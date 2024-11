La dana causa un corte en la carretera N-420 entre Teruel y Tarragona

La pista que conecta Cretas con Arnes ha sido cerrada

La dana sigue generando complicaciones en el Matarraña y Bajo Aragón. Aunque la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no ha emitido avisos para Aragón, la Confederación Hidrográfica del Ebro ha activado la alerta naranja en Puertos de Beceite y el Bajo Aragón, advirtiendo del riesgo de crecidas súbitas en cauces y barrancos debido a las lluvias torrenciales que afectan a zonas limítrofes como Tarragona, donde sigue vigente la alerta naranja.Desde primeras horas de este miércoles, el Servicio de Tránsito de la Generalitat de Cataluña ha informado del cierre de la carretera N-420 entre los kilómetros 821,50 y 822,00, en las proximidades de Mora de Ebro. El tramo, de aproximadamente medio kilómetro, se mantiene cerrado desde las 8:36 horas debido a las restricciones de movilidad impuestas por la prealerta de inundaciones en cinco comarcas del sur de Tarragona. Este cierre ha afectado a varios usuarios del Matarraña que se dirigían hacia Tarragona, obligándolos a buscar rutas alternativas. Las restricciones permanecerán activas hasta la medianoche.Otro de los accesos afectados es la pista asfaltada que conecta la localidad de Cretas con Arnes, en Tarragona. Este cierre, se debe al peligro que tiene la pista situada en medio de los barrancos que desembocan en el río Algars, cuyas aguas se han visto notablemente incrementadas por las lluvias a lo largo del día. Por el momento, permanecerá cerrada hasta que cese la lluvia, según han informado fuentes de la Comarca del Matarraña.La situación meteorológica también ha impactado en el transporte ferroviario. Renfe ha anunciado por segunda vez la reducción de servicios en la línea de media distancia Zaragoza-Caspe-Tarragona, que afecta a las estaciones de Samper de Calanda y la Puebla de Híjar. A lo largo de la jornada de este miércoles, los trenes circularán únicamente entre Zaragoza y Caspe, mientras que el tramo entre Caspe y Tarragona quedará suspendido. Este hecho afecta especialmente a los trabajadores del Bajo Aragón que desempeñan sus labores en Cataluña. Muchos de ellos dependen de esta línea para desplazarse a diario. Manuel Sevil, teniente de alcalde de Samper de Calanda, ha destacado el impacto que esta medida tiene en la población. “Afecta sobre todo a quienes trabajan en Cataluña o necesitan desplazarse por motivos médicos. Nos preocupa que no se ofrezcan servicios alternativos, como autobuses o taxis, como se hacía antes”.La falta de alternativas deja a los usuarios sin opciones, obligándolos a buscar soluciones por su cuenta. “Antes, si se suspendía un tren por averías o causas meteorológicas, Renfe organizaba rápidamente un servicio alternativo. Ahora, simplemente se cancela y el viajero queda desamparado”, añadió Sevil.Desde el Ayuntamiento de Samper de Calanda señalan que, aunque entienden la suspensión del servicio por motivos de seguridad, es imprescindible garantizar alternativas para que los usuarios no queden aislados. “Es de recibo que, si se suprime un tren, se ponga un autobús o un taxi. No podemos dejar a los viajeros a su suerte”, dijo Sevil.