante transmitir a la afición y empresarios de que esto no es un espejismo y que, por parte de las instituciones, el apoyo va a ser total y servirá para que el Bajo Aragón siga mejorando.