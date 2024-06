La DGA excluye a Andorra de las Aulas de Tecnificación Deportiva para el próximo curso

El Gobierno de Aragón ha dejado fuera de las Aulas de Tecnificación Deportiva el próximo curso escolar al IES Pablo Serrano de Andorra argumentando cuestiones económicas, de rendimiento deportivo y falta de continuidad en la etapa de Bachillerato. Un programa del que sí seguirán formando parte los institutos Goya (Zaragoza), Pirámide (Huesca), Pirineos (Jaca, Huesca) y Sierra de San Quílez (Binéfar, Huesca), algo que la comunidad educativa del centro turolense considera un “agravio comparativo”.

Para sorpresa de los 23 estudiantes de secundaria que participan en la vía de tecnificación deportiva, el Boletín Oficial de Aragón (BOA) publicaba el 3 de junio una orden por la que convoca a las federaciones deportivas aragonesas al programa para el curso escolar 2024/25, excluyendo por primera vez después de siete años al IES andorrano.

En Andorra, los estudiantes compaginan sus estudios con cuatro horas de actividad física diaria en las modalidades de bádminton, fútbol sala, gimnasia artística, y salvamento y socorrismo acuático. En todos estos años, ninguna de estas federaciones ha querido bajar a Andorra a impartir la especialización, por lo que la Comarca Andorra-Sierra de Arcos se ha esforzado por contratar monitores a través de un convenio a tres bandas junto al Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Andorra, que cede las instalaciones deportivas.

“La comarca trasladó que tenía inviabilidad económica para asumir los costes de los que se hacía cargo desde el inicio del programa, por lo que la Dirección General del Deporte habló con los entes implicados”, explicaron fuentes del Departamento de Presidencia, Interior y Cultura responsable hoy día del programa.

Por otra parte, “es un programa de tecnificación que no tiene continuidad en toda la etapa académica porque ningún alumno de Andorra ha participado en Bachillerato”, indicaron las mismas fuentes, que apostillaron: “La finalidad del programa es complementar los estudios con entrenamientos específicos técnicos para aquellos alumnos que tengan una proyección deportiva alta”.

En cualquier caso, concluyeron estas fuentes de Presidencia, la directora general del Deporte, Cristina García, se reunirá la semana que viene con ayuntamiento y comarca al objeto de “intentar elaborar un nuevo programa de promoción deportiva que se ajuste a las necesidades del territorio y dar un servicio de calidad a la población joven”.

No figura en la planificación

La directora del IES Pablo Serrano, Carmen Cortés, aseguró este jueves que el centro no tiene “una información clara de si el programa va a continuar o no”, más allá de la orden publicada. No obstante, en la planificación de profesorado para el próximo curso no figura el Aula de Tecnificación Deportiva, aunque “podemos esperar hasta fin de mes”, dijo la responsable.

La presidenta comarcal, Naiara Loras, lamentó que las federaciones se hayan desentendido en estos siete años de movilizar recursos hacia Andorra, por lo que dentro del acuerdo original de 2017 “la comarca asume la contratación de los monitores deportivos”. Unos gastos que en los centros de Zaragoza y Huesca el Gobierno de Aragón sufraga a las federaciones, que sí aportan medios humanos y materiales.

Ante este “agravio comparativo” hacia “una zona de baja densidad de población que necesita una mayor implicación por parte de las instituciones”, Loras explicó: “El año pasado, a la hora de renovar el convenio, que todavía no lo hemos firmado para este curso porque no se nos ha pasado el borrador, hicimos una petición de ayuda económica para hacernos cargo”, un compromiso que no llegó.

Ante la presión de los padres, la comarca dio marcha atrás y decidió “hacerse cargo para poderle dar continuidad a un programa que consideramos servicio público”, añadió la presidenta comarcal, que cifró entre 35.000 y 40.000 euros el dinero destinado cada año a monitores. La “sorpresa” llegó cuando “nos quedamos fuera de la orden” y ahora el Gobierno de Aragón argumenta “un problema de plazos” para suprimir la vía escolar deportiva.

De esta forma, pese a que la institución comarcal quiere dar continuidad al programa, se encuentra “a fecha de hoy con la negativa de sacar adelante el convenio para el próximo curso y poder continuar con el mismo sistema que se ha venido desarrollando en los últimos años y que tan buenos resultados está dando a nivel deportivo”, explicó Loras, que anunció la presentación de un recurso administrativo a la orden publicada para volver a incluir el programa de tecnificación en el IES de Andorra.

El PSOE carga contra Azcón

En un comunicado, el PSOE –partido en el que milita Loras–lamenta que el Gobierno de Aragón esté “maniobrando por el camino del agravio” hacia el territorio y sus instituciones.

Los socialistas lamentan que ante una petición “legítima” de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos para que el Gobierno o las federaciones deportivas se impliquen en la cofinanciación del programa, la única respuesta del Ejecutivo de Azcón fuera publicar una orden que dejaba fuera al instituto de Andorra. El PSOE exige al Gobierno de Aragón una rectificación y alerta de un nuevo intento de PP y Vox “para eliminar servicios en el medio rural”.

El PSOE expresó su apoyo a las familias afectadas “por un nuevo intento de supresión de oferta formativa en la provincia” y animó a participar este viernes en la manifestación que se ha convocado en la puerta el IES.

Martín García, padre de una alumna que compagina estudios con la práctica de salvamento y socorrismo, indicó que la excusa del rendimiento deportivo no sirve porque todos sacan mínimas para las pruebas del Campeonato de España. En concreto, su hija ha sido campeona de Aragón y está entre las 10 mejores de España, logrando incluso medalla.

“Y en Bachillerato no siguen porque les exigen a todos hacer el mismo y obviamente cada cual tiene su camino. Para los exámenes tienen que desplazarse a Teruel y dos clases las tienen que dar online por las tardes. En la zona rural siempre estamos jugando en otra división”, protestó.

“Si el Gobierno de Aragón tiene voluntad, con una contraorden en el BOA retrasa los plazos y ya está”, concluyó Martín.

Manifestación este viernes

La comunidad educativa ha convocado una manifestación este viernes (15:00 horas en la puerta del IES Pablo Serrano) para protestar por la decisión del Gobierno de Aragón de suprimir tecnificación deportiva.

En un comunicado, explican que los objetivos del programa son “fomentar el deporte femenino, favorecer la conciliación entre lo académico y lo deportivo, ofrecer una formación de calidad, mejorar el rendimiento deportivo y evitar el abandono del deporte en edades tempranas”.

“Las instituciones implicadas en el proyecto van a obligar a los chicos y chicas a abandonar el sueño que comenzaron cuando decidieron matricularse en este programa descartando otras opciones”, prosigue el texto, que recuerda que es el único instituto de Teruel que cuenta con esta hoja de ruta para los estudiantes.

“Entre todos lo han conseguido y 23 estudiantes y los futuros que se querían incorporar dejan colgado parte de su proyecto de vida, sin que esto le importe a nadie. Sería una pena para la provincia y la comarca perder un programa tan beneficioso para los jóvenes”, concluyen, y se comprometen a seguir “luchando”.