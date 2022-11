La cuenca de Andorra, expectante ante la visita de Teresa Ribera para presentar el convenio de Transición Justa

Por

La ministra de Transición Justa y Reto Demográfico, Teresa Ribera, presentará este lunes en Andorra el convenio de Transición Justa de Aragón. Lo hará casi cuatro años después de su primera y última visita a la localidad turolense, en la que anunció la creación de esta herramienta que tiene como objetivo paliar el impacto producido por la transición energética y ecológica que ha puesto punto y final a la era del carbón en las comarcas mineras turolenses. Los alcaldes están expectantes en conocer en qué consistirá el plan del Gobierno para la cuenca minera turolense y algunos de ellos, como el de Ariño, reclaman que no sea un documento cerrado.



Precisamente a Ariño acudirá la ministra poco antes de desplazarse a Andorra, donde se dará a conocer el contenido del convenio ante agentes económicos y sociales. Antes de eso, Teresa Ribera visitará en Ariño Forgasa, del grupo Samca, dedicada a la fabricación de fertilizantes, y los terrenos que ocupará Thermowaste, una planta de ensamblaje de equipos para reciclar basura doméstica. También el 23 de enero de 2019 visitó Ariño, en aquella ocasión para ver el proyecto de Forgasa, que hoy se ha convertido en una realidad con 40 empleos generados gracias al compromiso de la empresa matriz con un territorio del que extrajo materia prima durante décadas.



El convenio, que ya ha sido aprobado por los gobiernos de España y Aragón, estará dotado con 92 millones en inversiones, a falta del visto bueno definitivo de la Unión Europea. De hecho, el Presupuesto de la Comunidad para 2023 ya incluye hasta 20 millones de euros para comenzar a aplicarlo, tal y como confirmó el presidente autonómico, Javier Lambán, que también se desplazará a Andorra para explicar las características del convenio.

Con todo, todo esto llega casi cuatro años después de la visita de la titular del Ministerio de Transición Ecológica que se ha encargado de poner punto y final a la era del carbón en la provincia de Teruel y que este lunes anunciará la hoja de ruta final que tiene que lograr el mantenimiento y la creación de empleo en la cuenca minera tras el final del monocultivo del carbón.



Este plan será el primero que se firmara en todo el país para facilitar la transformación económica después del cierre de la Central Térmica de Andorra, y llega después de cuatro años de incertidumbre. Hasta el momento, la única certeza ha sido la adjudicación del Nudo Mudéjar a Endesa, propietaria de la térmica durante 40 años, que se ha hecho con el concurso de 1.200 megavatios que liberó el cierre de la planta. La eléctrica ya anunció una inversión de 1.200 millones de euros y la creación de unos 300 empleos directos en la zona.



No obstante, el presidente aragonés cifró en más de 900 los empleos que hay previsto crear en Andorra procedentes de cinco proyectos empresariales. Son 400 procedentes de Oxaquim, 100 de la minera ucraniana Vesco y 60 de Forestalia para el paletizado de biomasa, más otros 350 indirectos.



En la cuenca minera están expectantes por conocer el contenido del ansiado convenio, que se ha ido anunciando a cuentagotas desde la primera visita de la ministra. El alcalde de Andorra, Joaquín Bielsa, valoró que “tenemos esperanzas, después de la adjudicación provisional del Nudo Mudéjar”. Además, “con la llegada del convenio puede suponer un cambio importante en la zona en materia de ayudas a implantación de empresas y proyectos de desarrollo” y, además, “hace tiempo que se nota en la comarca con la implantación de nuevos proyectos fotovoltaicos y el desmontaje de la central”.



El alcalde de Ariño, Joaquín Noé, valoró positivamente la visita de la titular de Transición Ecológica: “es bueno que los políticos vengan al territorio y vean la realidad que estamos sufriendo”, dijo, al tiempo que recordó que “la última vez que estuvo en Ariño (Ribera) estábamos trabajando en un proyecto que hoy es una realidad, Forgasa, una empresa que volverá a visitar este lunes, así como los terrenos de Thermowaste, un proyecto tecnológico que acabamos de anunciar hace algunas semanas”.



El alcalde de Ariño reclamó que el convenio que presente Teresa Ribera “sea modificable y no esté cerrado, porque para nuestra zona hay un proyecto fundamental como es la pista minera”, que comunica Ariño con Andorra en un trazado en el que se han implantado varias empresas. “Necesitamos que esa pista, que está en muy malas condiciones, se transforme en una carretera, porque es una necesidad acuciante para los vecinos de la zona, para los trabajadores de las empresas y para todos los pueblos en general, ya que la empleamos muchísimo, incluso el transporte escolar pasa por ahí”, añadió.



Habrá que ver qué incluye el convenio finalmente, después de las reuniones mantenidas entre empresarios, agentes sociales y alcaldes, que presentaron propuestas de desarrollo para los pueblos, una especie de “carta a los Reyes Magos”, en palabras de Joaquín Noé, en la que se incluían propuestas como la segunda fase de la elevación de agua a Andorra, el apeadero de tren, la ampliación del balneario de Ariño, la conversión en carretera de la pista minera de Ariño a Andorra, entre otras propuestas.



Asimismo, como señaló Noé, la zona todavía espera conocer, y hay mucho interés en ello, en qué consistirá el plan de acompañamiento de Endesa. En relación al convenio, en palabras del alcalde de Ariño, “creemos que será positivo para la zona, aunque es cierto que debería haberse presentado antes”. 41 millones para municipios y empresas desde 2018

El convenio de Transición Justa llega cuatro años después de la visita de Teresa Ribera a la zona en 2019, aunque esto no significa que hayan sido cuatro años en blanco en materia de inversiones y apoyo a proyectos empresariales o municipales. No en vano, en el marco de la Transición Justa se han desplegado diversos instrumentos de apoyo a proyectos que suman un montante que está cercano a los 41 millones de euros.



En estos cuatro años se han apoyado un total de 26 proyectos municipales y de mejora de infraestructuras; 17 proyectos empresariales de inversión y 15 pequeños proyectos de inversión, además de dos proyectos de restauración de escombreras en Foz Calanda, Ariño, Cañizar del Olivar y Estercuel.



El montante de ayudas concedidas desde el año 2018 a proyectos ha sido de 35 millones de euros en subvenciones del Instituto de Transición Justa y el Ministerio, con una inversión total subvencionable de 84 millones, con la creación de 249 empleos comprometidos a largo plazo y 228 durante la puesta en ejecución e implementación. En ayudas a trabajadores se han destinado seis millones de euros.



Los 26 proyectos municipales de infraestructuras han supuesto una inversión de 13 millones, de los que 9,2 han sido ayudas. Han sido la ampliación del balneario de Ariño, la ampliación del polígono de Cuencas Mineras, con la implantación de un centro de tratamiento y reciclaje de residuos y plásticos, la ampliación de la residencia de Albalate, el centro de economía social de Atadi, el centro Ibero El Cabo de Andorra y el centro de día de Montalbán.



En cuanto a proyectos empresariales, se han comprometido ayudas a 17 proyectos, con 36 millones de inversión y 4,4 millones de subvención. Se trata de proyectos de ampliación, modernización y mejora de distintas empresas en la provincia, entre ellas: General de Polimeros SL (Escucha), Transportes Los Granjeros SL, Derivados electroquímicos de Teruel SL (Urrea de Gaén); Jesús Gil Escoin SA; Thermowaste SL, Ecooil SA, Hotel Balneario de Ariño, entre otros.