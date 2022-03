La actriz y presentadora Lara Dibildos romperá la Hora en Calanda el Viernes Santo

Por

La actriz y presentadora de televisión Lara Dibildos será la encargada de dar el primer mazazo al gran bombo de Calanda el próximo Viernes Santo tras recoger la invitación del alcalde, Alberto Herrero, que también se estrenará en la Rompida tres años después de resultar elegido.



La madrileña (1971), hija de la actriz y presentadora de televisión Laura Valenzuela y del productor de cine José Luis Dibildos, coge de esta forma el testigo de la cantante y actriz Ana Belén, la última personalidad de las artes escénicas que rompió la Hora en 2019 antes de que la pandemia impidiera volver a celebrar este acto multitudinario. El próximo 15 de abril, la inauguración del estruendo de los tambores de Semana Santa en la localidad de Buñuel volverá a ser en una plaza de España abarrotada.



“Es una persona muy vinculada al mundo del cine y del teatro, una amiga personal a la que quiero agradecer que quiera estar con nosotros y que lo quiera hacer no solo en el acto de Romper la Hora, sino durante todos los días” de Semana Santa, valoró Herrero.



“La Rompida es un momento muy especial para todos los calandinos, pero también para todos aquellos que vienen por primera vez”, dijo el alcalde.



“Con buen criterio, desde hace muchos años siempre rompe la Hora alguien vinculado a la figura de Luis Buñuel, el cine y el mundo de la cultura”, destacó Herrero, que ha coincidido con Dibildos en varias ocasiones en Madrid, donde él ejerce también como diputado en el Congreso. “Cuando se lo propuse no dudó ni un momento”.



Herrero deseó que lleguen las 12 del mediodía del 15 de abril para poder empuñar el bastón de mando, levantarlo y, a su bajada, que llegue de nuevo el estruendo a Calanda. “Como alcalde va a ser mi primera vez y estoy con unas ganas locas de poder vivir ese mágico momento. Después de dos años muy malos se empieza a ver la luz”, concluyó. “Una niña con zapatos nuevos” Por su parte, Lara Dibildos aseguró que será la primera vez que esté en Calanda, de modo que lo vivirá de forma especial. “En mi familia se vive la Semana Santa y son fechas especiales, pero yo cuando hay vacaciones es cuando más trabajo, así que ha sido mi madre la que se ha encargado de llevar a mis hijos a las procesiones”, detalló.



De modo que se siente “como una niña con zapatos nuevos” al vivir “por fin una Semana Santa y en un lugar donde nunca he estado y donde han sido rompedores de la Hora grandes nombres del teatro y del cine españoles, profesión a la que humildemente me dedico”, añadió. Le han precedido personalidades como Paco Rabal, Charo López, Asunción Balaguer, Mercedes Sampietro, Carlos Saura, Luis Eduardo Aute, Ángeles González-Sinde, Imanol Arias, Fernando Trueba, Montxo Armendáriz, Fernando Tejero, Verónica Forqué, Isabel Coixet, Paula Ortiz, Luisa Gavasa, Ana Belén o Cayetana Guillén Cuervo.



Dibildos explicó el momento en que Herrero le hizo la invitación. “Me vio en el teatro, le sorprendí gratamente como actriz, cosa que me hizo mucha ilusión y pudimos conocernos; le parecí buena gente y que daba el perfil y me dije: ¿Por qué no? Me dio un poquito de vértigo pero las cosas no hay que pensárselas demasiado”, relató.



Dibildos se definió como una persona “disfrutona” y “aplicada”, por lo que “si alguien me enseña a tocar un rato antes lo agradeceré para no hacer mucho el ridículo”, bromeó.



La actriz tiene pensado llegar el jueves por la tarde y marcharse el sábado, por lo que estará unas 48 horas en el Bajo Aragón. “Me he reservado estas fechas para vivirlo con intensidad”, desveló. En dos obras teatrales En este momento actúa en la Gran Vía madrileña en el reparto de Hongos, una comedia de Julián Quintanilla que ha adaptado al teatro obras como Toc toc o La Cena de los idiotas; así como No más besos, de Óscar Olmeda, que ha estado meses en el Teatro Lara de Madrid y ahora sale de gira.



La proyección pública de Dibildos llegó con su participación en el mundo de la televisión, donde debutó de la mano de Laura Valenzuela en Mañanas de Primera (1996) en Televisión Española. También colaboró con María Teresa Campos en Día a día, programa de Telecinco, y en 2003 presentó el programa musical Verano 3, de Antena 3. También tuvo espacios en 13 TV y en galas Inocente Inocente, de La1.



En su faceta de actriz, ha colaborado en obras de teatro como La tía de Carlos (2001); Pato a la naranja; Vidas privadas (2003); Usted tiene ojos de mujer fatal (2008); El médico a palos (2009), de Molière; Brujas (2010), de Santiago Moncada, con dirección de Manuel Galiana; Testigo de cargo (2012) y Diez negritos (2014), ambas de Agatha Christie.



La actriz ha estado alguna vez en la provincia de Teruel delante de un público al que considera muy franco y exigente, pues “se le nota cuando algo le gusta pero también cuando no”. Invitaron a Blanchett El alcalde había invitado a la actriz Cate Blanchett, premio Goya Internacional, a visitar el pueblo natal del cineasta Luis Buñuel y a romper la Hora, motivado por unas palabras pronunciadas por la estrella del cine tras recibir el primer Goya Internacional de manos de Penélope Cruz y Pedro Almodóvar.mEn su discurso de agradecimiento, Blanchett recordó que cuando estaba en el instituto vio la obra de Buñuel y eso cambió por completo su forma de ver el mundo. Herrero explicó que en este momento la actriz está en Estados Unidos y no tiene previsto venir a España, aunque cuando lo esté la invitará para que vea el Centro Buñuel Calanda.