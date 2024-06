La DOP Aceite Bajo Aragón cree que suprimir IVA incentivará el consumo pero el impacto será pequeño

Por

El presidente de la DOP Aceite del Bajo Aragón, Alfredo Caldú, ha señalado que la supresión del IVA para la venta del aceite de oliva a partir del próximo 1 de julio incentivará el consumo de este producto, aunque el impacto en el coste para el consumidor será pequeño.



Si bien ha valorado positivamente la eliminación del impuesto, ha recordado que hasta ahora el IVA era del 5 %, por lo que ha cifrado en unos 45 céntimos de euro el ahorro por litro que repercutirá en el consumidor.



En declaraciones a Efe, Caldú ha señalado que se trata de una medida que “cogería con pinzas”, ya que España tiene un consumo medio de 12 litros por habitante y año, esto es, unos 5 euros de ahorro anuales por persona.



Alfredo Caldú ha asegurado que desde la DOP Aceite del Bajo Aragón han recibido la noticia con sorpresa ya que, aunque había sido anunciada, no daban por seguro que la supresión del IVA finalmente fuera a materializarse.



Una desaparición del impuesto que va a suponer, según las estimaciones de Caldú, que el Gobierno de España vaya a dejar de ingresar unos 10 millones de euros aproximadamente.



Asimismo, Caldú ha alertado de que el stock de aceite de oliva para esta campaña es bajo debido a dos años consecutivos de baja cosecha, por lo que aumentar el consumo podría agravar esta situación y elevar los precios al final de la campaña.



De hecho, ha señalado que en este momento países como Italia demandan aceite ya que la baja cosecha se ha sufrido a nivel mundial, un hecho que también podría contribuir a la posible subida de precios.



No obstante, ha descartado que España pueda quedar en una situación de “desestocaje” de este producto, ya que “está todo más o menos medido” para hacer un enlace normal de campaña.



Un concepto técnico que alude al remanente, las existencias de aceite de oliva que quedan entre una campaña y la siguiente, y que se vaticina, eso sí, “muy ajustado”.



En este sentido, Caldú ha señalado que en la transición entre campañas suele haber stock de “400.000 o 500.000 toneladas” y en esta ocasión se podía llegar “prácticamente a cero”.



Unas cifras que ha señalado que son del conjunto del país, “porque aquí no vamos a tener cosecha”.



El presidente ha explicado que hay una salida de aceite continuo y va a ir “muy justo” para empezar la próxima campaña, cuyo inicio ha previsto para el próximo mes de octubre.



En esa fecha ha recordado que se empieza a recolectar la variedad Arbequina y empiezan a entrar los primeros aceites nuevos en el mercado.



Por último, Alfredo Caldú ha destacado que para los productores la medida no tendrá un gran impacto, al menos esta campaña, ya que el IVA no influye en los ingresos por la venta de aceitunas, que ya han salido al mercado con el IVA correspondiente.