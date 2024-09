La Guardia Civil de Teruel investiga a un conductor por circular con un vehículo careciendo de permiso de conducir y a su madre por permitirle hacerlo

Una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico perteneciente al Destacamento de Alcañiz, investiga a un conductor por una carretera de Andorra a pesar de no tener permiso de circulación y a la propietaria del vehículo que es su madre porque conocía que el joven no disponía de carné.

La Guardia Civil ha informado este jueves que, el pasado 3 de septiembre, al notificar una infracción de tráfico al conductor de un vehículo que circulaba a la altura del PK 15,800 de la carretera A-1415 (T.M. de Andorra), vehículo comprobó que el mismo, un ciudadano ucraniano, de 21 años de edad y vecino de Andorra, carecía de permiso de conducción español, no acreditando tampoco la posesión de autorización administrativa para conducir de su país de origen. En el vehículo viajaba también la propietaria del vehículo y madre del conductor.

Tras esta primera actuación, se realizaron gestiones con las autoridades ucranianas, quienes confirmaron, el pasado día 12 de septiembre que, efectivamente, el conductor también carece de autorización administrativa para conducir en aquel país.

Una vez confirmados todos los hechos por efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, se procedió a investigar por un delito contra la seguridad vial, al conducir un vehículo a motor careciendo de permiso, e igualmente se procede a investigar como colaboradora necesaria en la comisión del delito a su madre, que viajaba como acompañante, al ser ésta la persona que facilitó el vehículo del que es titular a su hijo para que éste hiciera uso del mismo, pese a ser conocedora de que carecía de permiso de conducir para ello.

Por parte del Equipo de Investigación de Siniestros del Destacamento de Tráfico de Alcañiz se instruyeron las correspondientes diligencias que son remitidas al Juzgado de Instrucción Núm. 1 de Alcañiz (Teruel).

Por la comisión de los hechos indicados, el conductor investigado podría enfrentarse a penas de privación de libertad de 3 a 6 meses, a penas de multa de 12 a 24 meses y/o a trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.

Por otra parte, la persona investigada como colaboradora necesaria en la comisión de los hechos también podría recibir el mismo tratamiento judicial, en cuanto a las penas indicadas, que el propio autor.