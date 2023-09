La familia de Joel García no recurrirá la sentencia absolutoria de los guardias civiles

La familia de Joel García, el joven que murió en Andorra en enero de 2021 cuando sufría un brote esquizofrénico y un guardia civil le disparó para reducirlo, no recurrirá finalmente la sentencia absolutoria a favor de dos agentes del instituto armado que dictó la Audiencia Provincial de Teruel a finales de julio. El abogado de los padres de la víctima, Carlos Guía, manifestó que finalmente han decidido no recurrir para no prolongar en el tiempo el sufrimiento que está viviendo la familia, y haber visto que el aparato del Estado es “muy potente” como para conseguir la revisión de la sentencia y que sea condenatoria.

La Audiencia Provincial juzgó a dos agentes de la benemérita implicados en el operativo que se desplegó el día de los hechos para intentar reducir al joven que sufría el brote psicótico y que amenazaba con un cuchillo y un destornillador.

Tras una instrucción compleja, el abogado de la familia de la víctima, Carlos Guía, consiguió que el asunto fuese juzgado en la Audiencia Provincial de Teruel y sentar en el banquillo de los acusados a dos de los agentes, uno de los cuales disparó al joven con su arma reglamentaria y el otro le pateó.

La acusación particular pidió 5 años de prisión para el agente que le disparó y 2 años para el que le pateó, al entender que su acción había sido “desproporcionada”. En cambio, tanto la defensa representada por el Abogado del Estado como la Fiscalía pidieron la libre absolución al entender que habían actuado en defensa propia frente a la agresividad de la víctima. La Audiencia acabó absolviéndolos al considerar las eximentes completas de ambos agentes de obrar en cumplimiento de un deber y hacerlo en el ejercicio legítimo de su cargo y la legítima defensa.

El abogado de la acusación particular, Carlos Guía, explicó que finalmente la familia había decidido no recurrir el fallo absolutorio por una cuestión de salud mental para evitar “prolongar el sufrimiento” que todo este asunto les está provocando.

Guía aseguró que hay “miles de motivos” para recurrir la sentencia, pero que los padres llevan más de dos años con un “sufrimiento atroz” que no quieren prolongar mas, después de haber visto con el juicio que “el aparato del Estado es muy potente”, como para intentar conseguir la revisión del fallo y la condena.