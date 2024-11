La jornada ‘Liderando en Femenino’ se inaugura en Alcañiz con casi 50 empresarias

Alcañiz ha sido este año la sede de la tercera edición de Liderando en Femenino, un evento impulsado por Enredadas BPW Teruel para visibilizar el liderazgo femenino en distintos sectores económicos y fomentar el emprendimiento entre las mujeres. El evento, celebrado en el Palacio Ardid de la capital del Bajo Aragón reunió este viernes a cerca de 50 participantes, entre empresarias, directivas y autónomas de toda la provincia de Teruel, bajo el lema Mujeres Empresarias y Profesionales Sin Miedo.

El acto fue inaugurado por el consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Manuel Blasco, quien destacó la relevancia de este tipo de encuentros para derribar los estereotipos de género en el mundo empresarial. “Quiero animar a las mujeres a dar el paso a ser emprendedoras, a ser empresarias. La sociedad las necesita, especialmente en el medio rural, donde cada negocio ayuda a fijar población y generar empleo”, declaró Blasco. También resaltó la labor pionera de muchas mujeres que, desde hace décadas, han liderado sus propios negocios y ahora sirven como referentes para las nuevas generaciones.

Por otro lado, el alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, agradeció a Enredadas BPW Teruel la elección de la ciudad como sede del evento y subrayó la importancia de la igualdad en el ámbito laboral. “La diversidad en el liderazgo no solo enriquece nuestras organizaciones, sino que también contribuye a una sociedad más justa e inclusiva”, afirmó. Estevan celebró que esta edición haya salido por primera vez de la capital turolense, reforzando el carácter provincial del evento.

Ponencias inspiradoras

La jornada comenzó con la mesa redonda Mujer y Turismo, que puso en valor la creciente importancia del turismo en Aragón y el papel decisivo de las mujeres en este sector. Participaron Estíbaliz Centeno, film commissioner de Aragón; Raquel Herrero, especialista en turismo y eventos desde Conexión Imaginativa; Iluminada del Amo, gerente de la Casa Rural Mas del Pellejo; y Serafina Buj, propietaria de la agencia T-Guio. Las ponentes compartieron sus experiencias sobre cómo innovar en el turismo rural y cinematográfico, dos áreas con gran potencial para el desarrollo económico del Bajo Aragón y otras comarcas de Teruel, como es el caso del Maestrazgo. “El principal reto que afronté antes de emprender fue si hacerlo en mi pueblo, (Villarroya de los Pinares), o marcharme a una ciudad. Cuando lo tuve claro, vino todo rodado. Me hice autónoma, para trabajar en el turismo de mi pueblo, que es lo que más me gusta”, comentó Buj de la agencia T-Guío.



Las ponentes de la mesa redonda ‘Mujer y Turismo’, en la inauguración de la jornada. P.A

De la misma forma lo mostró Herrero, de Conexión Imaginativa, quién regenta este negocio desde hace 30 años en la capital turolense. “En mi caso, yo sí que tenía claro que quería quedarme en Teruel, porque soy una apasionada de mi tierra y no me arrepiento para nada de haber tomado esa decisión.”, comentó. Además, también hizo especial hincapié en la importancia del nombre de su empresa, en relación a conectar con instituciones y empresas para generar aliados. “Uno solo no llega a ningún sitio, lo primero es colaborar y crear alianzas”, explicó.

También puso en valor la importancia de tener imaginación en el día a día, para poder ofrecer lo mejor de este tipo de empresas a las instituciones y que desde el primer momento confiasen en su trabajo. “Creamos certámenes nuevos, comenzamos a hacer ferias que todavía perduran en Teruel y que ponen en alza, por ejemplo, la calidad gastronómica de nuestra provincia”, dijo.

Por otro lado, el evento también contó con otra mesa redonda, Mujer Valiente, en la que participaron figuras destacadas como Silvia Gil, la primera mujer en dirigir una comandancia de la Guardia Civil, y Ana Sanz, directora general de Pymes y Autónomos. Ambas compartieron sus trayectorias, inspirando a las asistentes con sus logros y recordando la importancia de la perseverancia.

Además de estas mesas redondas, Liderando en Femenino contó con la ponencia de Julio de la Iglesia, tedax y coach, quien ofreció una charla motivacional sobre cómo transformar el miedo en una herramienta de crecimiento personal y profesional. “El miedo es una emoción primaria que, bien gestionada, puede convertirse en una aliada. Lo importante es reconocerlo, afrontarlo y avanzar”, explicó De la Iglesia.

Por su parte, María Vigara, presidenta de Enredadas BPW Teruel, destacó el impacto del evento en la creación de redes de apoyo entre mujeres de distintos ámbitos profesionales. “Nos llamamos mujeres locomotoras porque queremos tirar del carro y avanzar juntas, sumando fuerzas para superar cualquier obstáculo”, afirmó Vigara. También se mostró orgullosa de que la provincia de Teruel esté formada por más de 4.390 mujeres autónomas que representan el 34% del total de autónomos en el territorio. “Se nos tiene que ver. Eventos como estos nos dan visibilidad”.