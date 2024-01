La declaración de Impacto ambiental descarta el 20 % de los aerogeneradores en 19 parques de Jiloca y Sierra de Albarracín

La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado la declaración de impacto ambiental para el proyecto de 19 parques eólicos proyectados en municipios de las comarcas de Jiloca y Sierra de Albarracín. En total, se había previsto la instalación de hasta 145 aerogeneradores aunque en la DIA el Gobierno de Aragón propone el descarte o eliminación de hasta 28 unidades.

El proyecto proponía la instalación de 145 aerogeneradores. Según detalla la DIA, se trata de máquinas de unos 200 metros de altura (115 metros de altura al buje) y palas de 83,5 metros con una potencia unitaria de 6,6 MW, limitados a 5,5. Mientras, para la evacuación de la energía producida, la línea aérea de alta tensión (LAAT) contaría con una longitud de unos 9,5 km y un total de veinticinco apoyos, cuyas cimentaciones consistirán en cuatro macizos independientes de hormigón en masa. De esta manera, de acuerdo al estudio de impacto ambiental, la superficie total ocupada por el conjunto de elementos que forman parte de todos los parques eólicos sería de unas 409,75 ha, y los movimientos de tierra previstos serán de unos 61.555,32 m3 para desmontes y 35.766,76 m3 para el caso de los terraplenes.

Después de descartarse la opción de no ejecutar el proyecto por “no contribuir con la reducción de los gases causantes del cambio climático” e imposibiltar “la consecución de los objetivos de planificación energética marcados por la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima”, el promotor presentó diferentes alternativas para cada parque eólico. Además, se señala que “durante la explotación los impactos negativos sobre la calidad atmosférica quedarán reducidos a la posible emisión de polvo y contaminantes atmosféricos por parte de los vehículos de mantenimiento de los parques”.

Valoraciones

A expensas de poder realizar un análisis más intenso del contenido de la declaración de impacto ambiental publicada ayer en el BOE, el alcalde de Albarracín, Daniel Úbeda, sí destacó que había “quitado bastante, entorno a un 20 por ciento del total de proyecto” y celebró que haya “garantías” para corregir “cuando (los molinos) están mal puestos”.

También el alcalde de Alba, José Herrero, procastinó el análisis a una lectura más profunda del texto del BOE. Aún así, el alcalde confirmó que “han descartado algunos generadores en el término municipal de Alba” pero se mostró contento porque “la mayoría los mantienen”. Para Herrero, la valoración “buena” y no ocultó su preferencia porque “si pudieran mantener más sería mejor”.

El alcalde de Ródenas, José Antonio Nicolás, realizó una “declaración muy positiva” de la declaración de impacto ambiental del proyecto “porque los Ayuntamientos van a tener unos recursos que no podrían tener de otra forma”. Nicolás destacó que gracias a la instalación de estos molinos se van a “tener muchos servicios en los pueblos que de otra forma no podríamos tener”. Ródenas es uno de los municipios que más aerogeneradores va a recibir. “En un principio teníamos 26 y ahora serán 21 y es no de los que mas molinos tendrá”, confirmó el edil.